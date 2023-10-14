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Хельсинки/ Источник: tonkosti.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 13 октября: доллар — 97,24 рубля, евро — 102,17 рубля.

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Курсы на Forex на 19:08 мск 13 октября: доллар — 97,34 рубля, евро — 102,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Российская «Астема Групп» и китайская Heilongjiang Air Cargo Development Co. договорились о сотрудничестве, сообщило Генконсульство России в Харбине. В рамках него предполагается улучшение качества воздушных грузоперевозок по маршруту Харбин — Москва — Харбин, в том числе предоставление услуг по подготовке документов для прохождения таможенных и иных формальностей, возможность поставок авиарейсами в Китай российских экспортных товаров.

Какие есть проблемы и трудности

Финляндия зимой рассмотрит вопрос о запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, в том числе россиян, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена. В запрете будут исключения, какие — пока неясно.

Контекст

Компания «Ар си брю» (Новосибирск) подала иск к немецкой Mast-Jägermeister SE, заметил Shopper’s. Она настаивает на досрочном прекращении правовой охраны в России трёх товарных знаков — логотипов ликёров Jägermeister с изображением оленя. Судья оставил дело без движения до 15 ноября.

Стоимость аренды квартир на сутки выросла в бизнес-столицах России по сравнению с началом октября 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость». Среди 12 городов, попавших в исследование, сильнее всего стоимость за ночь выросла в Омске (27%), на четверть — в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, на 19% — в Москве, на 14% — в Санкт-Петербурге. В среднем по России цены на посуточную аренду квартир за год выросли на 18%.

В Москве за ночь в среднем придётся заплатить 3200 рублей, посчитали аналитики. В Хабаровске — 2600 рублей в сутки, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — 2500 рублей в сутки. Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей) и Омске (1900 рублей).

Компании Китая в январе-сентябре 2023 года экспортировали более 3,38 млн автомобилей, увеличив их поставки за рубеж на 60% год к году. Страна рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта, отмечает ТАСС.