«Точка» начала предлагать в своём интерфейсе кредиты от «Банка Дом.рф» Статьи редакции
Максимальная сумма — 5 млн рублей.
- Кредит выдаёт «Банк Дом.рф», деньги приходят на расчётный счёт в «Точке». В последнем будет «единое окно управления», через которое предприниматель сможет направить заявку на кредит, увидеть движение средств, получить отчётные документы, а также вносить платежи, рассказали в компании.
- Клиенты «Точки» могут получить кредит на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок от шести до 48 месяцев. Срок рассмотрения заявки — до трёх рабочих дней. Кредит могут получить только клиенты, которые обслуживаются в банке больше года.
- «Точка» планирует и дальше развивать концепцию «Мультибанк», которая предполагает, что пользователям не надо открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Компания в ближайшее время «предложит новые кредитные продукты для разных отраслей и сегментов бизнеса».
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Впервые слышу об этом банке
Впервые слышу о юзере Freak
Впервые вижу коммент не по теме статьи, который оставили просто ради пары лишних лойсов. А нет, не впервые, мы же на vc
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ©
По-прежнему, Точка - любимый банк. Лучший для мелкого и среднего бизнеса
Хм, кстати, интересная загогулина, консолидировать кредиты в рамках Точки.
через этот сервис мы с оборотом 10М в месяц оставили заявку на 1,5M кредита в Дом.рф на полгода — сразу получили отказ))
а кто ещё не начал выдавать кредиты?
Сама точка
Давно уже дают
Только овердрафт, как я вижу
Сейчас и я так вижу. Кредит какое-то время назад висел. Причём уже одобренный. Видимо, протестировали и запустили партнеров
процент какой?
от 23 годовых
А чуть что, включают Яндекс: "мы не виноваты, мы лишь посредник"
Да с домом РФ каждая собака работает. Они мне до сих пор каждый месяц присылают по 112р. Зарплаты, за то что я могу открывать их клиентам эскроу счета, хотя застройщик, для которого я это делал давно уже все распродал)
Потом вместо 112р прилетит иск за незаконное обогащение, но уже с процентами :D
Кредит и точка