ЦБ представил обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей Статьи редакции
Они сохранили цветовую палитру: первая осталась зелёно-голубой, а вторая — кирпичной.
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- Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне — никольская башня нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — река Волга, Жигулёвские горы, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Башня Сююмбике в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе.
- Банкнота номиналом 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне — Дом Севастьянова и стела «Европа-Азия». На оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.
- Купюры показали на пресс-конференции с участием зампреда Банка России Сергея Белова и гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука. О планах изменить дизайн ЦБ сообщил в марте 2021 года. В сентябре 2023-го Белов рассказал, что обновлённые банкноты уже в печати, поскольку сразу после презентации их выдадут банкам для тестирования.
- В ЦБ говорили, что новые купюры покроют лаком, чтобы увеличить срок их службы «на треть». Среди новых защитных признаков — визуальные и тактильные микроэлементы. Эти банкноты поступят в обращение постепенно. Купюры старого образца будут выходить из обращения «естественным образом» — по мере их износа.
- В июне 2022-го регулятор представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области. В планах также обновить 10-, 50- и 500-рублёвые банкноты, но уже в 2024-2025 годах.
Другие страны: отказываются от наличных денег, используют криптовалюты.
Россия: новые купюры!
И много стран уже отказалось от наличных денег?
Да ладно пусть наличные деньги, но почему бы не сделать современными полимерными. Опять таскать эти засаленные бумажки.
А кто отказывается? Безнал безналом, а наличку используют активно по всему миру
Логика человека, чьи финансовые операции ограничиваются на: взять капучино на Патриках и вызвать Яндекс Go до Цветного
Т.е. новость о внедрении цифрового рубля вы пропустили?
Новые цвета напоминают фантики из Монополии, непривычно.
Пора и номиналы обновлять: 10к, 20к...
Скоро начнутся в пятёрках/магнитах битвы: это фальшифка и расстрел!
там людям некогда новости читать, они ценники обновляют 24/7
вообще все идут этим путем. новые доллары и евро примерно такие же по дизайну.
А в какой стране деньги это не цветные бумажки?
Спасибо, что не профиль вождя
С котиками у альфы нравятся
А вот Хабаровск аккуратненько затерли. Мне нравится старого образца, оставлю на память.
Что значит затёрли? Побыл один город на купюре - пускай и другие побудут. У нас по-моему 89 субъектов, а разновидностей купюр в обращении - 7 от силы.
Было логично, что его уберут, чтобы ни что не напоминало об этих "бунтовщиках"
Теперь точно моя карьера попрёт
Нужно было 10 тыс делать, а лучше 20 и 50 тыс
чтобы з/п 1й купюрой выдавать)
На обмен старых купюр на новые дается 3 дня, лимит обмена 100 тыс. на человека 😂😂
Дед, таблетки не забудь принять вечером
Думал, что есть только видео и потратил на него две минуты. А потом ниже увидел фотки🤦♂️
Я так понял что у @Michael Mironenko знатно печет от налички.
А почему красот новых регионов нет на банкнотах?
Чтобы не пришлось опять менять дизайн в будущем (¬‿¬ )
На банкнот в 5000р(50 долларов) - стрела Европа Азия.
Символично даже
Если сравнить с 50€, то даже цвета одинаковые
Нули забыли добавить
Раньше было лучше….
Это вы еще пятирублевую купюру не видели
рубль уже ушел укрепляться?
Самый крепкий рубль затарен на вес по подвалам на десятках дач генералов. За сотню тех рублей при их заготовлении давали два бакса, минимум. Вот, где стратегический стабфонд.
Альтернативные купюры 10 и 50 долларов
теперь с гексограммой?)
Прикольные банкноты
У 1000 цвет грязноватый какой-то
5000 вопросов нет
Представят ли купюры банкоматам на внесение наличных? )
я сначала подумал на 5к кентавр налево смотрит
По-прежнему бумажные, которые рвутся, размокают, а не полимерные, лишённые этих недостатков
Это ещё к нему надо привыкнуть
Эльвира, верни Хабаровск, будь мужиком, блеять!
И зачем эти еврообразные банкноты? Старый стиль был лучше, теперь рубль теряет идентичность :(
Чот фигня какая-то
Игрушечные деньги, мне нравится
Даешь полимер и пластик на банкнотах
Старые и то по дизайну лучше
Чё за мужик в противогазе на купюре 5к?
это борода и это Урал
О, новый дизайн 10 и 50 баксов
успели к моменту массового денегопечатания
Деньги должны внушать доверие своим внешним видом (надежность, стабильность и т.д. — пускай это и не про рубль), но с этими тонкими модерновыми шрифтами они выглядят несерьезно. Было бы интересно почитать более компетентный разбор: про психологию дизайна и все остальное 🤔
Странно что на ней, рядом с 5000 рублей не написано 50 долларов...
И зачем выпускают? Не понятно.