Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Деньги

Wildberries с 7 июля 2026 года поднимет тарифы для продавцов из-за удорожания топлива

В маркетплейсе отметили, что изменения затронут «часть товаров».

Фото Wildberries
Фото Wildberries
  • Wildberries изменил условия оферты для продавцов, пишет «Ъ». Платформа также уведомила партнёров об увеличении тарифов с 7 июля 2026 года, сославшись на рост логистических расходов, вызванный удорожанием топлива.
  • В маркетплейсе заявили, что изменения затронут не все товары. Для части категорий комиссии не изменятся, для некоторых «будут снижены». Подробностей не привели.
  • По данным сервиса Wildbox, рост комиссий приведёт к подорожанию до 90% товаров на платформе. Сильнее всего тарифы вырастут для продавцов, которые используют маркетплейс как витрину и доставляют заказы курьерами или самовывозом, — на 20 п.п.
  • Для продавцов, которые работают по модели продаж с собственного склада, тарифы вырастут на 6 п.п. Для модели продаж со склада Wildberries — на 5 п.п.
  • Логистика — одна из крупнейших статей затрат любого маркетплейса, отмечают опрошенные «Ъ» эксперты. Поэтому цена топлива напрямую влияет на стоимость доставки товаров.

#новости #wildberries

18
3
1