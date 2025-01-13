«Эта идея абсурдна»: ЦБ прокомментировал возможную заморозку вкладов в России

Если «заморозить» вклады, люди надолго потеряют доверие к <…> финансовой системе. И вместо того чтобы продолжать размещать сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.

Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится.