ЦБ рассказал о новой схеме мошенников: они просят временно перевести деньги на «спецсчёт» у регулятора Статьи редакции
А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной ЦБ.
- Только в сентябре 2023 года регулятор получил «несколько десятков» сообщений о новой схеме мошенников, рассказал Банк России. В некоторых случаях они смогли украсть десятки миллионов рублей.
- Мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть деньги, и чтобы «спасти» их, надо перевести средства на «безопасный» счёт в ЦБ. По легенде деньги переводятся на «спецсчёт» на период поиска преступников, а после их поимки всю сумму «жертве» якобы возместят наличными в приёмной Банка России в Москве.
- Чтобы войти в доверие и убедить человека сделать перевод, мошенники записывают его на личный приём в ЦБ от его имени и указывают там его контактный номер. После этого «жертве» приходит SMS подтверждения записи с короткого номера регулятора (300).
- При этом злоумышленники предупреждают, что «за разглашение информации следствия человека ждёт уголовная ответственность».
- В Банке России напомнили, что на самом деле «безопасных счетов в ЦБ» или «спецсчетов» не бывает, а деньги в такой схеме получают злоумышленники. Сотрудники регулятора не звонят гражданам, не отправляют им копии документов, не запрашивают личные и банковские данные и не предлагают совершать операции со счётом. Если же пришло SMS о записи на приём, а пользователь не записывался лично, сообщение стоит проигнорировать.
- В июле 2023 года ЦБ рассказал о схеме с приглашением на «личный приём» в отделение регулятора. Мошенники рассылают приглашения по почте с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru, а после под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
1.7K показов
2K открытий
Я работал в Центробанке, но меня уволили из-за кризиса...
Секрет наверное знаете какой, расскажете? Ну как бабла по-легкому срубить?
Схему мутятся, бабки крутятся.
На самом деле, все эти "новые" схемы — одни и те же, только деталями какими-то отличаются.
Сейчас они ИИ еще сильнее освоят, вообще будут голосом Набиуллиной звонить
Почему сама Набиуллина не обзванивает граждан с призывом помочь поддержать экономику — непонятно 🤷🏻♂️
Давно уже могла бы холодные звонки освоить.
Или собирать детям на обратный билет из Англии. Жить там невозможно, даже улететь не могут своими силами из лап врагов
Тяжело брошконосице, а тут хиханьки одни.
Знать бы ещё, какой у неё голос...
Я вообще не понимаю, как люди у которых миллионы на счетах ведутся на подобное и переводят деньги по указанию голоса в трубке.
Таки да. Ещё больше непонятно, как это делают люди, у которых почти ни гроша, эти последние гроши переводят.
Для такого хорошего дела можно и кредит взять
Ну тоже да, кстати, а там и помогут добрые люди всё оформить.
"обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной ЦБ"
А где здесь мошенничество? Вчера ходил в ЦБ, Эльвира лично три чемодана деняк вернула.
Очень новая схема
Лучше поздно чем никогда
Ну протупили немного, нестрашно
Очень старая схема. У меня на один номер приходит очень много мошеннических звонков. Новых схем вообще нет. На ютубе видел только интересный вариант про сайты с платными женщинами и смотрящими, который звонят с претензией про заблокированную онлайн-кассу.
Коллеге позвонила "жена", что-то сказала про проблему парой слов голосом жены, а потом трубку передала следователю, который уже начал рассказывать.
То есть скопировали голос близкого человека.
Классно, но в этой схеме есть одно но...
Можно позвонить этому самому человеку)
Это по-типу:
"Привет, это Головач Лена, скинь 300р. на мобилку"
А если нет жены у человека?))
Значит теперь будет. За секс уплочено
Всё равно схема новее, да и люди разной степени внушаемые
Ого.. У нас тут сотрудники безопасности сбербанка в треде
Схеме сто лет в обед - из известных это управделами госдуры так перевёл хх лямов на спецсчет, а потом пришел в цб за деньгами
Таких бы с должности снимать за некомпетентность
Переведи копеечку по братски)
Очень новая схема, прям актуальная
А в чем новая схема? Голос из трубки убеждает мамонта перевести куда-то деньги под благовидным предлогом. А мамонт пошёл нынче такой, что переведёт деньги куда угодно под любым предлогом, хоть для поимки и дальнейшего петушения на площади пришельцев с планеты Марс....🤦
Новинка в том, что человека записывают за него и приходит реальное приглашение в банк
Ахха
Ага, на приём можно на сайте записаться. Сейчас например доступна запись на 13.11
https://www.cbr.ru/opbr/
А вообще печально, если люди ведутся... и деньги у них есть... странно.
Это наверно, возрастные когнитивный нарушения
У меня какие-то мошенники накопительную часть пенсии временно заморозили и десятый год уже не отдают. Будьте осторожны
Ага новая, уже пару лет минимум читаю о ней.
А если я во Владивостоке, то что, придется переться в Москву за деньгами?
Ул. Светланская, 71, подходи за деньгами.
Набиуллина: никакого мошенничества, мне и вправду деньги выдают в приёмной ЦБ?
А схема-то не особо новая, мягко говоря