«СПБ Биржа» временно приостановила торги иностранными и российскими акциями Статьи редакции
Перерыв в торгах объявили и в сервисе «Тинькофф Инвестиции».
- Представитель «СПБ Биржи» сообщил «РБК Инвестициям», что площадка «пока просто приостановила торги». Других деталей он не раскрыл, официальных заявлений на сайте также нет.
- В «Тинькофф» объяснили приостановку тем, что часть сделок перестала проходить. В компании «изучают влияние санкций в адрес биржи». Нельзя совершить сделки и в приложении БКС.
- Ранее сегодня, 2 ноября 2023 года, «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Минфин США при этом продлил возможность совершать ряд отдельных операций с платформой до 31 января 2024 года.
- На фоне новостей акции акции торговой площадки на минимуме теряли 19,78%, а к в 18:30 мск — больше 20%. На 18:34 мск они торгуются по цене 125,8 рубля за бумагу.
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Но ведь мы сувереннее некуда ... Как это так, появление одной строчки на сайтике в 10тыс. км. отсюда, считай, похоронило ВСЮ индустрию FIRE-инвесторов? Кто теперь будет банкротиться об Галю?
Да им плевать уже давно на все это. ТВ включи. Так каждый день одни "победы" и "прорывы".
Да все…поигрались в иностранный бизнес и хватит,пошли опять ссср строить😀
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Нет ничего более постоянного, чем временная приостановка торгов иностранными акциями.
Инвесторы в треде, как там оно?
А х его з... Я ещё в конце января - начале февраля 2022, когда ещё "учения в Беларуси" были все иностранные акции продал и кэш вышел. Сейчас только российские держу, их, я надеюсь, не заблокируют.
После НРД уже было ясно, что торговать какими-то акциями, кроме российских, так себе затея. Собственно, акции СПБ обвалились далеко не сейчас... да так и не отросли.
Мне отлично
А оставались еще мазохисты которые торговали там? думаю давно все было понятно)
У инвестора в РФ один путь - второй паспорт и IB
Да сколько бл можно. От создателей "санкции не повлияют на обычных людей"
Возможно было бы иначе, если бы не было бездействия обычных людей.
в России самые-самые обычные люди уж точно не занимаются акциями. Разве что в магазинах товары по акции. Мы не США, где более развито частное инвестирование. Вот у меня даже брокерского счёта нет. Одному человеку по его просьбе помогал в БКС открыть. Знал, что ни разу не воспользуется. Так и произошло. Смеюсь над ним. Вы почитайте статистику, на VC выкладывали. Очень много брокерских счетов ни разу не были использованы. Статистику портят ещё банки типа Тинькофф, которые теперь брокерский счёт открывают по умолчанию.
Санкции на пользу, только выиграли
Мои поздравления всем, кто до конца доверял торговлю чем-либо «СПб ...» (минуточку — проорусь) «бирже».
Ну не думаю что бумаги заблокированы, вывести скорее всего дадут.
ибо нефиг чужбину финансировать 😅
Интересно с Китаем что. Вот вам и переориентация на восток...
Китайские акции торгуются только на китайской бирже. То что торгуется на насдаке это чтото типа фьючерсов на акции, а не доля в компании. Китайцы внутрь никого не пускают
Никогда такого не было и вот опять. Думаю куда бы ещё вложиться, чтобы остаться без штанов. Пока не решил. Но ничего, мой персональный инвестиционный консультант в Альфа-банке мне поможет.
Люди которые до сих пор продолжают торговать иностранными акциями через российских брокеров и биржи, вы очень смелые, решительные, уверенные в себе... идиоты.
Что то случилось?
Комментарий удален модератором
Объясните пожалуйста. Вот допустим СПб биржа попала под санкции. Если на ней будут продолжать торговать китайскими акциями, эти китайские компании попадают под вторичные санкции сша?
Не компании, а инфраструктура торговая.
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