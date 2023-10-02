Рейтинг составлен по размеру выручки за 2022 год, он не включает банки и другие финансовые компании, а также тех, чья деятельность сводится к управлению активами.

При этом для «Леруа Мерлен Восток» и «Нестле Россия», которые не раскрывали отчётность, издание использовало оценки выручки от INFOLine.

В рейтинг также включили российские компании иностранцев, которые находятся под временным управлением Росимущества, — «Данон Трейд», «Юнипро», «Балтика» и «Форвард Энерго».

