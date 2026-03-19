Евгения Евсеева
Деньги

Белорусский «Альфа-банк» рассказал, что с 18 марта 2026 года его карты Visa перестали работать в Европе и некоторых других странах

Не получится расплатиться в магазинах или снять деньги в банкомате.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Причина — санкции ЕС, отмечает банк. В октябре 2025 года Евросоюз ввёл их против «дочек» ВТБ, «Альфа-банка» и «Сбера» в Беларуси и других странах.

  • Карты Visa от белорусского «Альфа-банка» перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

  • Теперь в этих странах нельзя расплатиться подобными картами или снять деньги в банкомате. В Беларуси карты продолжат работать.

  • Банк рекомендует пользоваться картами Mastercard, которые пока продолжают работать в европейских странах, и перевести деньги на карту другого белорусского банка, который не находится под санкциями.

#новости #альфабанк #беларусь

