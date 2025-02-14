Заморозка вкладов — «бессмыслица», инфляция — «неприемлемо высокая»: о чём говорила Набиуллина после заседания по ключевой ставке

Никто не может видеть будущего, ни у кого нет хрустального шара. Мы, как и многие участники рынка, аналитики, правительство, делаем прогнозы исходя из тех данных, которые есть на данный момент. Когда поступают новые данные и происходят новые события, 2024 год тоже был богат на разного рода события, это заставляет нас менять свои оценки и обновлять прогнозы.
Заморозка вкладов — «бессмыслица» Они не говорят конкретно будет или нет. Вместо этого дают свою субъективную оценку.
заморозки не будет! просто сделают специальную военную конвертацию в облигации
Давайте так, заморозка вкладов это как и мобилизация, жутко непопулярное решение, а правительство всё-таки старается сохранять статус кво, поэтому всячески будет этого избегать. И если правительство всё-таки пойдёт на такие меры, думается мне, что это будет не самая большая проблема.
это даже не оценка, а просто какой-нибудь ответ. ждать уверенный ответ на такой вопрос такая себе затея
Они торгуются и спорят. Видимо, рассматривают вариант заморозки вкладов, если очень нужны будут деньги.
они нас еще удивят
вы представляете что будет происходить, если они сейчас скажут что запретят выводить собственные денежные средства
Они не говорят конкретно будет или нетА должны?