Белорусский «Альфа-банк» рассказал, что с 18 марта 2026 года его карты Visa перестали работать в Европе и некоторых других странах

Не получится расплатиться в магазинах или снять деньги в банкомате. Причина — санкции ЕС, отмечает банк. В октябре 2025 года Евросоюз ввёл их против «дочек» ВТБ, «Альфа-банка» и «Сбера» в Беларуси и других странах. Карты Visa от белорусского «Альфа-банка» перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Теперь в этих странах нельзя расплатиться подобными картами или снять деньги в банкомате. В Беларуси карты продолжат работать. Банк рекомендует пользоваться картами Mastercard, которые пока продолжают работать в европейских странах, и перевести деньги на карту другого белорусского банка, который не находится под санкциями.