«Тинькофф» запросил у клиентов согласие на обработку фотографий для биометрии Статьи редакции
После этого цифровые слепки могут отправить в Единую биометрическую систему.
- «Тинькофф» разместил в Stories в своём приложении просьбу дать согласие на обработку биометрических персональных данных и её результат, включая векторы Единой биометрической системы (ЕБС). «Это позволит быстро подтверждать операции и защищать вас от мошенников», — указано в тексте. Там же банк фактически уведомляет клиентов, что в соответствии с 572-ФЗ разместит данные в ЕБС, заметил «Ъ».
- Есть только кнопка «Разрешить», но в сообщении есть ссылка на текст согласия. В нём указано, что «отзывом» будет отказ, отправленный через «Почту России» или личное обращение в банк, «в том числе посредством сервисов дистанционного обслуживания».
- Фотографии, которые делали курьеры банка при оформлении продуктов, не считаются биометрией, подтвердил сотрудник «Тинькофф» в чате клиентской поддержки. Но если клиент даст согласие на обработку, то банк сможет сделать биометрический цифровой слепок. Всего у банка около 30 млн клиентов. На момент публикации в «Тинькофф» не ответили на вопросы vc.ru о сборе согласий на обработку фото.
- Если банк собирает согласия только сейчас, скорее всего, он не считал эти фотографии биометрией, используя их только для целей антифрода, добавили источники «Ъ» на финансовом рынке.
- Издание отмечает, что если банк не передаст данные в ЕБС, то ему придётся их удалить — хранить биометрию теперь можно только в Единой системе, а сбор данных для коммерческих систем запрещен.
- Единая биометрическая система заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Весной 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в систему. В июле 2022-го Путин подписал закон о передаче таких данных в ЕБС без согласия их владельцев.
- Тогда же «Ъ» писал, что российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», но стандартам соответствует только 10% из них — около 4-5 млн уникальных слепков.
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достаточно написать боту
Ответ читали? Там указано что не обрабатывается и поэтому отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных или отказ от их размещения в единой биометрической системе не может быть исполнен Банком.
Так что вероятно это не рабочий инструмент
И что в письме прислали?
А мне сразу продержка ответила, уламывала меня «рекламировала» но таки зафиксировала отказ)
и два варианта ответа:
- Да, не против.
- Нет, не против.
Ждём передачу фотографий при вручении карты, что «мы обязаны передать биометрию исходя из ФЗ «такого-то такого-то»
Рассказал друзьям французам, что в РФ чтобы получить карту, нужно чтобы какой-то хер тебя сфотал на айпад с паспортом. Посмотрели как на умалишенного.
Ага, а во Франции, конечно, сильно лучше карту получать: приходишь в банк, подаёшь заявку, банк думает, потом сообщает результат - ты приходишь, но тебе дают только бумажку с PIN-кодом. Саму карту спустя сколько-то там дней (или пару недель - тут как повезёт с забастовками) принесут в почтовый ящик по адресу регистрации Почтой Росс… ой, Франции. А ты сидишь как дурак с этой бумажкой с PIN-кодом и пытаешься его не прое… не потерять, в общем… 🤷♂️
PS. Сотрудник переезжал во Францию, поэтому как весь процесс знаю из первых уст 😊
... потому что js фулстек до сих пор отрицает наличие лютой бюрократии в ЕС?
Да, в ес для подтверждения номера телефона надо сидеть перед камерой ноутбука с паспортом перед каким-то хером;
Чтобы открыть wise/wirex/../ нужно присылать через приложение свои доки, а получать bunq например в табакерии у какого-то арабского хера
Очередной пример того как там лучше, а тут хуже?
Фоткают с конвертом, а не с паспортом.
Я просто оставлю это здесь. Кто в этом шарит? Зачем тогда спрашивать согласие, если обязаны?
Продолжение
Вроде обязаны если ты им ее передашь т.к коммерческие организации не могут хранить биометрию - только ебс
Интересно, много найдётся уникумов, которые таки отдадут свою биометрию?
Завтра чтобы получить/продлить паспорт, загран, водительское, получить СИМ, интернет и далее по списку обяжут дать согласие. А начнется, что все плюшки и удобства будут только для тех у кого биометрия. Остальные будут пешком получать услуги. Помучаетесь и таки дадите согласие.
Я видимо пропустил что-то, а в чем проблема?
Если вы делали загран например, то биометрия у государства уже есть.
да будто у них сейчас её нет?) Чистая формальность
Через лет 5 для получения карты будем приходить с анализами кала и мочи
Хорошо, можно будет обмазать курьера.
Да не спасает это от мошенников. ну может какую-то мизерную долю процента клиентов, не более. Мошенники сейчас делают ставку уже не на технологию, а на психологию. То есть, обрабатывают персонально в разговоре, в переписке. Если человек поверит мошеннику - никакая биометрия не спасет.
Кстати, в биометрии есть еще и рисунок вен на ладони, а не только фото и голос. Интересно, его где-то используют?
в ноутбуках и устройствах, которые поддерживают технологию (патент у palm)
"рисунок вен на ладони" - в Китае. Ещё есть радужка глаза.
Лучше сразу отказ от всей этой ЕБСни написать в мфц
Уже не смысла, это «работало» до 30 сентября.
Угу,отдел взыскания походу работу себе решил упростить)
😏 Не-не-не, Тинькофф, вы уж как-нибудь обойдитесь.
В Казахстане, всех массово уже перевели на биометрию, мнение народа не спрашивали.
Выглядит как формальность, чтобы избежать проблем с хранением фото от курьеров.
Недавно в Твиттере они как раз отвечали на похожий запрос от пользователя и такое чувство, что в том числе это заставило начать двигаться. А до этого просто не думали.
А если ее просто не сдавать?
Ну что, банк запретит использование карт и счетов что ли?
Сдача биометрии добровольная и принуждать не имеют права.
Как же хорошо, что решил вопрос с отказом в мфц еще в начале сентября.
И что кто то дает согласие ?
Как всегда добровольно-принудительно?
Фраза «торговать е*алом» обретает новый смысл.