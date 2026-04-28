Данила Бычков
Деньги

Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла до 300,9 млрд рублей, чистая прибыль — до 4,5 млрд рублей

Компания получает прибыль четвёртый квартал подряд.

Источник: Ozon
  • Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, завершившийся 31 марта. Выручка компании выросла на 49% год к году, до 300,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей по сравнению с убытком в 7,9 млрд рублей в первом квартале 2025-го.
  • Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) выросла на 50% и составила 48,8 млрд рублей. Общий объём оборота товаров и услуг увеличился на 36%, до 1,13 трлн рублей.
  • Число активных покупателей Ozon выросло на 9,2 млн человек год к году, до 67,3 млн пользователей. Каждый клиент в среднем оформляет 42 заказа в год — в 1,5 раза чаще, чем в 2025 году.
  • Выручка финтех-направления Ozon выросла на 59%, до 58,9 млрд рублей. Прибыль до налогообложения — на 52%, до 16,2 млрд рублей. Финансовыми сервисами пользуются 43 млн клиентов.
  • Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Решение должны утвердить акционеры на годовом собрании 15 мая 2026 года.

