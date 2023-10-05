Деньги
Маша Цепелева

«Точка» начала предлагать в своём интерфейсе кредиты от «Банка Дом.рф» Статьи редакции

Максимальная сумма — 5 млн рублей.

  • Кредит выдаёт «Банк Дом.рф», деньги приходят на расчётный счёт в «Точке». В последнем будет «единое окно управления», через которое предприниматель сможет направить заявку на кредит, увидеть движение средств, получить отчётные документы, а также вносить платежи, рассказали в компании.
  • Клиенты «Точки» могут получить кредит на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от шести до 48 месяцев. Срок рассмотрения заявки — до трёх рабочих дней. Кредит могут получить только клиенты, которые обслуживаются в банке больше года.
  • «Точка» планирует и дальше развивать концепцию «Мультибанк», которая предполагает, что пользователям не надо открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Компания в ближайшее время «предложит новые кредитные продукты для разных отраслей и сегментов бизнеса».

#новость #точка #домрф

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19 комментариев
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 Freak

Впервые слышу об этом банке

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Вася Пражкин

Впервые слышу о юзере Freak

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tbIkworez

Впервые вижу коммент не по теме статьи, который оставили просто ради пары лишних лойсов. А нет, не впервые, мы же на vc

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Вадим Д.

Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ©

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Dima Alexeev

По-прежнему, Точка - любимый банк. Лучший для мелкого и среднего бизнеса

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Вадим Д.

Хм, кстати, интересная загогулина, консолидировать кредиты в рамках Точки.

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Иван Серик
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Daniil Dymshits

через этот сервис мы с оборотом 10М в месяц оставили заявку на 1,5M кредита в Дом.рф на полгода — сразу получили отказ))

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Semen

а кто ещё не начал выдавать кредиты?

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Борис Вишневский

Сама точка

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Dima Alexeev

Давно уже дают

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Борис Вишневский

Только овердрафт, как я вижу

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Dima Alexeev

Сейчас и я так вижу. Кредит какое-то время назад висел. Причём уже одобренный. Видимо, протестировали и запустили партнеров

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Хозяин местных лахтаботов

процент какой?

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Stas Sokolov

от 23 годовых

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Тоже хочу

А чуть что, включают Яндекс: "мы не виноваты, мы лишь посредник"

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Мэйдрон

Да с домом РФ каждая собака работает. Они мне до сих пор каждый месяц присылают по 112р. Зарплаты, за то что я могу открывать их клиентам эскроу счета, хотя застройщик, для которого я это делал давно уже все распродал)

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jonewayne

Потом вместо 112р прилетит иск за незаконное обогащение, но уже с процентами :D

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Denis Azarenko

Кредит и точка

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16 комментариев
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