Заморозка вкладов — «бессмыслица», инфляция — «неприемлемо высокая»: о чём говорила Набиуллина после заседания по ключевой ставке

Никто не может видеть будущего, ни у кого нет хрустального шара. Мы, как и многие участники рынка, аналитики, правительство, делаем прогнозы исходя из тех данных, которые есть на данный момент. Когда поступают новые данные и происходят новые события, 2024 год тоже был богат на разного рода события, это заставляет нас менять свои оценки и обновлять прогнозы.