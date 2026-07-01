Марк Цукерберг вёл переговоры о покупке сервиса рынков предсказаний Kalshi — NRP

Но в итоге начал делать собственное приложение. Источник: NYT Для этого Цукерберг встречался с гендиректором Kalshi Тареком Мансуром. Переговоры, однако, не продвинулись дальше предварительных обсуждений, пишет NRP со ссылкой на источники.Точной причины, почему сделка не состоялась, нет. От сделки мог отказаться Мансур, не желая продавать компанию. Или это сделал Цукерберг — сочтя слишком сложными юридические и этические вопросы, связанные с Kalshi.Вместо это Цукерберг решил создать приложение с рынками предсказаний в стиле Polymarket и Kalshi, пишет издание. Об этом же в июне 2026 года сообщала NYT. Внутри компании оно называется Arena и будет работать независимо от других продуктов Meta*.Kalshi основали в 2018 году Тарек Мансур и Луана Лопес Лара, которые познакомились во время учёбы в Массачусетском технологическом институте. Это одна из крупнейших платформ на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие.Полина ЛааксоДеньги21 июня$2000-3000 в месяц за рекламу фальшивых ставок и выигрышей: Polymarket и торговля мечтой о лёгких деньгах через студентов-инфлюенсеров Расследование WSJ.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #маркцукерберг #kalshi