Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым и обязал его и Meta* удалить порочащие сведения. Тиньков также обязан опубликовать опровержение на своей странице в Instagram*.