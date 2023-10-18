ЦБ «доработает» дизайн обновлённой банкноты номиналом 1000 рублей — на ней изображена церковь без креста Статьи редакции
Дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые члены правительства.
276 показов
902 открытия
- Регулятор остановит выпуск банкноты, говорится в заявлении. В широкое обращение она поступить не успела. Причины решения не указаны.
- ЦБ представил обновлённые купюры номиналом 1000 рублей 16 октября 2023 года. На лицевой стороне показали башню нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — Жигулёвские горы, Волгу, Музей истории государственности татарского народа, башню Сююмбике в Казани, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.
- В тот же день дизайн банкноты раскритиковали православные активисты. Священник Русской православной церкви Павел Островский заметил, что на здании бывшей дворцовой церкви, где теперь работает Музей истории государственности татарского народа, крест отсутствует, а башню Сююмбике при этом венчает полумесяц.
- Решение отобразить храм без креста «неразумным и провокационным» назвал и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он дополнил слова церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды: тот заявил, что «к отбору изображений следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, где его может не быть».
- Православное движение «Сорок Сороков» также призвало Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить ЦБ на предмет разжигания вражды.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не увидел проблемы в отсутствии креста на здании, которое не является церковью. К тому же креста на нём нет больше 100 лет.
То есть, отпечатали тысячи банкнот, странные господа пожаловались и теперь заново печатать.
Вы что, деньги на печать новых банкнот ПЕЧАТАЕТЕ ЧТО ЛИ.
Светское государство, народ!
Зато появились новые банкноты для коллекционеров
Причем ещё и продать их смогут дороже номинала
Да тут к бабке не ходи
Это не деньги , а всего лишь билеты ББ р банка России , то есть признак рубля . Для внутреннего пользования населения , которые не имеют валютного кода и что там изображено совершенно не важно 🤭
От создателей «Россия – это ООО»?
RUB и 643, ага.
Таблетки принять не забудь
Врядли начнется срач, но попробовать стоит.
Так советские фантики тоже не были деньгами, как и доллары? Когда отвязали от золота валюты они все уже не торт. Денег получается вообще сейчас нет?
Хочу купюру с Летающим Макаронным Монстром. Или с Ктулху. Иначе как оскорблюсь!
а почему пирамидку с глазом вместо креста не поставили, это всегда в тренде
Массоны ушли из России
В Казани рядом с башней Сююмбике, 10 метров от нее, находится красивейший Благовещенский собор 16 века. Но выбрали почему-то бывший храм без креста, который теперь никому не интересный музей. Что это как не сознательная провокация?
Взял и оскорбил дизайнеров, в чьи обязанности не входит чекинг таких вещей, как содержание элементов, которые скидывает клиент. Да, дизайнер может подумать над такими вещами, но не должен, потому что в конечном счете этим занимается другой человек.
Здесь, нужно признать, если не знаешь предыстории, то церковь без креста смотрится очень непривычно и странно.
Да на Вас креста нет!
Церковь решили убрать полностью
Решили в советские времена поиграть
Какая беда 😱 За оскорбление чувств на кол этих дизайнеров!
А лучше что-то действительно полезное туда добавить, таблицы Брадиса или карты Таро — им веры больше.
Т.е. яйца их не оскорбляли, а церковь без креста оскорбляет.