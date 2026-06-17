«WB Банк» запустил накопительные счета для физлиц

Пополнять счёт или выводить с него деньги можно без ограничений. Источник: РБКОткрыть накопительный счёт можно на любую сумму — в приложении Wildberries, сообщила компания.Деньгами можно пользоваться без ограничений — пополнять и снимать в любой момент.Ставка — 12% годовых. Она не зависит от суммы трат, остатка на счёте или наличия других финансовых продуктов.Проценты рассчитываются ежедневно исходя из остатка на счёте и выплачиваются в конце месяца.Накопительные счета, есть, например, у «Ozon Банка» и «Яндекса».#новости #wildberries #wbбанк