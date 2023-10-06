«Фридом Финанс Казахстан» введёт комиссию за рублёвые переводы с карт других банков на сумму от 125 тысяч тенге Статьи редакции
Комиссия составит 0,45%, минимум 3000 тенге.
- Банк введёт комиссию за зачисление денег с карт других банков для физлиц с 11 октября 2023 года, обратило внимание Frank Media.
- Комиссия будет распространяться на переводы в иностранной валюте, в том числе рублях, за исключением евро и долларов США, указывает издание. Изменения также не коснутся SWIFT-переводов и внутрибанковских переводов.
- Для переводов в эквиваленте до 125 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей по курсу на 6 октября 2023 года) комиссии не будет. Свыше — 0,45% от суммы, минимум — 3000 тенге, максимум — 30 тысяч тенге. Банк не уточняет, есть ли ограничение на количество переводов без комиссии.
- В сентябре 2023 года «Фридом Финанс Казахстан» повысил комиссию за SWIFT-переводы в рублях для физлиц. Она составила 0,45% от суммы, минимум — 3000 тенге, максимум — 30 тысяч тенге.
1.5K показов
1.4K открытий
Хочешь рублей — плати. Братья казахи всегда помогут.в иностранной валюте, в том числе рублях, за исключением переводов в евро и долларах США
$ и €, очевидно, уже национальная валюта Казахстана.
Не браття вы нам… Были у вас уже одни братья, так сейчас им не так хорошо
Так а чё ты тут забыл? Пей кумыс, разговаривай на казахском и не приезжай к небратьям.
что за хейт пошел
Не брат ты мне... ©
It escalated quickly
Китай вам ближе? Передавай привет уйгурам.
И вы нам не братья. Только не забудьте.
Это русская компания, казахи тут не причём
Может российская?
Это одно и то же
А вот и нет (-:
Эээ, нет. Это казахская компания, он вышел из активов в России.
Компания казахская. Даже владелец казах по гражданству. В России сперва открылось, потом основна частина перешла в Казахстан.
Собственник Фридом продал бизнес в РФ и сменил гражданство
Речь тут о братстве а не о гражданстве. Брат всегда остаётся братом, с любым паспортом
Братстве*
У них там куча национальный валют, а тенге для души
Так-то бизнесмены все, а такси — хобби? (-:
Вы не понимаете, это другое. Просто им ваши деньги нужнее. Войдите в их положение.
Давно пора в ответ на подобное спецтарифы для братьев ввести.
Не всегда зеркальные меры дают аналогичный эффект. Тем более в даннлй ситуации очевидно, что русские пострадают и от ответных зеркальных мер. Но есть ассиметричные ответы.
Комиссия от 26т рублей?
Так нормально же, это мало ещё. Да и проценты щадящие. Подняли тут блин пыль.
это не единственный банк в Казахстане
Но не последний, кто ввел комиссии.
А разве фридом финанс под санкции не попал ?
Они ушли ещё в июне 2022 из России.
Никуда они не уходили. Поставили номинала и сменили название