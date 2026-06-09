«Ozon Банк» запустил переводы по СБП без интернета — с помощью SMS

Пока функция работает в тестовом режиме.Фото ТАССМаксимальный размер одного перевода — 10 тысяч рублей, но число операций не ограничено, рассказали «Ведомостям» в компании. Комиссии нет. Запрос на уведомление о статусе платежа платный — 10 рублей.Чтобы перевести деньги, нужно оформить операцию «привычным способом» в приложении, а затем подтвердить её, отправив SMS на специальный номер. При использовании «Ozon Банка» без интернета, но с мобильной связью пользователь увидит баланс своего счёта на момент последнего запуска сервиса с интернетом.Переводы по SMS есть у «Сбера», но деньги можно отправить только клиентам самого банка, указывают «Ведомости». У «Ozon Банка» таких ограничений нет.В «Т-Банке» сообщили, что прорабатывают возможность переводов без интернета, но сроки не назвали.Опрошенные газетой эксперты называют услугу востребованной на фоне отключений интернета и отсутствия части банков в «белых списках» сайтов. При этом некоторые из них обращают внимание, что при отсутствии интернета пользователь открывает «упрощённую» версию приложения с уровнем защиты «на порядок ниже, чем обычно». Также неясно, будут ли при формировании SMS и подтверждении транзакции использоваться «какие-то ключи защиты», гарантирующие, что операцию совершает владелец счёта, а не мошенник.#новости #озон