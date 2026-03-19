Выручка производителя процессоров Micron во втором квартале 2026 года выросла на 196% — до $23,8 млрд

При этом акции компании упали из-за повышения запланированных капитальных расходов.Источник: BloombergMicron отчитался за второй квартал финансового 2026 года, завершившийся 26 февраля 2026-го. Компания сообщила о росте капитальных расходов до $25 млрд до конца финансового года, который завершится в августе 2026 года, пишет Bloomberg. В 2027 году расходы вырастут ещё на $10 млрд.Выручка Micron во втором квартале выросла на 196% год к году, до $23,8 млрд, что превзошло прогнозы аналитиков (около $20 млрд). В третьем квартале 2026-го компания ожидает рост выручки ещё на 40%, до $33,5 млрд.После публикации отчётности акции Micron падали на 5%, к закрытию торгов 18 марта 2026 года падение составило 1,1%. Это связано с опасениями инвесторов по поводу значительного роста капитальных расходов компании, которая стремится удовлетворить растущий спрос на чипы, подчёркивает Bloomberg.Micron вложит $200 млрд в расширение производства в США, писало WSJ. По словам финансового директора компании Марка Мёрфи, сейчас компания может удовлетворить лишь «от половины до двух третей» спроса от ключевых заказчиков.Данила БычковТехника19 янв«ИИ поглощает большую часть доступных мощностей»: вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026 года Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году. #новости #micron