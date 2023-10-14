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Деньги
Таня Боброва

День 598: Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Хельсинки/ Источник: tonkosti.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 13 октября: доллар — 97,24 рубля, евро — 102,17 рубля.

Курсы на Forex на 19:08 мск 13 октября: доллар — 97,34 рубля, евро — 102,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Российская «Астема Групп» и китайская Heilongjiang Air Cargo Development Co. договорились о сотрудничестве, сообщило Генконсульство России в Харбине. В рамках него предполагается улучшение качества воздушных грузоперевозок по маршруту Харбин — Москва — Харбин, в том числе предоставление услуг по подготовке документов для прохождения таможенных и иных формальностей, возможность поставок авиарейсами в Китай российских экспортных товаров.

Какие есть проблемы и трудности

Финляндия зимой рассмотрит вопрос о запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, в том числе россиян, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена. В запрете будут исключения, какие — пока неясно.

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Контекст

Компания «Ар си брю» (Новосибирск) подала иск к немецкой Mast-Jägermeister SE, заметил Shopper’s. Она настаивает на досрочном прекращении правовой охраны в России трёх товарных знаков — логотипов ликёров Jägermeister с изображением оленя. Судья оставил дело без движения до 15 ноября.

Стоимость аренды квартир на сутки выросла в бизнес-столицах России по сравнению с началом октября 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость». Среди 12 городов, попавших в исследование, сильнее всего стоимость за ночь выросла в Омске (27%), на четверть — в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, на 19% — в Москве, на 14% — в Санкт-Петербурге. В среднем по России цены на посуточную аренду квартир за год выросли на 18%.

В Москве за ночь в среднем придётся заплатить 3200 рублей, посчитали аналитики. В Хабаровске — 2600 рублей в сутки, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — 2500 рублей в сутки. Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей) и Омске (1900 рублей).

Компании Китая в январе-сентябре 2023 года экспортировали более 3,38 млн автомобилей, увеличив их поставки за рубеж на 60% год к году. Страна рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта, отмечает ТАСС.

Новости предыдущего дня, 13 октября — здесь.

#новость

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12 комментариев
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 Невероятный Блондин
Китай рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта автомобилей

Как похорошела китайская экономика при сво

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Иван Саблин

Единственный автомобиль который Россия может производить это Лада Гарнта(Калина) разработанная ещё при Ельцине, такое вставание с колен. Даже Искандер, которым так восхищаются иностранцы по версии Симонян и то времен Ельцина

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Невероятный Блондин
Она настаивает на досрочном прекращении правовой охраны в России трёх товарных знаков — логотипов ликёров Jägermeister

Гоп-стоп или правовой нигилизм

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Иван Хаманн
в бизнес-столицах России
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Юрий Б.
Финляндия... рассмотрит вопрос о запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство … пишет … со ссылкой на министра обороны страны

Министр обороны страны такие вещи решает? Без контекста не понятно, грядет большой бугурт в каментах

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Seppo Nopilainen

Не то чтобы минобороны решает, по крайней мере единолично, но имеет определенный "вес" и активность при принятии подобных решений.

Предыдущий закон, когда для покупки земли (например, в составе покупки недвижимости) иностранцу не из ЕС нужно было получать разрешение от министерства, по моему, они "изобрели".

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Allestor Klei

Щас тебе расскажут, что это "демократично" и вообще правильно

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Юрий Б.

О, первый пошел. Контекст? Предпосылки? Не, не слышал

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Allestor Klei

Мне лень, утро субботы. Дайте набросить

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Невероятный Блондин

У риа стоит ссылка на финский источник, это фрагмент его интервью, где он делится планами правительства.
Как никак он министр этого правительства.

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Мойша Израелевич
В среднем по России цены на посуточную аренду квартир за год выросли на 18%.

Другими словами: за год цены на недвижимость в России упали на несколько десятков процентов (в твердой валюте)

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Baddy Boy

Другими словами - стоимость часа со шлюхой в отеле вырастет на эти же 18% минимум

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9 комментариев
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