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Деньги
Таня Боброва

«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes Статьи редакции

Рейтинг обновился — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в стране.

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  • Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших компаний, которые работают в России и на 20 сентября 2023 года более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам.

Рейтинг составлен по размеру выручки за 2022 год, он не включает банки и другие финансовые компании, а также тех, чья деятельность сводится к управлению активами.

При этом для «Леруа Мерлен Восток» и «Нестле Россия», которые не раскрывали отчётность, издание использовало оценки выручки от INFOLine.

В рейтинг также включили российские компании иностранцев, которые находятся под временным управлением Росимущества, — «Данон Трейд», «Юнипро», «Балтика» и «Форвард Энерго».

  • Первое место заняла «Леруа Мерлен» — INFOLine оценило годовую выручку компании в 529,7 млрд рублей. В следующем рейтинге компании не будет, указывает Forbes: в марте 2023-го компания сообщила о планах передать контроль на бизнесом в России местному менеджменту.
  • Второе место у табачной JT Group (432,6 млрд рублей), третье — тоже табачной Philip Morris (399,9 млрд). Четвёртое место заняла PepsiCo (303,7 млрд), пятое — «Ашан» (292,6 млрд).
Первая десятка рейтинга Forbes
  • 22 иностранные компании — участницы предыдущего рейтинга — покинули российский рынок или приостановили работу на нём. В частности, речь о Volkswagen Group (первое место в прошлогоднем списке), Renault (третье место), Apple (пятое), Toyota Motor (седьмое), Samsung Electronics (девятое).
  • Изменилась география бизнеса: в рейтинге 2022 года в нём присутствовали компании из 17 стран, теперь — из 18. США сохранили лидерство (восемь компаний), дальше идут Китай (шесть), Турция, Франция и Германия (по пять компаний в рейтинге).
  • Впервые появились компании из Таиланда (CP Foods, среди активов — «Птицефабрика “Северная”», производитель свинины АПК «Дон»), Казахстана (Polymetal International, которая сменила прописку с острова Джерси на Астану) и Беларуси («Торговый дом БелАЗ», «Савушкин продукт», «Русское море»).
Где находятся штаб-квартиры 50 крупнейших иностранных компаний по версии Forbes / Источник: Forbes

#новость #рейтинг

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38 комментариев
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 under construction

достаточно дойти до финиша в одиночестве и опа

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Dima Alexeev

https://www.forbes.ru/biznes/497010-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2023-rejting-forbes?ysclid=ln8iaeslqv920752081

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Конаковский Мох

Зачем эти рейтинги публично? Есть люди, вроде Подоляка и ко., которые собирают информацию и массово атакуют соцсети и менеджмент этих компаний

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jonewayne

Вы думаете, они не знают о том, кто из крупнейших компаний до сих пор работает в РФ?)

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Конаковский Мох

Думаю знают, но проще использовать подтверждение и ссылку на форбс

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John Smith

Странно, почему Райфа нет в рейтинге.

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Robert Takaev

Странно, почему в статье и по ссылке в Форбс пишут, что не включали в этот рейтинг банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании.

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Алексей Иванов

Ну, здесь не то, чтобы опа :)

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Вася Пражкин

Икея, OBI, Jysk:
- ..уходят..

Leroy Merlin:
- LOL, вот лошки.

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Roman

Ашан на 5 месте и Леруа – это одна компания

Upd: Технически, это разные компании (хотя бы на уровне ООО), но контроль в итоге находится в одной и той же сущности, которая решила в России остаться

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Ivan Mart

В каком месте?
Леруа входит в группу Adeo, Ашан входит в группу семьи Мулье.
То что они обе из Франции, не делает их одной компанией.

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user0564335

а ADEO также входит в группу семьи Мулье

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Kelerius

Тогда уж надо всех записать в Родшильды))

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Алексей Иванов

Вот-вот xD
А в конечном итоге, так или иначе, мы произошли от двух человек.
По сути, одна большая семья.

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user0564335

это разные компании из одной ассоциации

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Вадим Д.

Леруа молодцы, конечно, но когда-то в этом рейтинге были совсем другие компании.

Как говорится: на беспричье и жопа — соловей 🤷🏻‍♂️

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Док

Так ушли же все. Что еще за топ10?

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jonewayne

А это те, кто не ушли. Если бы мы знали почему, но мы не знаем...

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Baddy Boy

Так бабки то из рф никуда не ушли. И как покупали в РФ табак, еду и мебель, так и покупают. Леруа сейчас наверно вообще поднялись на фоне ухода икеи

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Иван Иванов

Наверняка поднялись.. а дальше что? Французы виртуальные рубли рассовывать по карманам будут? Интересно, в чем там план

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Нейрослав Жепетеев

Местный менеджмент.

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lucklessman

Крупнейшая иностранная компания в РФ - сеть магазинов стройматериалов?

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Стас

Крупнейшая компания в США по выручке - сеть продуктовых магазинов...

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Док

Причем магазинов для бедных

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jonewayne

Сыграли на опережение

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Дмитрий Зима

Сравнивать Леруа и сети в США как минимум смешно

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lucklessman

Это тоже ненормально.

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Ольга Лукасишена

Рейтинг возглавили, а разбитое у нас в Подьезде зеркало, уже 2 месяца назад, компенсировать не собираются

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Слегка Придурковатый

Это что же получается, Обама теперь не только ссыт по подъездам, но и зеркала разбивает?!

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Премудрый пискарь

Ещё и двери деревянные поджигает иногда и лампочки ворует...

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MageraMD

Так Обама уже давно всё, отоссал своё

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Невкусно и грустно

Дебильный какой-то рейтинг (как, прочем, и все от российского Форбс). У них и Икеа на 14 строчке осталась, и Хендай остался на 15, и Данон остался на 16, а не превратился в ДонДон.

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Алексей Иванов

Ну, формально то Хендай не ушел.
На той неделе был в оф. автослоне, до сих пор можно пройти тест-драйв соляриса и креты, заказать их (пусть и по параллельному импорту).

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Алексей Иванов

Кто там мне доказывал, что Леруа скоро уйдет с российского рынка?

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Bobbie Shaw

да всем посрать

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Дарья Голубева

Среди того, сколько компаний сейчас осталось, то что леура не первом месте е так удивляет

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Bobbie Shaw

выгнать . санкции только на пользу

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Тоже хочу

Вымпелком - иностранная компания, поржал. Билай - это тот еще Совок

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