«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes Статьи редакции
Рейтинг обновился — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в стране.
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- Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших компаний, которые работают в России и на 20 сентября 2023 года более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам.
- Первое место заняла «Леруа Мерлен» — INFOLine оценило годовую выручку компании в 529,7 млрд рублей. В следующем рейтинге компании не будет, указывает Forbes: в марте 2023-го компания сообщила о планах передать контроль на бизнесом в России местному менеджменту.
- Второе место у табачной JT Group (432,6 млрд рублей), третье — тоже табачной Philip Morris (399,9 млрд). Четвёртое место заняла PepsiCo (303,7 млрд), пятое — «Ашан» (292,6 млрд).
- 22 иностранные компании — участницы предыдущего рейтинга — покинули российский рынок или приостановили работу на нём. В частности, речь о Volkswagen Group (первое место в прошлогоднем списке), Renault (третье место), Apple (пятое), Toyota Motor (седьмое), Samsung Electronics (девятое).
- Изменилась география бизнеса: в рейтинге 2022 года в нём присутствовали компании из 17 стран, теперь — из 18. США сохранили лидерство (восемь компаний), дальше идут Китай (шесть), Турция, Франция и Германия (по пять компаний в рейтинге).
- Впервые появились компании из Таиланда (CP Foods, среди активов — «Птицефабрика “Северная”», производитель свинины АПК «Дон»), Казахстана (Polymetal International, которая сменила прописку с острова Джерси на Астану) и Беларуси («Торговый дом БелАЗ», «Савушкин продукт», «Русское море»).
достаточно дойти до финиша в одиночестве и опа
https://www.forbes.ru/biznes/497010-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2023-rejting-forbes?ysclid=ln8iaeslqv920752081
Зачем эти рейтинги публично? Есть люди, вроде Подоляка и ко., которые собирают информацию и массово атакуют соцсети и менеджмент этих компаний
Вы думаете, они не знают о том, кто из крупнейших компаний до сих пор работает в РФ?)
Думаю знают, но проще использовать подтверждение и ссылку на форбс
Странно, почему Райфа нет в рейтинге.
Странно, почему в статье и по ссылке в Форбс пишут, что не включали в этот рейтинг банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании.
Ну, здесь не то, чтобы опа :)
Икея, OBI, Jysk:
- ..уходят..
Leroy Merlin:
- LOL, вот лошки.
Ашан на 5 месте и Леруа – это одна компания
Upd: Технически, это разные компании (хотя бы на уровне ООО), но контроль в итоге находится в одной и той же сущности, которая решила в России остаться
В каком месте?
Леруа входит в группу Adeo, Ашан входит в группу семьи Мулье.
То что они обе из Франции, не делает их одной компанией.
а ADEO также входит в группу семьи Мулье
Тогда уж надо всех записать в Родшильды))
Вот-вот xD
А в конечном итоге, так или иначе, мы произошли от двух человек.
По сути, одна большая семья.
это разные компании из одной ассоциации
Леруа молодцы, конечно, но когда-то в этом рейтинге были совсем другие компании.
Как говорится: на беспричье и жопа — соловей 🤷🏻♂️
Так ушли же все. Что еще за топ10?
А это те, кто не ушли. Если бы мы знали почему, но мы не знаем...
Так бабки то из рф никуда не ушли. И как покупали в РФ табак, еду и мебель, так и покупают. Леруа сейчас наверно вообще поднялись на фоне ухода икеи
Наверняка поднялись.. а дальше что? Французы виртуальные рубли рассовывать по карманам будут? Интересно, в чем там план
Местный менеджмент.
Крупнейшая иностранная компания в РФ - сеть магазинов стройматериалов?
Крупнейшая компания в США по выручке - сеть продуктовых магазинов...
Причем магазинов для бедных
Сыграли на опережение
Сравнивать Леруа и сети в США как минимум смешно
Это тоже ненормально.
Рейтинг возглавили, а разбитое у нас в Подьезде зеркало, уже 2 месяца назад, компенсировать не собираются
Это что же получается, Обама теперь не только ссыт по подъездам, но и зеркала разбивает?!
Ещё и двери деревянные поджигает иногда и лампочки ворует...
Так Обама уже давно всё, отоссал своё
Дебильный какой-то рейтинг (как, прочем, и все от российского Форбс). У них и Икеа на 14 строчке осталась, и Хендай остался на 15, и Данон остался на 16, а не превратился в ДонДон.
Ну, формально то Хендай не ушел.
На той неделе был в оф. автослоне, до сих пор можно пройти тест-драйв соляриса и креты, заказать их (пусть и по параллельному импорту).
Кто там мне доказывал, что Леруа скоро уйдет с российского рынка?
да всем посрать
Среди того, сколько компаний сейчас осталось, то что леура не первом месте е так удивляет
выгнать . санкции только на пользу
Вымпелком - иностранная компания, поржал. Билай - это тот еще Совок