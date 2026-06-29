Сооснователь CloudPayments рассказал о завершении спора с «Т-Банком» из-за якобы заниженной стоимости проданной банку доли в сервисе

Сколько денег ему выплатили — не раскрыл.Источник: ТАСССооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов в своём Telegram-канале сообщил, что «можно поставить точку» в споре с «Т-Банком» из-за определения стоимости его доли при продаже компании. По его словам, суд признал, что долю оценили неверно.Спор начался в январе 2023 года — тогда «Т-Банк» получил оставшиеся 5% в CloudPayments и стал единственным владельцем сервиса. Доля принадлежала Спиридонову — он писал, что о её передаче узнал из новостей.В феврале Спиридонов жаловался, что банк не заплатил ему за долю в бизнесе. В «Т-Банке» же говорили, что произвели все расчёты в рамках сделки, а деньги отправили на счёт Спиридонова.В итоге предприниматель получил средства, но всё равно обвинял «Т-Банк» в нарушении условий соглашения об оценке и продаже доли. Он считал, что банк заплатил ему меньше, чем должен был — и решил судиться.В феврале 2026 года Спиридонов подал иск на 116 млн рублей к «Т-Банку» и CloudPayments — сумма включала не только долг, но и «проценты за пользование чужими средствами».#новости #тбанк #cloudpayments