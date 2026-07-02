Wildberries с 7 июля 2026 года поднимет тарифы для продавцов из-за удорожания топлива

В маркетплейсе отметили, что изменения затронут «часть товаров». Фото WildberriesWildberries изменил условия оферты для продавцов, пишет «Ъ». Платформа также уведомила партнёров об увеличении тарифов с 7 июля 2026 года, сославшись на рост логистических расходов, вызванный удорожанием топлива.В маркетплейсе заявили, что изменения затронут не все товары. Для части категорий комиссии не изменятся, для некоторых «будут снижены». Подробностей не привели.По данным сервиса Wildbox, рост комиссий приведёт к подорожанию до 90% товаров на платформе. Сильнее всего тарифы вырастут для продавцов, которые используют маркетплейс как витрину и доставляют заказы курьерами или самовывозом, — на 20 п.п.Для продавцов, которые работают по модели продаж с собственного склада, тарифы вырастут на 6 п.п. Для модели продаж со склада Wildberries — на 5 п.п.Логистика — одна из крупнейших статей затрат любого маркетплейса, отмечают опрошенные «Ъ» эксперты. Поэтому цена топлива напрямую влияет на стоимость доставки товаров.#новости #wildberries