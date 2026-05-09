Сервис проката электросамокатов Lime подал заявку на проведение IPO в США

Компания планирует привлечь средства для погашения долгов. Источник: BloombergLime подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Financial Times. Компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером LIME. Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs и JPMorgan.Сроки и условия размещения пока не раскрыли. В 2020 году Lime оценили в $510 млн в рамках сделки с Uber. При этом до пандемии Covid-19 оценка компании составляла $2,4 млрд.Выручка Lime в 2025 году выросла на 29% год к году — до $886 млн. Чистый убыток увеличился на 75% и достиг $59,3 млн. Компания также заявила, что последние три года у неё был положительный свободный денежный поток — в 2025 году он составил $104 млн.Общая сумма долгов Lime составляет около $1 млрд, из них $846 млн подлежат выплате в течение следующих 12 месяцев. Компания предупредила инвесторов, что ей необходимо выйти на биржу, чтобы привлечь средства для погашения долгов, отмечает TechCrunch.Основанная в 2017 году Lime работает в 230 городах в 29 странах. Сервис интегрирован с Uber, которому принадлежит примерно 10% компании. В рамках эксклюзивного партнёрства транспорт Lime отображается как вариант поездки внутри приложения Uber в ряде стран. Это партнёрство принесло Lime около 14,3% выручки в 2025-м.#новости #lime