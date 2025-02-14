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Таня Боброва
Деньги

Заморозка вкладов — «бессмыслица», инфляция — «неприемлемо высокая»: о чём говорила Набиуллина после заседания по ключевой ставке

Регулятор сохранил её на уровне 21% годовых.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров обсуждал только варианты сохранения или повышения ставки, но не снижения.
  • Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 21 марта 2025 года. «Если достигнутого уровня жёсткости будет недостаточно для устойчивого охлаждения кредитования и торможения инфляции», ЦБ не исключает дальнейшего повышения ставки.

Влияние ключевой ставки на инфляцию

  • Повышение ставки «однозначно приводит к замедлению роста цен», отметила глава ЦБ. Она пояснила, что обычно, когда говорят о том, что высокая ключевая ставка приводит к росту инфляции, имеют в виду рост процентных расходов бизнеса.
  • Но это только часть затрат производителей и в среднем «далеко не самая крупная», если речь не про закредитованные компании. По оценкам ЦБ, за последние пять лет расходы на кредиты не превышали 5% себестоимости. Основные же расходы растут вместе с общим уровнем цен в экономике. И повышая ключевую ставку, ЦБ ограничивает рост основных затрат компаний.
  • Набиуллина отметила, что инфляция в 10% — это «неприемлемо высокий уровень». По её словам, 2025 год начался «с очень высокими темпами роста цен». Годовая инфляция «будет иметь длинный тормозной путь из-за сильной инерции», и в целом за год цены вырастут на 7-8%. Но с каждым кварталом «цены должны расти медленнее». При этом пик годовой инфляции регулятор ждёт в апреле-мае 2025 года.
  • ЦБ спросили про «эффект Тейлор Свифт»: влияют ли траты россиян к праздникам (14 и 23 февраля, 8 марта) на инфляцию. Набиуллина отметила: праздники не мешают низкой инфляции. Регулятор учитывает такие факторы, но, в отличие от событий вроде Чемпионата мира по футболу или концерта, праздники случаются каждый год и в одно и то же время.

Никто не может видеть будущего, ни у кого нет хрустального шара. Мы, как и многие участники рынка, аналитики, правительство, делаем прогнозы исходя из тех данных, которые есть на данный момент. Когда поступают новые данные и происходят новые события, 2024 год тоже был богат на разного рода события, это заставляет нас менять свои оценки и обновлять прогнозы.

Эльвира Набиуллина, на вопрос о необходимости разных сценариев прогноза инфляции

Укрепление рубля и другие факторы, на которые смотрит ЦБ

  • Устойчивое укрепление рубля — дезинфляционный фактор, но не единственное, на что ЦБ ориентируется при принятии решения по ключевой ставке. Банк России анализирует «практически всё, что может повлиять на экономику и инфляцию», в том числе в регионах.
  • В частности, регулятор оценивает дефицит бюджета, а также инфляционные ожидания бизнеса и населения. «Обычно мы внимательно смотрим на те показатели, динамика которых больше всего отклоняется от среднеисторической или устойчивого тренда. Или которые сильнее всего поменялись с прошлого заседания совета директоров», — пояснила глава ЦБ.
  • Сейчас регулятор смотрит прежде всего на инфляционное давление, рынок труда, деловые настроения и оценивает жёсткость денежно-кредитных условий.

О чём ещё сказала Набиуллина

  • Отвечая на вопрос про заморозку вкладов граждан, глава регулятора снова отметила: у ЦБ нет таких полномочий по законодательству, но такие полномочия и не нужны — «это бессмыслица».
  • Темпы роста ипотеки вернулись к «более адекватным уровням». При этом ипотека сама по себе не может обеспечить доступность жилья даже при низких процентных ставках: основное условие доступности жилья — когда рост доходов не отстаёт или опережает рост цен на жильё. В последние годы было наоборот, отметила Набиуллина. Замедление общей инфляции будет сдерживать и рост цен на жильё.
  • Замедление экономики происходит не из-за жёсткой денежно-кредитной политики, а из-за «значительного» сокращения запаса свободных ресурсов, прежде всего рабочей силы, отметила Набиуллина. «Вопрос в том, будет ли это замедление происходить наряду с высокой инфляцией или без неё», — добавила она.
  • Кроме того, надо различать замедление экономического роста и рецессию. В последнем случае уместны антикризисные меры, а когда происходит циклическое замедление, как сейчас, льготные кредиты могут быть только «очень дозированными».
  • Отвечая на вопрос про торговые войны, регулятор отметил: ЦБ всё время готовится к рискам и шокам, они «часто случаются». Среди факторов для подготовки Набиуллина назвала несколько: не должно быть «слабых звеньев» в экономике (например, неусточивых банков или закредитованности банков и компаний) и нужны «буферы» — денежные запасы.
  • Журналисты спросили, повлияют ли новости о возможном урегулировании конфликта в Украине на сценарии регулятора. Набиуллина ответила: включать это в сценарии, тем более в базовый, преждевременно, «всё будет зависеть от развития ситуации».

#новости #цб #эльвиранабиуллина

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69 комментариев
Геннадий Карпенко

Заморозка вкладов — «бессмыслица» Они не говорят конкретно будет или нет. Вместо этого дают свою субъективную оценку.

19
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Pavel Loginov

заморозки не будет! просто сделают специальную военную конвертацию в облигации

18
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Андрей Иванов

Давайте так, заморозка вкладов это как и мобилизация, жутко непопулярное решение, а правительство всё-таки старается сохранять статус кво, поэтому всячески будет этого избегать. И если правительство всё-таки пойдёт на такие меры, думается мне, что это будет не самая большая проблема.

2
1
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ноунейм контекстович

это даже не оценка, а просто какой-нибудь ответ. ждать уверенный ответ на такой вопрос такая себе затея

1
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Улыбка удмуртского авгура

Они торгуются и спорят. Видимо, рассматривают вариант заморозки вкладов, если очень нужны будут деньги.

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Михаил Котов

они нас еще удивят
вы представляете что будет происходить, если они сейчас скажут что запретят выводить собственные денежные средства

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Будущее вчера

Они не говорят конкретно будет или нетА должны?

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