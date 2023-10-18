Это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь?

Те памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест и являются культовыми православными зданиями... Если есть изображения без крестов, которые на самом деле на них есть, — это, на наш взгляд, некая форма кощунства.

Если как на этой банкноте речь идёт не о церковном здании, то нет совершенно никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?