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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,4 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,09 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Apple отключила российскую версию своего официального сайта — при попытке перейти на него пользователя перенаправляет на страницу поддержки. Компания не обновляла российскую версию сайта с марта 2022 года, но пользователи могли изучать страницы устройств, актуальных на момент приостановки деятельности — например, iPhone 13.

Кто и как адаптируется

Правительство дополнительно выделит 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN. Работа над ними вдётся в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Одно из её направлений — разработка оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.

Контекст

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Отзыв связан с отсутствием данных для поддержания рейтингов, пояснили в агентстве.