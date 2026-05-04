Американская сеть магазинов видеоигр GameStop официально предложила купить eBay за $56 млрд

Это превышает капитализацию онлайн-площадки — на 4 мая 2026 года она составляет $46,2 млрд. Источник: Getty Images GameStop предложила купить акции компании по цене в $125 за штуку — это оценивает eBay примерно в $56 млрд, пишет Bloomberg.По словам гендиректора GameStop Райана Коэна, сеть планирует превратить eBay в «серьёзного конкурента Amazon». Также он говорит, что у компании уже есть «необязательное гарантийное письмо» от TD Bank на сумму в $20 млрд.Сделку на 50% обеспечат деньгами, остальное — акции GameStop. Если руководство eBay не примет предложение, Коэн «готов вступить в борьбу за место в совете директоров» и обратиться напрямую к акционерам.Стратегия GameStop предполагает объединение розничной сети её магазинов с онлайн-платформой — в частности, точки могут стать пунктами приёма и проверки на подлинность товаров от продавцов на eBay.GameStop — американская сеть видеоигровых магазинов, которая до 2021 года считалась «умирающим бизнесом»: крупные венчурные фонды ставили на падение её акций. Однако в январе 2021-го трейдеры-любителей запустили кампанию на Reddit, в TikTok и Discord и смогли поднять стоимость акций компании на 1745% на пике.После резкого роста акций хэдж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.В сентябре 2022 года Netflix выпустил документальный мини-сериал об истории с GameStop. А 2023 году представил художественный фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStopо.Артур ТомилкоИнвестиции2 маяАмериканская сеть видеоигровых магазинов GameStop готовит предложение о покупке eBay — WSJ Её рыночная капитализация в четыре раза меньше, чем у торговой платформы.#новости #gamestop #ebay