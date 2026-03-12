«Делимобиль» отчитался за год: выручка составила 30,8 млрд рублей, убыток — 3,7 млрд рублей

Против 8 млн рублей прибыли в 2024 году. Источник: «Делимобиль»Каршеринг отчитался за 2025 год: выручка выросла на 11% год к году — до 30,8 млрд рублей.Чистый убыток составил 3,7 млрд рублей. В компании объяснили, что «отрицательный финансовый результат» связан с «масштабными инвестициями», которые «Делимобиль» начал делать после IPO в 2024 году.Средства направили на развитие ИТ-инфраструктуры, включая алгоритмы искусственного интеллекта для управления спросом и местоположением автомобилей, создание собственных станций техобслуживания и открытие первого централизованного распределительного центра автозапчастей и компонентов в Московской области.EBITDA — прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации — 6,2 млрд рублей. Рентабельность по ней — 20%. Количество пользователей каршеринга выросло на 15% — до 12,9 млн. Автопарк сократился с 31,7 тысячи автомобилей на конец 2024-го до 28 тысяч. В компании считают нецелесообразным наращивание флота.В 2026 году «Делимобиль» планирует обновить парк: приобрести несколько тысяч машин российского производства с автоматической коробкой передач и продать часть старых.#новости #делимобиль #отчётности