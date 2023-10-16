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Деньги
Полина Лааксо

ЦБ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей Статьи редакции

Они сохранили цветовую палитру: первая осталась зелёно-голубой, а вторая — кирпичной.

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Источник: ЦБ
  • Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне — никольская башня нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — река Волга, Жигулёвские горы, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Башня Сююмбике в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе.
  • Банкнота номиналом 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне — Дом Севастьянова и стела «Европа-Азия». На оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.
  • Купюры показали на пресс-конференции с участием зампреда Банка России Сергея Белова и гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука. О планах изменить дизайн ЦБ сообщил в марте 2021 года. В сентябре 2023-го Белов рассказал, что обновлённые банкноты уже в печати, поскольку сразу после презентации их выдадут банкам для тестирования.
  • В ЦБ говорили, что новые купюры покроют лаком, чтобы увеличить срок их службы «на треть». Среди новых защитных признаков — визуальные и тактильные микроэлементы. Эти банкноты поступят в обращение постепенно. Купюры старого образца будут выходить из обращения «естественным образом» — по мере их износа.
  • В июне 2022-го регулятор представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области. В планах также обновить 10-, 50- и 500-рублёвые банкноты, но уже в 2024-2025 годах.

#новость #цб

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99 комментариев
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 Michael Mironenko

Другие страны: отказываются от наличных денег, используют криптовалюты.
Россия: новые купюры!

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Dima Alexeev

И много стран уже отказалось от наличных денег?

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33 комментария
Макс Фактор

Да ладно пусть наличные деньги, но почему бы не сделать современными полимерными. Опять таскать эти засаленные бумажки.

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4 комментария
Лара Бёрд

А кто отказывается? Безнал безналом, а наличку используют активно по всему миру

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Daniil Levchenko

Логика человека, чьи финансовые операции ограничиваются на: взять капучино на Патриках и вызвать Яндекс Go до Цветного

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Таир Бакиев

Т.е. новость о внедрении цифрового рубля вы пропустили?

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1 комментарий
Вадим Д.

Новые цвета напоминают фантики из Монополии, непривычно.
Пора и номиналы обновлять: 10к, 20к...

Скоро начнутся в пятёрках/магнитах битвы: это фальшифка и расстрел!

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Александр Кудин

там людям некогда новости читать, они ценники обновляют 24/7

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3 комментария
under construction

вообще все идут этим путем. новые доллары и евро примерно такие же по дизайну.

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EpiSH

А в какой стране деньги это не цветные бумажки?

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Одинокий Кринжер

Спасибо, что не профиль вождя

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Лена Куртасова

С котиками у альфы нравятся

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Артём Горячкин

А вот Хабаровск аккуратненько затерли. Мне нравится старого образца, оставлю на память.

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Ed R

Что значит затёрли? Побыл один город на купюре - пускай и другие побудут. У нас по-моему 89 субъектов, а разновидностей купюр в обращении - 7 от силы.

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7 комментариев
Александр Кудин

Было логично, что его уберут, чтобы ни что не напоминало об этих "бунтовщиках"

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Валерий

Теперь точно моя карьера попрёт

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Pavel Chernev

Нужно было 10 тыс делать, а лучше 20 и 50 тыс

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Александр Кудин

чтобы з/п 1й купюрой выдавать)

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1 комментарий
БоДжек Хорсмен

На обмен старых купюр на новые дается 3 дня, лимит обмена 100 тыс. на человека 😂😂

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Злой пчёл

Дед, таблетки не забудь принять вечером

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oleg.pimenov

Думал, что есть только видео и потратил на него две минуты. А потом ниже увидел фотки🤦‍♂️

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Bellaria

Я так понял что у @Michael Mironenko знатно печет от налички.

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Alexey

А почему красот новых регионов нет на банкнотах?

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Васисуалий Лоханкин

Чтобы не пришлось опять менять дизайн в будущем (¬‿¬ )

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Никита

На банкнот в 5000р(50 долларов) - стрела Европа Азия.

Символично даже

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Anna

Если сравнить с 50€, то даже цвета одинаковые

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Павел Харламов

Нули забыли добавить

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Mark Barkov

Раньше было лучше….

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Albert Torkhov

Это вы еще пятирублевую купюру не видели

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Инга Русланова

рубль уже ушел укрепляться?

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Makropod

Самый крепкий рубль затарен на вес по подвалам на десятках дач генералов. За сотню тех рублей при их заготовлении давали два бакса, минимум. Вот, где стратегический стабфонд.

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Сергей Ефремов

Альтернативные купюры 10 и 50 долларов

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M S

теперь с гексограммой?)

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Konstantin Gubaev

Прикольные банкноты

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Саша Буланов

У 1000 цвет грязноватый какой-то
5000 вопросов нет

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Sergei Timofeyev

Представят ли купюры банкоматам на внесение наличных? )

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Александр

я сначала подумал на 5к кентавр налево смотрит

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отображаемое имя

По-прежнему бумажные, которые рвутся, размокают, а не полимерные, лишённые этих недостатков

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Dmitry Ofitserov

Это ещё к нему надо привыкнуть

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Слегка Придурковатый

Эльвира, верни Хабаровск, будь мужиком, блеять!

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Таир Бакиев

И зачем эти еврообразные банкноты? Старый стиль был лучше, теперь рубль теряет идентичность :(

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Аникин

Чот фигня какая-то

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Nikolai K Sivkov

Игрушечные деньги, мне нравится

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LNF

Даешь полимер и пластик на банкнотах

Старые и то по дизайну лучше

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НаряднаяШайга

Чё за мужик в противогазе на купюре 5к?

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Таир Бакиев

это борода и это Урал

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igotosochi

О, новый дизайн 10 и 50 баксов

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Mike Amir

успели к моменту массового денегопечатания

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Yakov

Деньги должны внушать доверие своим внешним видом (надежность, стабильность и т.д. — пускай это и не про рубль), но с этими тонкими модерновыми шрифтами они выглядят несерьезно. Было бы интересно почитать более компетентный разбор: про психологию дизайна и все остальное 🤔

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Igor Mylnikov

Странно что на ней, рядом с 5000 рублей не написано 50 долларов...
И зачем выпускают? Не понятно.

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96 комментариев
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