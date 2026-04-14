Пользователи «Т-Банка» пожаловались на некорректную работу некоторых версий приложения для iOS — они вылетают при запуске

В компании заявили, что проблемы возникают «по несвязанным с работой "Т-Банка" причинам». Скриншот vc.ruНа «вылеты» жалуются пользователи приложений «Т-Старт», T-Note, YellowT, Crafts и GlossFlow — «партизанских» версий сервиса, пишет «Код Дурова». Последнюю выкладывали в App Store в начале февраля 2026 года.По данным издания, работать продолжают приложения TBirds и TCatch, а также веб-версия «Т-Банка».На Downdetector к 15:50 мск 14 апреля 2026 года, число сообщений о сбое в работе «Т-Банка» превысило 290 за час и 2300 за сутки.В компании заявили «Коду Дурова», что «у некоторых клиентов могут возникать сложности при входе в мобильное приложение на устройствах Apple по несвязанным с работой "Т-Банка" причинам».