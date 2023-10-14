День 598: Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Российская «Астема Групп» и китайская Heilongjiang Air Cargo Development Co. договорились о сотрудничестве, сообщило Генконсульство России в Харбине. В рамках него предполагается улучшение качества воздушных грузоперевозок по маршруту Харбин — Москва — Харбин, в том числе предоставление услуг по подготовке документов для прохождения таможенных и иных формальностей, возможность поставок авиарейсами в Китай российских экспортных товаров.
Какие есть проблемы и трудности
Финляндия зимой рассмотрит вопрос о запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, в том числе россиян, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена. В запрете будут исключения, какие — пока неясно.
Контекст
Компания «Ар си брю» (Новосибирск) подала иск к немецкой Mast-Jägermeister SE, заметил Shopper’s. Она настаивает на досрочном прекращении правовой охраны в России трёх товарных знаков — логотипов ликёров Jägermeister с изображением оленя. Судья оставил дело без движения до 15 ноября.
Стоимость аренды квартир на сутки выросла в бизнес-столицах России по сравнению с началом октября 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость». Среди 12 городов, попавших в исследование, сильнее всего стоимость за ночь выросла в Омске (27%), на четверть — в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, на 19% — в Москве, на 14% — в Санкт-Петербурге. В среднем по России цены на посуточную аренду квартир за год выросли на 18%.
В Москве за ночь в среднем придётся заплатить 3200 рублей, посчитали аналитики. В Хабаровске — 2600 рублей в сутки, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — 2500 рублей в сутки. Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей) и Омске (1900 рублей).
Компании Китая в январе-сентябре 2023 года экспортировали более 3,38 млн автомобилей, увеличив их поставки за рубеж на 60% год к году. Страна рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта, отмечает ТАСС.
Новости предыдущего дня, 13 октября — здесь.
Как похорошела китайская экономика при сво
Единственный автомобиль который Россия может производить это Лада Гарнта(Калина) разработанная ещё при Ельцине, такое вставание с колен. Даже Искандер, которым так восхищаются иностранцы по версии Симонян и то времен Ельцина
Гоп-стоп или правовой нигилизм
Министр обороны страны такие вещи решает? Без контекста не понятно, грядет большой бугурт в каментах
Не то чтобы минобороны решает, по крайней мере единолично, но имеет определенный "вес" и активность при принятии подобных решений.
Предыдущий закон, когда для покупки земли (например, в составе покупки недвижимости) иностранцу не из ЕС нужно было получать разрешение от министерства, по моему, они "изобрели".
Щас тебе расскажут, что это "демократично" и вообще правильно
О, первый пошел. Контекст? Предпосылки? Не, не слышал
Мне лень, утро субботы. Дайте набросить
У риа стоит ссылка на финский источник, это фрагмент его интервью, где он делится планами правительства.
Как никак он министр этого правительства.
Другими словами: за год цены на недвижимость в России упали на несколько десятков процентов (в твердой валюте)
Другими словами - стоимость часа со шлюхой в отеле вырастет на эти же 18% минимум