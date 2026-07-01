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Евгения Евсеева
Деньги

Марк Цукерберг вёл переговоры о покупке сервиса рынков предсказаний Kalshi — NRP

Но в итоге начал делать собственное приложение.

Источник: NYT 
Источник: NYT 
  • Для этого Цукерберг встречался с гендиректором Kalshi Тареком Мансуром. Переговоры, однако, не продвинулись дальше предварительных обсуждений, пишет NRP со ссылкой на источники.
  • Точной причины, почему сделка не состоялась, нет. От сделки мог отказаться Мансур, не желая продавать компанию. Или это сделал Цукерберг — сочтя слишком сложными юридические и этические вопросы, связанные с Kalshi.
  • Вместо это Цукерберг решил создать приложение с рынками предсказаний в стиле Polymarket и Kalshi, пишет издание. Об этом же в июне 2026 года сообщала NYT. Внутри компании оно называется Arena и будет работать независимо от других продуктов Meta*.
  • Kalshi основали в 2018 году Тарек Мансур и Луана Лопес Лара, которые познакомились во время учёбы в Массачусетском технологическом институте. Это одна из крупнейших платформ на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие.
Полина Лааксо
Деньги
$2000-3000 в месяц за рекламу фальшивых ставок и выигрышей: Polymarket и торговля мечтой о лёгких деньгах через студентов-инфлюенсеров

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #маркцукерберг #kalshi

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