Деньги
Таня Боброва

«Фридом Финанс Казахстан» введёт комиссию за рублёвые переводы с карт других банков на сумму от 125 тысяч тенге Статьи редакции

Комиссия составит 0,45%, минимум 3000 тенге.

  • Банк введёт комиссию за зачисление денег с карт других банков для физлиц с 11 октября 2023 года, обратило внимание Frank Media.
  • Комиссия будет распространяться на переводы в иностранной валюте, в том числе рублях, за исключением евро и долларов США, указывает издание. Изменения также не коснутся SWIFT-переводов и внутрибанковских переводов.
  • Для переводов в эквиваленте до 125 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей по курсу на 6 октября 2023 года) комиссии не будет. Свыше — 0,45% от суммы, минимум — 3000 тенге, максимум — 30 тысяч тенге. Банк не уточняет, есть ли ограничение на количество переводов без комиссии.
  • В сентябре 2023 года «Фридом Финанс Казахстан» повысил комиссию за SWIFT-переводы в рублях для физлиц. Она составила 0,45% от суммы, минимум — 3000 тенге, максимум — 30 тысяч тенге.

#новость #фридомфинанс

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Хочешь рублей — плати. Братья казахи всегда помогут.

в иностранной валюте, в том числе рублях, за исключением переводов в евро и долларах США

$ и €, очевидно, уже национальная валюта Казахстана.

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Akylbek Ramazan

Не браття вы нам… Были у вас уже одни братья, так сейчас им не так хорошо

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Аарам

Так а чё ты тут забыл? Пей кумыс, разговаривай на казахском и не приезжай к небратьям.

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ECN.Broker

что за хейт пошел

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Вадим Д.

Не брат ты мне... ©

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Иван Серик
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Юрий Б.

It escalated quickly

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Leo Uvarov

Китай вам ближе? Передавай привет уйгурам.

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Сергей Завалинич

И вы нам не братья. Только не забудьте.

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Сергей Завалинич

Это русская компания, казахи тут не причём

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4
Это русская компания

Может российская?

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Адам Ньюман

Это одно и то же

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Вадим Д.

А вот и нет (-:

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Digger M

Эээ, нет. Это казахская компания, он вышел из активов в России.

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Нейрослав Жепетеев

Компания казахская. Даже владелец казах по гражданству. В России сперва открылось, потом основна частина перешла в Казахстан.

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Улугбек

Собственник Фридом продал бизнес в РФ и сменил гражданство

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Сергей Завалинич

Речь тут о братстве а не о гражданстве. Брат всегда остаётся братом, с любым паспортом

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Сергей Завалинич

Братстве*

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Алла Магнит

У них там куча национальный валют, а тенге для души

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Вадим Д.

Так-то бизнесмены все, а такси — хобби? (-:

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Zloy Sniper

Вы не понимаете, это другое. Просто им ваши деньги нужнее. Войдите в их положение.

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Иван Серик

Давно пора в ответ на подобное спецтарифы для братьев ввести.

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Zloy Sniper

Не всегда зеркальные меры дают аналогичный эффект. Тем более в даннлй ситуации очевидно, что русские пострадают и от ответных зеркальных мер. Но есть ассиметричные ответы.

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Нейрослав Жепетеев

Комиссия от 26т рублей?
Так нормально же, это мало ещё. Да и проценты щадящие. Подняли тут блин пыль.

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Leo Uvarov

это не единственный банк в Казахстане

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Digger M

Но не последний, кто ввел комиссии.

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Ilya Bogunov

А разве фридом финанс под санкции не попал ?

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Нейрослав Жепетеев

Они ушли ещё в июне 2022 из России.

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Murat Oshroev

Никуда они не уходили. Поставили номинала и сменили название

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26 комментариев
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