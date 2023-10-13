Деньги
Таня Боброва

ЦБ рассказал о новой схеме мошенников: они просят временно перевести деньги на «спецсчёт» у регулятора Статьи редакции

А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной ЦБ.

  • Только в сентябре 2023 года регулятор получил «несколько десятков» сообщений о новой схеме мошенников, рассказал Банк России. В некоторых случаях они смогли украсть десятки миллионов рублей.
  • Мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть деньги, и чтобы «спасти» их, надо перевести средства на «безопасный» счёт в ЦБ. По легенде деньги переводятся на «спецсчёт» на период поиска преступников, а после их поимки всю сумму «жертве» якобы возместят наличными в приёмной Банка России в Москве.
  • Чтобы войти в доверие и убедить человека сделать перевод, мошенники записывают его на личный приём в ЦБ от его имени и указывают там его контактный номер. После этого «жертве» приходит SMS подтверждения записи с короткого номера регулятора (300).
  • При этом злоумышленники предупреждают, что «за разглашение информации следствия человека ждёт уголовная ответственность».
  • В Банке России напомнили, что на самом деле «безопасных счетов в ЦБ» или «спецсчетов» не бывает, а деньги в такой схеме получают злоумышленники. Сотрудники регулятора не звонят гражданам, не отправляют им копии документов, не запрашивают личные и банковские данные и не предлагают совершать операции со счётом. Если же пришло SMS о записи на приём, а пользователь не записывался лично, сообщение стоит проигнорировать.
  • В июле 2023 года ЦБ рассказал о схеме с приглашением на «личный приём» в отделение регулятора. Мошенники рассылают приглашения по почте с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru, а после под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.

#цб #банки #новость #мошенники

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39 комментариев
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 Лицо в толпе

Я работал в Центробанке, но меня уволили из-за кризиса...

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Вася Пражкин

Секрет наверное знаете какой, расскажете? Ну как бабла по-легкому срубить?

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Willard
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Вадим Д.

Схему мутятся, бабки крутятся.

На самом деле, все эти "новые" схемы — одни и те же, только деталями какими-то отличаются.

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Тимофей Измайлов

Сейчас они ИИ еще сильнее освоят, вообще будут голосом Набиуллиной звонить

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Вадим Д.

Почему сама Набиуллина не обзванивает граждан с призывом помочь поддержать экономику — непонятно 🤷🏻‍♂️
Давно уже могла бы холодные звонки освоить.

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Тимофей Измайлов

Или собирать детям на обратный билет из Англии. Жить там невозможно, даже улететь не могут своими силами из лап врагов

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Вадим Д.

Тяжело брошконосице, а тут хиханьки одни.

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jonewayne

Знать бы ещё, какой у неё голос...

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Иван Серик

Я вообще не понимаю, как люди у которых миллионы на счетах ведутся на подобное и переводят деньги по указанию голоса в трубке.

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Вадим Д.

Таки да. Ещё больше непонятно, как это делают люди, у которых почти ни гроша, эти последние гроши переводят.

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Балкон.Ру
у которых почти ни гроша, эти последние гроши переводят.

Для такого хорошего дела можно и кредит взять

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Вадим Д.

Ну тоже да, кстати, а там и помогут добрые люди всё оформить.

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Слегка Придурковатый

"обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной ЦБ"

А где здесь мошенничество? Вчера ходил в ЦБ, Эльвира лично три чемодана деняк вернула.

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Иван Гончаров

Очень новая схема

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Артур Мороз

Лучше поздно чем никогда

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Марина Леопардовна

Ну протупили немного, нестрашно

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Vilent

Очень старая схема. У меня на один номер приходит очень много мошеннических звонков. Новых схем вообще нет. На ютубе видел только интересный вариант про сайты с платными женщинами и смотрящими, который звонят с претензией про заблокированную онлайн-кассу.

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Карл Кесслер
Новых схем вообще нет

Коллеге позвонила "жена", что-то сказала про проблему парой слов голосом жены, а потом трубку передала следователю, который уже начал рассказывать.
То есть скопировали голос близкого человека.

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Willard

Классно, но в этой схеме есть одно но...
Можно позвонить этому самому человеку)
Это по-типу:

"Привет, это Головач Лена, скинь 300р. на мобилку"

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Кузя

А если нет жены у человека?))

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Willard
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Карл Кесслер

Значит теперь будет. За секс уплочено

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Карл Кесслер

Всё равно схема новее, да и люди разной степени внушаемые

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Артур Мороз
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Случайные фотографии

Ого.. У нас тут сотрудники безопасности сбербанка в треде

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James Bomond

Схеме сто лет в обед - из известных это управделами госдуры так перевёл хх лямов на спецсчет, а потом пришел в цб за деньгами

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Ilya

Таких бы с должности снимать за некомпетентность

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Alex Shevchenko

Переведи копеечку по братски)

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Ale K

Очень новая схема, прям актуальная

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Николай Нидворай

А в чем новая схема? Голос из трубки убеждает мамонта перевести куда-то деньги под благовидным предлогом. А мамонт пошёл нынче такой, что переведёт деньги куда угодно под любым предлогом, хоть для поимки и дальнейшего петушения на площади пришельцев с планеты Марс....🤦

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Карл Кесслер

Новинка в том, что человека записывают за него и приходит реальное приглашение в банк

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LubovK

Ахха
Ага, на приём можно на сайте записаться. Сейчас например доступна запись на 13.11
https://www.cbr.ru/opbr/
А вообще печально, если люди ведутся... и деньги у них есть... странно.
Это наверно, возрастные когнитивный нарушения

Запись в Общественную приемную Банка России…
Запись в Общественную приемную Банка России | Банк России
www.cbr.ru
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Tanto Mare

У меня какие-то мошенники накопительную часть пенсии временно заморозили и десятый год уже не отдают. Будьте осторожны

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Vitaly Ya

Ага новая, уже пару лет минимум читаю о ней.

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Денис Боенсков

А если я во Владивостоке, то что, придется переться в Москву за деньгами?

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Слегка Придурковатый

Ул. Светланская, 71, подходи за деньгами.

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Yulay Mambetov

Набиуллина: никакого мошенничества, мне и вправду деньги выдают в приёмной ЦБ?

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Silver Surfer

А схема-то не особо новая, мягко говоря

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