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Деньги
Евгения Евсеева

День 591: Apple отключила российскую версию своего официального сайта Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,4 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,09 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Apple отключила российскую версию своего официального сайта — при попытке перейти на него пользователя перенаправляет на страницу поддержки. Компания не обновляла российскую версию сайта с марта 2022 года, но пользователи могли изучать страницы устройств, актуальных на момент приостановки деятельности — например, iPhone 13.

Кто и как адаптируется

Правительство дополнительно выделит 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN. Работа над ними вдётся в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Одно из её направлений — разработка оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.

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Контекст

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Отзыв связан с отсутствием данных для поддержания рейтингов, пояснили в агентстве.

Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.

#новость

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76 комментариев
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 Kiss
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Роман Вячеславович
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Ware Wow

Не понял, а причем тут русский язык то?!
На нем 300+ миллионов говорит, даже большая часть проживающих на Украине, это один из основных языков интернета.

Ааа, ну может типа нет продаж с русской версии и не хотят тратить деньги на поддержку, а устаревшую версию не хотят держать или как? А почему не редирект на английский тогда? Странно как-то, русскоязычные то по всему миру живут.

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pros and cons

Отключили раздел магазина, в котором уже полтора года ничего не продают, редирект идет на российскую службу поддержи, которая работает

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Sith Bender

Наверно они русофобы. Пора переходить на Р-Фон.

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1 комментарий
Невероятный Блондин
Не понял

Совершенно верно.
Дело не в русском языке, а в конкретной региональной версии сайта.В данном случае исключительно российской версии
https://www.apple.com/choose-country-region/

Choose your country or region
Select your country or region to learn about the latest products, view news, and receive support…
www.apple.com
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1 комментарий
Руслан Соломатов
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Echo

Остался последний шаг - отключить оплату подписок через мобильную связь… И, Apple скажет тогда - Прощай Россия!

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1 комментарий
Rnatery

Про русский язык в статье ни слова

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Мурад Муртазалиев

Так яблоко давно ушла из России. Только скрепыши несли фигню про "они типо ушли, но официально работают, пока никто не видит"

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Вадим Д.

Долго Apple держалась, нужно сказать. Ну и ладно, английская тоде норм.

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pupsik

Конечно, такие штрафы им выписывают, что не хватает на содержание сайта.

А вообще интересно, будут ли прецеденты по отжиманию и переиспользованию доменов в зоне ру

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2 комментария
Илья Попов

Не знаю, как ты, но я считаю тоже агрессией с их стороны. Вообще говорят, что чем глупее человек, те он агрессивнее. Может я ошибаюсь?

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Артур Добряков

да нормально, я вообще когда английский учил сказали все гаджеты на английский перевести и даже подписывать предметы в квартиры на английский стикерами, будет вот стимул

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Rnatery

Верно, в браузере встроенный переводчик есть

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Ware Wow

Почему нет новости, что чуть ли вторая Арабо-Израильская война возможно началась?

И кстати такая же херова подоплека.
Я кстати все понимаю, сам дочь офицера, история с Палестиной мягко скажем мутная, неоднозначная, странная, но блин, неужели не пора забыть эту чепуху уже?

Арабы могли уже построить там на берегу Средиземного второй Шарм-Аль-Шейх, и вообще использовать израильскую науку, образование, строить государственность, попытаться войти в правительство Израиля.

И вообще, даже для переговоров, лучше быть хомяком, а не крысой. То есть для давления на ООН и т.д., лучше иметь все же договороспособное лицо, и чтобы от тебя приятно пахло.

Где все это время была их мягкая сила?

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Юрий Пепперони

Потому-что мы не евреи и не арабы

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3 комментария
Rafa Ramazanoff

Политика работает только в одну сторону, история Палестины мутная ? Но у меня другое мнение. Но знаю одно после ВОВ, палестинцы единственные кто принял евреев который Гитлер так злостно сжигал и убивал, а Израиль уже более 73х лет оккупирует территории Палестины, не раз было замечено и сотни видео о том что Израильские военные вооруженные до зубов как собаки стреляли в спины, избивали стариков, женщин детей. Где ООН ? Где толерантная Европа ? Где Америка? Суть такого одних будем защищать а против других будем выступать и яростно вешать клеймо "террористов" и не важно это правильно или нет. А так тоже не понимаю какого фига виноват чел который за свой телефон отдал полную стоимость ч а туда входит и 7 летняя поддержка. Одним словом лицимерие. И правда в политике не всегда работает
П.С
На счёт истории у многих разное мнение, на счёт этого надеюсь срача не будет, и заранее извиняюсь если задел чьи-то чувства, но на самом деле "лицимерие" это такой бред...
П.С 2 кстати после ВОВ США развязала более 20 войн, ради своей выгоды, когда они что-то подобное то это норма...

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16 комментариев
Максимус Римский

"сам дочь офицера". Можно забрать на цитату?

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2 комментария
Sith Bender

Мы вне политики.

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Премудрый пискарь

Да! Надо срочно обныть эту важную новость!!!

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1 комментарий
Павел

Будет новость когда это повлияет на бизнес в РФ

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Андрей Мельник

Готовились. Зато сейчас громко и весело отметили 50 лет с начала Войны Судного дня.

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Baddy Boy

Зара ушла из Палестины или Израиля? Эппл ушли? Вот когда уйдут, тогд и напишут

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Роман Вячеславович

Россиян предупредили о снижении доступности медпомощи в РФ — всё из-за уменьшения финансирования здравоохранения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Речь идёт в первую очередь о пациентах с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заявил гендиректор компании:
«Финансирование здравоохранения в реальных ценах снижается и будет снижаться на протяжении трёх лет. Программы борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми — на них теперь суммарно выделяется меньше денег.
Речь идёт о некотором качественном снижении доступности и удобства оказания медпомощи.

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Leo Uvarov

государство не просило вас болеть.

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валдис фет

А, верно лучший сервис закончился да !?

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Юрий Б.

Очнись. Поддержка даже сейчас работает.

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1 комментарий
Вадим Д.

О, у Беларуси были рейтинги? Самая сильная новость сегодня.

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Дневник стартапера

Самая безопасная страна в Европе

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Piu-piu

Интересно, что будет раньше гугл и эппл отключат поддержку устройств и сервисов в рф или власти рф введут чебурнет?

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Sith Bender

Раньше будет социальный рейтинг.

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5 комментариев
Вадим Д.
Правительство дополнительно выделит 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN

Несерьёзное выделение, пилить совсем нечего.

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Артур Добряков

сейчас оборонка у них на уме только, все остальное уже вторично

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Мурад Муртазалиев
доллар — 100,49

Чудо чудесное

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Олег Бовин
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Премудрый пискарь

"Правительство дополнительно попилит..."
Ясно...

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Премудрый пискарь

"Рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси,"
Вместе в светлое будущее...

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Dima Alexeev

Теперь Беларусь загнется без рейтинга, конечно

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Analog of Net

Давно на Горбушке все беру у одних и тех же людей. Смысл это все было брать официально в сторе, еще и в российском, с наценкой за ростест?

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DosRaven

С офф гарантией).

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Дневник стартапера

Неужели Максут не порешал с Apple?

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Жанна Добрянская

Навожу магию, секунду <img src=assets/img/emoji/1fa84.png class=emoji emoji-image alt=彩>

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73 комментария
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