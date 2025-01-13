«Эта идея абсурдна»: ЦБ прокомментировал возможную заморозку вкладов в России

Если «заморозить» вклады, люди надолго потеряют доверие к <…> финансовой системе. И вместо того чтобы продолжать размещать сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.
Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится.
• Это сетап (установка) — первая, несмешная часть шутки.
• Ждём панчлайн (добивку) — часть, которая вызывает смех.
Ну всё, значит заморозят 🐍
Только будет не заморозка, а временная специальная приостановка
Теперь уже наверняка. Твёрдо, чётко, с гарантией 👍🏻
https://youtu.be/5MbNN1dU_wc
Зачем замораживать, когда можно просто обесценить?
3 года назад было 65 ТРЛН, сейчас 111 ТРЛН, эмитировать еще сколько надо будет и все дела.