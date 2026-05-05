«Делимобиль» договорился с ВТБ о привлечении до 6,7 млрд рублей в формате возвратного лизинга

Убыток каршеринга за 2025 год — 3,7 млрд рублей. Источник: «Делимобиль»Деньги привлекут в формате возвратного лизинга: когда компания продаёт свой актив, получает за это деньги, а потом берёт этот же актив в аренду.Детали сделки не раскрываются. «Делимобиль» получит до 6,7 млрд рублей, срок сделки — три года. По словам каршеринга, она поможет «повысить гибкость в управлении долговой нагрузкой и увеличить ликвидность бизнеса».По итогам 2025 года чистый убыток «Делимобиля» составил 3,7 млрд рублей, выручка — 30,8 млрд рублей. В 2024-м у каршеринга было 8 млн рублей прибыли. В компании объясняли, что «отрицательный финансовый результат» связан с «масштабными инвестициями», которые «Делимобиль» начал делать после IPO в 2024 году.EBITDA — прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации — составила 6,2 млрд рублей. Рентабельность по ней — 20%.