Литовский онлайн-секонд-хенд Vinted оценили в €8 млрд в ходе вторичной продажи акций на €880 млн

Спрос на подержанные товары растёт на фоне увеличения инфляции. Источник: BloombergРаунд на €880 млн возглавил фонд EQT, пишет Financial Times. Новая оценка в €8 млрд превысила предыдущую на 60% — в 2024 году Vinted оценили в €5 млрд.В 2025 году выручка компании выросла на 38% год к году, до отметки в €1,1 млрд. При этом чистая прибыль Vinted за этот же период сократилась на 19% — до €62 млн. В компании объяснили снижение чистой прибыли выходом на новые рынки и развитием собственного сервиса доставки Vinted Go.Валовый объём продаж на платформе в 2025 году увеличился на 47% год к году и достиг €10,8 млрд. У Vinted более 100 млн пользователей в 22 странах Европы, в январе 2026 года маркетплейс вышел на рынок США.Компания конкурирует с eBay за счёт расширения в категориях электроники, игрушек и книг и популярности среди молодых пользователей, отмечает Bloomberg. Также развитию платформы помог рост спроса на более дешёвые подержанные товары на фоне увеличения инфляции.Vinted в 2008 году основали Мильда Миткуте и Юстас Янаускас. В 2019-м компания стала первым «единорогом» в Литве. Vinted рассматривала возможность проведения IPO, но в апреле 2026 года гендиректор компании Томас Плантенга заявил, что выход на биржу не входит в краткосрочные планы платформы.Ася КарповаДеньги18.05.2025