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Полина Лааксо
Инвестиции

«Эта идея абсурдна»: ЦБ прокомментировал возможную заморозку вкладов в России

Регулятор назвал такой сценарий «вредным мифом».

  • Заморозка счетов вкладчиков — это «грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами», пишет ЦБ. По его словам, этот шаг «невозможен» и «немыслим», поскольку «подорвёт» как основы банковской системы, так и «финансовую стабильность» страны.

Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заёмщикам. Если «заморозить» вклады, <...> то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику.

Банк России
  • Регулятор также отрицает возможность использовать заморозку как альтернативу повышению ключевой ставки. При высоких ставках людям «выгодно» размещать свободные средства на депозитах и вкладываться в другие инструменты, а кредиты брать «не выгодно». На этом фоне спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется.

Если «заморозить» вклады, люди надолго потеряют доверие к <…> финансовой системе. И вместо того чтобы продолжать размещать сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.

Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится.

Банк России
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя аналитики ждали повышения до 23% и даже 25%. Тогдашний рост цен считали «повышенным», а внутренний спрос «высоким», но были «предпосылки» и для дезинфляции.
  • Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки.
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Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, отметила глава ЦБ.

Скриншот vc.ru

#ключеваяставка #цб #новости

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301 комментарий
Буквоед
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• Это сетап (установка) — первая, несмешная часть шутки.
• Ждём панчлайн (добивку) — часть, которая вызывает смех.

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Сергей

Ну всё, значит заморозят 🐍

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Foma Kiniaev

Только будет не заморозка, а временная специальная приостановка

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Вадим Д.

Теперь уже наверняка. Твёрдо, чётко, с гарантией 👍🏻

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d3n.z3l

https://youtu.be/5MbNN1dU_wc

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d3n.z3l

Зачем замораживать, когда можно просто обесценить?
3 года назад было 65 ТРЛН, сейчас 111 ТРЛН, эмитировать еще сколько надо будет и все дела.

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