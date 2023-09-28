Деньги
Полина Лааксо

«Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у шведской Ingka Centres Статьи редакции

Сумму сделки не раскрывают.

  • «Газпромбанк» получит 14 объектов общей площадью 2,3 млн м² в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы.
  • Компания «намерена развивать сеть торговых центров» и «готова брать на себя дополнительные обязательства как социально ответственный бизнес», сообщили в правлении банка. Получила ли Ingka Centres опцион на обратный выкуп — неизвестно.
  • Сумма сделки с учётом дисконта и закрытия магазинов IKEA «вряд ли превысила» $2 млрд, полагают в «Infoline-аналитике» (193 млрд рублей по курсу от 28 сентября 2023 года). Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценивал активы в $2,85 млрд без учёта скидки (275 млрд рублей).
  • О том, что «Газпромбанк» считается главным претендентом на покупку центров «Мега», «Ъ» сообщил в середине сентября 2023 года. Эта сделка стала крупнейшей на рынке торговой недвижимости за год, замечают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
  • Ingka Centres занимала седьмое место в рейтинге крупнейших российских рантье по версии Forbes. По подсчётам издания, в 2022 году выручка компании от сдачи площадей в российских ТЦ снизилась на 19% год к году, до $285 млн.
Источник: «РИА Новости»

#новость #мега #газпромбанк

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53 комментария
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 Pavel Cree

Видимо они хотят новые, более современные тц построить перед тем, как возвращаться в Россию, вот и продают. Встретимся в Икее скоро, ребята.

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Roman

Видимо мы встретимся в Икее в Стамбуле

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Марина Крылова

Построить за границей имеете в виду?

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Пьер Вудман

За 1,5 года от стадии: "никто никуда не уходит, просто временно закрылись" к "они еще обратно попросятся, а мы подумаем пускать ли их" неспешно дошли к стадии смирения)

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Muvandr

Вы в эмиграции подошли? Или у Вас опять из эмиграции болит Россия? :-)

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8 комментариев
Вадим Д.

Эх, на кой они нужны без Икеи? Билайны и салоны москвича туда рассаживать?
Кстати, как назовут «развивающиеся ТЦ», МеГазМяс?

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Mr Black

Вадим,там украдут денег даже из названия нового магазина…

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Kiss1nger

Cо временем все большие куски (и не только) будут узурпированы структурами близкими к режиму. О свободном бизнесе и тем более инвестициях в этой стране, можно забыть на века. Начальниками будут всякие Доны и сыночки Патрушевых с Бортниковами. Остальные будут челядью с з.п. 20 к. в месяц.

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Максим Горький

вы с Жмеринки или Макеевки ?

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Alex Meilis

вы страну перепутали ))) на 404 все так, ОП узурпировала все доходы. У нас на удивление есть биржа и привлечение частного капитала, для вас наверное это шок

Приложу даже скриншот с сегодняшней стратегии Мосбиржи, +10 IPO/SPO в год в планах, на удивление не кто-то узурпировал бизнес и держит его, а компании выходят за капиталом на рынок ценных бумаг

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2 комментария
Muvandr

Ведем бизнес в РФ. Ни как ни с кем не связаны.

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Роман Хомуха

Зачем выкупать? За 1 евро все отжать.

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Пьер Вудман

так кто сказал, что им дадут деньги вывести из рф?)

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Mr Black

Верните Икею….

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Пьер Вудман

А, ну тут все просто:
- остановка эсвэоу
- возврат на границы 1991
- выдача военных преступников
- начало переговоров о репарациях и их рассрочке, передача уже арестованных резервов РФ в пользу их погашения

И лет через 7-10 демократизиции и реформ, Икеа и другие корпорации может быть начнут смотреть на этот рынок, еще через года 3 торжественно откроют первый магазин в столице, а в каком-нибудь NY Times появится статья, что Россия стала частью цивилизованного мира и инвест дома сходятся в консенсусе, что это наиболее привлекательный рынок на ближайшие годы, ниже разместив рекламу ETF на РТС. Именно так все было в самом начале нулевых :) Надеюсь, текущие поколения молодежи это застанут

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13 комментариев
Анатолий Сергеевич

всё идёт строго по гойде

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Станислав

Многие тут про Икею мол нагнули. Так их как бы и не гнали с России.
А не свободный бизнес как раз на таком классном западе, где какие то люди которые не доллар и не евро не вложили в бизнес, но зато указывают бизнесу где вести его , а где нет.

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Denis Bystruev

Если и правда продали за 10 годовых выручек — совсем неплохо, могло быть и хуже

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Oleg Shirochenkov

В нормальных рыночных условиях могло быть и лучше.

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1 комментарий
Сергей С.

50% правительственной комиссии не забудьте

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НаряднаяШайга

Теперь они национальное достояние)

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Антон Лампов

Тогда давайте ребрендинг и ремонты
Ещё лет 5 и Меги совсем устаревше выглядеть будут

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Павел Харламов

А потом пропадут обратно икеи ,ноутбук значительно дешевле .

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Мурад Муртазалиев

А когда Икеа возвращаться собирается?

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Вадя Кулаков

Один вопрос — зачем?

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Вишняковский

Слава богу, хоть что-то остаётся для страны

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Олег Бринц

Вангую новые магазины Hoff вместо IKEA по всей России)

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Techno George

Невозможно уже на VC в комменты заходить, одни боты, как в какой-нибудь лента ру, еще им и кармы высокой кто-то накидал, либо администрация, либо акки старые с большой кармой им передали

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Тоже хочу

И нафига? Что там откроет, хостели?

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50 комментариев
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