Адвокат Олега Дерипаски заявил о взыскании с Олега Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства Статьи редакции
В мае 2022 года бизнесмен требовал 2 млрд рублей из-за «оскорбительных высказываний».
- О решении суда сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова. Олег Тиньков должен заплатить 20 млн рублей. За неисполнение есть неустойка — 100 тысяч рублей в день с каждого из ответчиков. Второй ответчик — Meta*. Деньги потратят на благотворительность, утверждает адвокат.
- В апреле 2022 года Олег Тиньков осудил «военную операцию» в Украине на своей странице в Instagram*. В комментариях к посту пользователи начали задавать вопросы предпринимателю и спорить с ним — на некоторые он отвечал, в том числе назвал Дерипаску «олигархом и вором».
- Олег Дерипаска подал иск в мае 2022 года. Он требовал 2 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «оскорблений, опубликованных в соцсетях». В карточке дела пока нет решения суда.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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Старички начали кидаться какашкамм -)
Какой обидчивый однако, а Олег 100% прав.
Я смотрю у вас 20 лишних миллионов?:-)
Защите чего??
:)
А обычному холопу максимум 5 тысяч бы суд назначил компенсации.
"вот тебе ещё сотка, слушай сюда..."
И рыбку съел
Дерипаска… честь и достоинство… Тинькофф…
Здоровья Олегу!
Пацан за пацана?
А как он будет взискивать, если Тинькофф с концами уехал из России и все деньги перевел зарубеж.