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Евгения Евсеева
Деньги

«WB Банк» запустил накопительные счета для физлиц

Пополнять счёт или выводить с него деньги можно без ограничений.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Открыть накопительный счёт можно на любую сумму — в приложении Wildberries, сообщила компания.
  • Деньгами можно пользоваться без ограничений — пополнять и снимать в любой момент.
  • Ставка — 12% годовых. Она не зависит от суммы трат, остатка на счёте или наличия других финансовых продуктов.
  • Проценты рассчитываются ежедневно исходя из остатка на счёте и выплачиваются в конце месяца.
  • Накопительные счета, есть, например, у «Ozon Банка» и «Яндекса».

#новости #wildberries #wbбанк

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