Таня Боброва
Деньги

В App Store появилось приложение с функциями «Т-Банка» — как виртуальный ассистент по перевозке автомобилей

Называется Drive Transit.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На приложение Drive Transit для iOS обратил внимание «Код Дурова». Оно замаскировано под сервис для управления перевозками автомобилей. В пресс-службе «Т-Банка» подтвердили ТАСС, что выпустили приложение.
  • 14 апреля 2026 года пользователи пожаловались на некорректную работу некоторых «партизанских» версий приложения для iOS, писал «Код Дурова». Они «вылетают» при запуске. В компании уточнили, что «сложности» при входе могут возникать у некоторых клиентов, но они не связаны с работой банка.
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store. С тех пор банк выпускает замаскированные iOS-приложения. Прошлое вышло под видом сервиса для управления автомойкой в феврале 2026 года и уже удалено.

#новости #тбанк

35 комментариев