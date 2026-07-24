США ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении более 60 стран, в том числе России

Решение объяснили тем, что некоторые правительства не предпринимают «достаточно мер» для борьбы с принудительным трудом.О пошлинах сообщили в офисе торгового представителя США, пишет CNN. Они вступят в силу с 24 июля 2026 года и затронут больше 60 стран, на которые приходится 99,4% американского импорта.Формальным основанием для введения пошлин стало расследование офиса торгового представителя по факту «предполагаемого использования принудительного труда при производстве товаров», поставляемых в США. По мнению администрации Дональда Трампа, некоторые страны предпринимают «недостаточно мер» для решения проблемы.Список государств опубликован на сайте Белого дома. В него вошли в том числе Канада, Австралия, Бразилия, Китай, Великобритания, Индия, Израиль, Япония, Швейцария, страны ЕС, а также Россия. Размер пошлин для них составит от 10% до 12,5%.В апреле 2025 года Трамп объявил о введении пошлин в 10% на все ввозимые в страну товары. Он также ввёл дополнительные тарифы для некоторых стран. Однако в феврале 2026 года Верховный суд США признал введённые президентом пошлины незаконными, но отказался рассматривать вопрос о возврате около $134 млрд, собранных с импортёров.После этого Трамп заявил о планах ввести новые пошлины на импорт в 10%. Но в мае 2026-го Федеральный торговый суд США признал и эти тарифы незаконными.#новости #пошлины #трамп