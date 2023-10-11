Деньги
Маша Цепелева

Адвокат Олега Дерипаски заявил о взыскании с Олега Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства Статьи редакции

В мае 2022 года бизнесмен требовал 2 млрд рублей из-за «оскорбительных высказываний».

  • О решении суда сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова. Олег Тиньков должен заплатить 20 млн рублей. За неисполнение есть неустойка — 100 тысяч рублей в день с каждого из ответчиков. Второй ответчик — Meta*. Деньги потратят на благотворительность, утверждает адвокат.

Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым и обязал его и Meta* удалить порочащие сведения. Тиньков также обязан опубликовать опровержение на своей странице в Instagram*.

Алексей Мельников, адвокат Олега Дерипаски
  • В апреле 2022 года Олег Тиньков осудил «военную операцию» в Украине на своей странице в Instagram*. В комментариях к посту пользователи начали задавать вопросы предпринимателю и спорить с ним — на некоторые он отвечал, в том числе назвал Дерипаску «олигархом и вором».
  • Олег Дерипаска подал иск в мае 2022 года. Он требовал 2 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «оскорблений, опубликованных в соцсетях». В карточке дела пока нет решения суда.
Олег Тиньков, скриншот видео YouTube

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новость #тиньков

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11 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Старички начали кидаться какашкамм -)

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Rigos

Какой обидчивый однако, а Олег 100% прав.

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Forgotten Games

Я смотрю у вас 20 лишних миллионов?:-)

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Piu-piu

Защите чего??

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SAMURAY

:)

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Alex R

А обычному холопу максимум 5 тысяч бы суд назначил компенсации.

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Коммунист

"вот тебе ещё сотка, слушай сюда..."

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Fred Han

И рыбку съел

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Евгений В.

Дерипаска… честь и достоинство… Тинькофф…
Здоровья Олегу!

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Отстой Петрович

Пацан за пацана?

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Alex R

А как он будет взискивать, если Тинькофф с концами уехал из России и все деньги перевел зарубеж.

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