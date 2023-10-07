День 591: Apple отключила российскую версию своего официального сайта Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).
Какие есть проблемы и трудности
Apple отключила российскую версию своего официального сайта — при попытке перейти на него пользователя перенаправляет на страницу поддержки. Компания не обновляла российскую версию сайта с марта 2022 года, но пользователи могли изучать страницы устройств, актуальных на момент приостановки деятельности — например, iPhone 13.
Кто и как адаптируется
Правительство дополнительно выделит 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN. Работа над ними вдётся в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Одно из её направлений — разработка оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.
Контекст
Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Отзыв связан с отсутствием данных для поддержания рейтингов, пояснили в агентстве.
Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.
Не понял, а причем тут русский язык то?!
На нем 300+ миллионов говорит, даже большая часть проживающих на Украине, это один из основных языков интернета.
Ааа, ну может типа нет продаж с русской версии и не хотят тратить деньги на поддержку, а устаревшую версию не хотят держать или как? А почему не редирект на английский тогда? Странно как-то, русскоязычные то по всему миру живут.
Отключили раздел магазина, в котором уже полтора года ничего не продают, редирект идет на российскую службу поддержи, которая работает
Наверно они русофобы. Пора переходить на Р-Фон.
Совершенно верно.
Дело не в русском языке, а в конкретной региональной версии сайта.В данном случае исключительно российской версии
https://www.apple.com/choose-country-region/
Остался последний шаг - отключить оплату подписок через мобильную связь… И, Apple скажет тогда - Прощай Россия!
Про русский язык в статье ни слова
Так яблоко давно ушла из России. Только скрепыши несли фигню про "они типо ушли, но официально работают, пока никто не видит"
Долго Apple держалась, нужно сказать. Ну и ладно, английская тоде норм.
Конечно, такие штрафы им выписывают, что не хватает на содержание сайта.
А вообще интересно, будут ли прецеденты по отжиманию и переиспользованию доменов в зоне ру
Не знаю, как ты, но я считаю тоже агрессией с их стороны. Вообще говорят, что чем глупее человек, те он агрессивнее. Может я ошибаюсь?
да нормально, я вообще когда английский учил сказали все гаджеты на английский перевести и даже подписывать предметы в квартиры на английский стикерами, будет вот стимул
Верно, в браузере встроенный переводчик есть
Почему нет новости, что чуть ли вторая Арабо-Израильская война возможно началась?
И кстати такая же херова подоплека.
Я кстати все понимаю, сам дочь офицера, история с Палестиной мягко скажем мутная, неоднозначная, странная, но блин, неужели не пора забыть эту чепуху уже?
Арабы могли уже построить там на берегу Средиземного второй Шарм-Аль-Шейх, и вообще использовать израильскую науку, образование, строить государственность, попытаться войти в правительство Израиля.
И вообще, даже для переговоров, лучше быть хомяком, а не крысой. То есть для давления на ООН и т.д., лучше иметь все же договороспособное лицо, и чтобы от тебя приятно пахло.
Где все это время была их мягкая сила?
Потому-что мы не евреи и не арабы
Политика работает только в одну сторону, история Палестины мутная ? Но у меня другое мнение. Но знаю одно после ВОВ, палестинцы единственные кто принял евреев который Гитлер так злостно сжигал и убивал, а Израиль уже более 73х лет оккупирует территории Палестины, не раз было замечено и сотни видео о том что Израильские военные вооруженные до зубов как собаки стреляли в спины, избивали стариков, женщин детей. Где ООН ? Где толерантная Европа ? Где Америка? Суть такого одних будем защищать а против других будем выступать и яростно вешать клеймо "террористов" и не важно это правильно или нет. А так тоже не понимаю какого фига виноват чел который за свой телефон отдал полную стоимость ч а туда входит и 7 летняя поддержка. Одним словом лицимерие. И правда в политике не всегда работает
П.С
На счёт истории у многих разное мнение, на счёт этого надеюсь срача не будет, и заранее извиняюсь если задел чьи-то чувства, но на самом деле "лицимерие" это такой бред...
П.С 2 кстати после ВОВ США развязала более 20 войн, ради своей выгоды, когда они что-то подобное то это норма...
"сам дочь офицера". Можно забрать на цитату?
Мы вне политики.
Да! Надо срочно обныть эту важную новость!!!
Будет новость когда это повлияет на бизнес в РФ
Готовились. Зато сейчас громко и весело отметили 50 лет с начала Войны Судного дня.
Зара ушла из Палестины или Израиля? Эппл ушли? Вот когда уйдут, тогд и напишут
Россиян предупредили о снижении доступности медпомощи в РФ — всё из-за уменьшения финансирования здравоохранения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Речь идёт в первую очередь о пациентах с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заявил гендиректор компании:
«Финансирование здравоохранения в реальных ценах снижается и будет снижаться на протяжении трёх лет. Программы борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми — на них теперь суммарно выделяется меньше денег.
Речь идёт о некотором качественном снижении доступности и удобства оказания медпомощи.
государство не просило вас болеть.
А, верно лучший сервис закончился да !?
Очнись. Поддержка даже сейчас работает.
О, у Беларуси были рейтинги? Самая сильная новость сегодня.
Самая безопасная страна в Европе
Интересно, что будет раньше гугл и эппл отключат поддержку устройств и сервисов в рф или власти рф введут чебурнет?
Раньше будет социальный рейтинг.
Несерьёзное выделение, пилить совсем нечего.
сейчас оборонка у них на уме только, все остальное уже вторично
Чудо чудесное
"Правительство дополнительно попилит..."
Ясно...
"Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси,"
Вместе в светлое будущее...
Теперь Беларусь загнется без рейтинга, конечно
Давно на Горбушке все беру у одних и тех же людей. Смысл это все было брать официально в сторе, еще и в российском, с наценкой за ростест?
С офф гарантией).
Неужели Максут не порешал с Apple?
Навожу магию, секунду <img src=assets/img/emoji/1fa84.png class=emoji emoji-image alt=彩>