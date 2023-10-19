Деньги
Маша Цепелева

«Магнит» договорился о покупке KazanExpress для запуска маркетплейса «Магнит Маркет» Статьи редакции

Ритейлер планирует открывать ПВЗ в магазинах.

  • «Магнит» купит 100% ООО «КазаньЭкспресс», рассказали РБК представители «Магнита» и AliExpress. Пока доли принадлежат «AliExpress Россия» (56,3%), владельцу казанского холдинга FIX Сергею Еремееву (33,8%) и основателям маркетплейса Линару Хуснуллину (7,8%) и Кевину Ханде (2,1%). Сумма сделки не раскрывается.
  • «Магнит» на базе KazanExpress решил запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Ритейлер планирует «кратно увеличить» географию и число пунктов выдачи за счёт открытия ПВЗ в собственных магазинах.
  • В ближайших планах — запуск маркетплейса в Москве и Санкт-Петербурге, а после — расширение на всю географию ритейлера, рассказал источник издания. «Магнит» пока «не ставит перед собой цели обогнать крупнейшие маркетплейсы», при этом «Магнит Маркет» «будет принципиально отличаться за счёт интеграции продуктовой розницы с товарами, представленными на KazanExpress».
  • В AliExpress объяснили продажу актива тем, что компания «сфокусирована на развитии трансграничного бизнеса», а деньги пойдут на развитие в России: улучшение логистики и сокращение сроков доставки зарубежных заказов.
  • По данным базы «Контур Фокус», в 2022 году выручка KazanExpress выросла почти в четыре раза, до 2,8 млрд рублей, чистый убыток вырос в два раза, до 1,6 млрд рублей, кредиторская задолженность составила 3,8 млрд рублей.
  • Доля KazanExpress на рынке маркетплейсов в первом полугодии 2023 года была 0,3%, у Wildberries — 28,6%, Ozon — 18,4%, по данным «Infoline-Аналитики». Сумма сделки могла составить около 10 млрд рублей, оценил глава аналитической компании Михаил Бурмистров. По его словам, «это значительно меньше, чем "Магнит" мог потратить, создавая маркетплейс с нуля».

#новость #магнит #kazanexpress

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33 комментария
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 Даниил Васильев

Интересно, можно ли будет заказывать пельмени за 99 рублей и забирать их в отделении?
А, я придумал супермаркет, черт…

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Mark

Автоматы выдачи в каждом магазе магнита — неплохая синергия будет

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James Bomond

Все закончится выдачей на кассе

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Sergey Gong

дико проиграл, когда воспользовался в пятерочке их доставкой. Нужно стоять в очереди на кассу, чтоб кассир сходила с ключем до ящика, принесла посылку, это еще хорошо если ее со склада принесли в ящики, если нет надо ждать. Есть же нормально работающие постаматы китайские, в чем проблема сделать так же - непонятно.

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James Bomond

Если в магазе большая проходимость, то стоит постомат, если нет, то велкам к Зине на кассу

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Dima Alexeev

Тебе привезли в соседнюю пятерочку товар, а ты еще и не доволен?

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Sergey Gong

Да, потому что не я выбирал ее как пункт выдачи

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Константин Вершинин

Удобнее, но в них не все помещается. У нас в Пятерочке в приоритете кладут все в автоматы, а негабаритные товары - получение на кассе. Достаточно практично.

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Sergey Gong

В той Пятерочке эти боксы были вообще без возможности самостоятельного использования. Просто боксы с номерами закрытые на ключ. Может, конкретно эта пятерочка такая, проходимость там небольшая

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Dima Alexeev

А кто выбрал?

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Sergey Gong

Ну, Алиэкспресс Россия, мэйлач или продавец, хз кто. Просто написано какой пункт выдачи, а других вариантов нет(кроме курьера)

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Dima Alexeev

Кто-то не потрудился разобраться, есть такое ощущение

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Sergey Gong

В чем разобраться? У товара в графе доставки два пункта: курьером и пункт выдачи. Пунты выдачи только пятерочка.

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Андрей

Если при всём этом удастся сохранить доставку на следующий день даже в отдалённых небольших городах – будет круто.
Если же станет просто маркет-плейсом обычным, то meh…

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Нурмухамед Коков

Ещё один маркетплейс! Куда столько?

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Alex Wezerd

Больше конкуренции, больше развития начнут делать другие площадки, а обычному конечному клиенту плюс так как будут крутится, привлекать и делать акции снижая цены итд.

Так что не чего плохого нет в таком количестве маркетов.

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Андрей Мельник

Так это не новый. Даже в наших ебенях уже почти 2 года их ПВЗ работает.

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Нейрослав Жепетеев

Чтобы в Иго Бакальчук появилось больше штрафов. Больше конкуренции - больше развития - больше штрафов!

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Анастасия Сенаторова

Ничего себе! Неожиданно. Да, сумма сделки,действительно, невысока. Казаньэкспресс сложно конкурировать с ВБ и ОЗОНОМ, к тому же чистый убыток и КЗ ничего хорошего не предвещает, у них уже были заморозки выплат поставщикам. Выход логичен для владельцев. Но! Учитывая то, что всё,к чему прикасается государственная рука летит к чертям, можно с вероятностью 99% предугадать провал сего мероприятия.

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Андрей Мельник

Кто знает, кто знает. Может и взлететь, если Магнит реально кучу ПВЗ (или хотя бы постоматов по типу Х5) в большинстве своих магазинов откроет и какие-то ещё плюшки прикрутит в плане программы лояльности.

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Марат Нагаев

Хуснуллин?
Мне кажется я знаю кто его отец

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James Bomond

Таки вы знаете Ильсура Хуснуллина?

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jobisdone

Люк, это ты?

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James Bomond

Буратино?!

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Митряев Денис

В 2022 году, вроде, в августе, проходил собеседование в казанэкспресс, было много рассказов о планах создания тысяч скальдов по всей России, экспансии, тосе

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lucklessman

Подбор кадров в РФ, как всегда, на высоте: наобещают с 3 короба и удивляются, почему не идут работать или увольняются в течении месяца.

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jobisdone

Это не проблема найма
Это проблема молодых ашерок, которых не пиздят пластиковой линейкой

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lucklessman

Ашерки? Надо запомнить)

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Виктор Якунин

Начнут как ЯМ с низких комиссий и системы приведи друга? А закончат получением заказа на одной из касс где еще придется подождать свободного работника торгового зала.

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James Bomond

Магнит пытается собственную доставку посылок наладить как Х5, вот и выбирает с рынка все что есть.

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Аглалия Фурс

Только монополисты, только хардкор. Ничего другое не выживает

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Sergey Gong

Капитализм он такой

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Accurate Bites

Магнит и Дикси самые ужасные магазины, по опыту в СПб.. Уже года 2 не посещал.

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