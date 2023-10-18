{"id":14120,"url":"\/distributions\/14120\/click?bit=1&hash=8c0560566cc34b27ee71ebbfe1df0cd6bda4603f88c09a04e9ee9faa8c2f9233","title":"\u041a\u0430\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u044d\u043a\u043e-\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Полина Лааксо

ЦБ «доработает» дизайн обновлённой банкноты номиналом 1000 рублей — на ней изображена церковь без креста Статьи редакции

Дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые члены правительства.

276 показов
902 открытия
  • Регулятор остановит выпуск банкноты, говорится в заявлении. В широкое обращение она поступить не успела. Причины решения не указаны.
  • ЦБ представил обновлённые купюры номиналом 1000 рублей 16 октября 2023 года. На лицевой стороне показали башню нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — Жигулёвские горы, Волгу, Музей истории государственности татарского народа, башню Сююмбике в Казани, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.
  • В тот же день дизайн банкноты раскритиковали православные активисты. Священник Русской православной церкви Павел Островский заметил, что на здании бывшей дворцовой церкви, где теперь работает Музей истории государственности татарского народа, крест отсутствует, а башню Сююмбике при этом венчает полумесяц.

Вы что там совсем страх потеряли? Изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма — без креста. Не играйте с огнём. <...> Нет никакой разницы, какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться купюрой, не знают историю Казанского кремля. <...>

Тут два варианта. Первый — тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне недопустимо. Второй — сознательная провокация.

Павел Островский
  • Решение отобразить храм без креста «неразумным и провокационным» назвал и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он дополнил слова церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды: тот заявил, что «к отбору изображений следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, где его может не быть».
  • Православное движение «Сорок Сороков» также призвало Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить ЦБ на предмет разжигания вражды.

  • Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не увидел проблемы в отсутствии креста на здании, которое не является церковью. К тому же креста на нём нет больше 100 лет.

Это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь?

Те памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест и являются культовыми православными зданиями... Если есть изображения без крестов, которые на самом деле на них есть, — это, на наш взгляд, некая форма кощунства.

Если как на этой банкноте речь идёт не о церковном здании, то нет совершенно никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?

Вахтанг Кипшидзе

#новость #цб

0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей

То есть, отпечатали тысячи банкнот, странные господа пожаловались и теперь заново печатать.
Вы что, деньги на печать новых банкнот ПЕЧАТАЕТЕ ЧТО ЛИ.

Светское государство, народ!

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Зато появились новые банкноты для коллекционеров

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Причем ещё и продать их смогут дороже номинала

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Да тут к бабке не ходи

Ответить
Развернуть ветку
Оксана

Это не деньги , а всего лишь билеты ББ р банка России , то есть признак рубля . Для внутреннего пользования населения , которые не имеют валютного кода и что там изображено совершенно не важно 🤭

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

От создателей «Россия – это ООО»?

RUB и 643, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Grinev

Таблетки принять не забудь

Ответить
Развернуть ветку
Какой-то никнейм

Врядли начнется срач, но попробовать стоит.
Так советские фантики тоже не были деньгами, как и доллары? Когда отвязали от золота валюты они все уже не торт. Денег получается вообще сейчас нет?

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

Хочу купюру с Летающим Макаронным Монстром. Или с Ктулху. Иначе как оскорблюсь!

Ответить
Развернуть ветку
Нигер Рабовладельцев

а почему пирамидку с глазом вместо креста не поставили, это всегда в тренде

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Массоны ушли из России

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Колосов

В Казани рядом с башней Сююмбике, 10 метров от нее, находится красивейший Благовещенский собор 16 века. Но выбрали почему-то бывший храм без креста, который теперь никому не интересный музей. Что это как не сознательная провокация?

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee
Первый — тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне недопустимо.

Взял и оскорбил дизайнеров, в чьи обязанности не входит чекинг таких вещей, как содержание элементов, которые скидывает клиент. Да, дизайнер может подумать над такими вещами, но не должен, потому что в конечном счете этим занимается другой человек.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Здесь, нужно признать, если не знаешь предыстории, то церковь без креста смотрится очень непривычно и странно.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Да на Вас креста нет!

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Церковь решили убрать полностью

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Долгих

Решили в советские времена поиграть

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Какая беда 😱 За оскорбление чувств на кол этих дизайнеров!

А лучше что-то действительно полезное туда добавить, таблицы Брадиса или карты Таро — им веры больше.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Т.е. яйца их не оскорбляли, а церковь без креста оскорбляет.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда
null