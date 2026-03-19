Белорусский «Альфа-банк» рассказал, что с 18 марта 2026 года его карты Visa перестали работать в Европе и некоторых других странах

Причина — санкции ЕС, отмечает банк. В октябре 2025 года Евросоюз ввёл их против «дочек» ВТБ, «Альфа-банка» и «Сбера» в Беларуси и других странах.

Карты Visa от белорусского «Альфа-банка» перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Теперь в этих странах нельзя расплатиться подобными картами или снять деньги в банкомате. В Беларуси карты продолжат работать.