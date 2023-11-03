{"id":14148,"url":"\/distributions\/14148\/click?bit=1&hash=5c22e88c49edb1961bc96964dd3184414900af1636a12d78019a4319387e4a81","title":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442 \u0444\u0438\u043d\u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Маша Цепелева

Аяза Шабутдинова задержали после заявлений восьми учеников, отдавших за его курсы 5 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции

Следователи считают, что суть тренингов сводилась к призыву «верить в себя».

4.1K показов
10K открытий
  • В отношении Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или суммы доходов за три года), рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах и подтвердили в МВД. Основанием стали заявления восьми предпринимателей, заплативших за курсы в общей сложности 5 млн рублей.
Видео задержания Аяза Шабутдинова, МВД России
  • По версии следствия, методика по развитию любого бизнеса, которую автор выдавал за образовательную программу, сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», утверждает издание.
  • Потерпевшие рассказали, что за доступ к курсу надо было внести относительно небольшую сумму. Но первый урок был, по сути, «самопиаром Аяза Шабутдинова». А последующее обучение про организацию бизнес-процессов оплачивалось отдельно. По данным издания, стоимость курсов могла доходить до 1 млн рулей, но можно было оплатить их в рассрочку или «по специальной кредитной программе».
  • Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе».
  • В официальном Telegram-канале Аяза Шабутдинова заявили, что команда работает в штатном режиме, и уточнили, что «последние годы имеют образовательную лицензию и аккредитованы как ИТ-компания». По собственным данным, программы проходят более 20 тысяч участников.

В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиентов (Калистратовой Н.В.) о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий — 1,9 млн рублей. При этом, компания в полном объёме выполнила все взятые на себя обязательства.

Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства.

представители Аяза Шабутдинова
  • По данным «Ъ», Шабутдинова задержат на двое суток и поместят в изолятор временного содержания, а впоследствии Таганский суд в зависимости от ходатайства следствия отправит его в СИЗО или под домашний арест.
  • Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в съёмной квартире в Москве после возвращения из Вены.
Дополнено. В юридическом сервисе DestraLegal рассказали, что к ним обратилась группа бывших студентов «Like Центра», которые объединились в групповой иск. Всего — 62 человека, сумма требований — почти 11 млн рублей. Часть из истцов обратилась в правоохранительные органы.
Фото из соцсетей Аяза Шабутдинова

#новость #аязшабудтинов

0
242 комментария
Написать комментарий...
 GEEKsogen

Вчера купил онлайн курс "Как не дать себя наебать". Дорого конечно, а что делать.

Ответить
Развернуть ветку
влад грин

А сколько стоит?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
David Tukin

я хочу его приобрести , пусть будет на всякий , я натура доверчивая

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Van-Zaam

Парни, вы издеваетесь?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Шо там такое, что стоит по 600 тысяч?!

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
GEEKsogen

Ахаха))
Кто не понял, тот поймет (с)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Dmitriy

в рекламе он писал что мог бы дать каждому по 20 тысяч, интересно дал ли хоть кому нибудь

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Виталий Кузнецов

Бригаду сюда срочно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Плахин

ДА!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

откуда у людей, которые готовы платить за пустые слова, такие деньги может мне кто объяснить?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Савин

Ну не знаю, некто инфоцыган Гундяев налоги не платит и ничего, а инфоциганка Блиновская обязана платить. Мир двойных стандартов, но почему бы не платить за пустые слова, взрослый человек может платить за все что угодно

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Сергей Д.

Там идет обработка похлеще чем в сектах "У тебя всё получится" бери кредит на курс, а потом и на бизнес... Потом этот розовый туман вместе с циганом исчезает, а кредиты остаются. Видел много таких.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago
можно было оплатить их в рассрочку или «по специальной кредитной программе».
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ф.

Бабушкина хата

Ответить
Развернуть ветку
Анна Алексеева

Кредиты и рассрочки творят чудеса)

Ответить
Развернуть ветку
Просто Человек

Контрольная закупка

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Дебилов хватает.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Рухлина

Кредиты)) они для них придуманы

Ответить
Развернуть ветку
Лара Бёрд

Надежда в людях живет, что они могут поменять свою жизнь за 20к рублей и стать миллионером резко

Ответить
Развернуть ветку
AUGÜST ツ

ФСБ: вы задержаны!
Аяз: Ребят, вы издеваетесь?!

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Там же было "вы че, угораете что ли?". Если я правильно понял шутку про издеваетесь.
https://youtu.be/hHuLZFuugTQ?si=-bZ3ONCI6cmuaNry

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
кристина кольчугина

Мотивировал он людей кредиты выплачивать, соответсвенно больше зарабатывать 🫢

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Тиляев

Верно сказано))

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Может кто объяснить, а в чем заключается-то мошенничество?

То, что там хуйня в духе "верь в себя и все получится" - это понятно, но где факт преступления? Они в договоре гарантируют, что бизнес будет зарабатывать от N суммы в год после прохождения курсов?

Пока что я вижу только вопли дураков, которые внезапно осознали свою глупость и начали кричать о том, что все ванильные фразочки об успехе оказались не такими ванильными.

Ответить
Развернуть ветку
Andres Garin

Вы прямо наивный, живете в правовом государстве? Посмотрел Иван Иваныч, почесал за ухом...а не оу...л ли это Аяз лохов трясти на такие суммы, мы ему покажем кто здесь хозяин...) И вся любофф

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Skynet

Ну смотрите, вы взяли уроки английского, а вам преподаватель каждое занятие затирает в духе «чувак, ты сможешь, открой глаза, двигайся вперед и все получится! Вот я в твои годы уже на пять языках свободно говорил, так что и у тебя все получится. Дерзай!» и все в таком духе 😁 Это тоже было бы мошенничество

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Зима

и кто эти люди что органы так сразу возбудились? Десятки тысяч, а может и больше за последние годы были обмануты в автосалонах всякими картами и тд. Об этом знают все, но ни один орган так и не возбудился

Ответить
Развернуть ветку
Fosbatato

Какими картами вас обманули?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Колян

Это другое

Ответить
Развернуть ветку
GEEKsogen

Просто эти не делятся с товарищем майором. Считают себя самыми хитрожопыми. Странно что их раньше не трогали.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
Команда работает в штатном режиме, и уточнили, что «последние годы имеют образовательную лицензию.

Еще бы неплохо внимательно посмотреть тех, кто выдает эти лицензии, и кому.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrey Zykov

Может быть минэкономразития срочно потребовалась консультация, как в обмен на воздух и красивые истории пополнять бюджет миллионами. Лох - это тоже природный ресурс, который можно освоить.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Третьяков

Лох не мамонт - не вымрет. Закроют цыган - они найдут себе новый источник.........вангую скоро круг замкнется и на сцену опять выйдут Кашпировские........и лох, воспряв духом и укрепившись деньгами, опять понесет бабло шаману😂

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Колташев

Так уже https://journal.tinkoff.ru/diary-tarolog-izhevsk-250k/

Как живет таролог в Ижевске с доходом 250 000 ₽
Одна воспитывает троих сыновей, открыла онлайн-школу и планирует купить вторую квартиру в ипотеку
journal.tinkoff.ru
Ответить
Развернуть ветку
Indy Pop
последние годы ... аккредитованы как ИТ-компания

Даже инфоцыгане сейчас имеют аккредитацию ИТ компании 🤦

Ответить
Развернуть ветку
Бородинские Овощи

Ждем курсы как заходить в хату первоходу)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Дык подожди. Сначала зайдет, потом выйдет и потом курсы. Наверное ))))))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
GEEKsogen

Ой боюсь, боюсь (с)

Ответить
Развернуть ветку
Яна Миронова
Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

А могли отнести эти деньги в Skillbox или Geekbrains и реально начать зарабатывать на фрилансе миллионы долларов сидя на Мальдивах

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

формулировка такого мошенничества как вилами по воде, хуй докажешь, что он объебывал. Может потерять бабки это и есть один из уроков

Ответить
Развернуть ветку
Andres Garin

Не будьте наивным. Как мне видится перспектива процесса экспертиза, что его продукт не является образовательной программой и его ценность равна нулю. Деньги взял, образовательный продукт не предоставил, состав мошенничества. Если бы Аяз продавал свой продукт как шоу, экзотическое шоу звезды бизнеса, возможно притянуть не получилось бы. Придумали еще что нибудь.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Макс Кроу

Прямо сейчас обучу как достичь успеха всех читателей этого комментария. Итак! Принимайте правильные решения, а неправильные не принимайте. Жду донаты

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

Может, просто начнём с качественного борща?
Чтоб и не кисло, и не сладко, и желательно без уксуса?
Ведь это "так просто"!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Арсений Чекалов

Сомнительная история. К инфоцыганам отношусь негативно, но если наполнение курса по структуре и описанию совпадает с его рекламой, то никаких вопросов быть не должно.

Заплатил деньги и не понравился курс в процессе, проси возврат по фактически понесённые тратам.
Полностью прошёл курс и в конце решил, что недоволен? Твои ожидания - твои проблемы, больше не бери такие курсы и напиши плохой отзыв в отзовике.

И да, лох - не мамонт, лох не вымрет, защита лохов - не компетенция правоохранительных органов.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

тем более они говорят, что пробный урок вообще бесплатно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Может он кого из родственниц / любовниц силовых "шишек" так кинул? Ведь там явно какое-то предварительное следствие шло и наверняка уже договорились с судом об аресте (может быть домашнем).

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Их закрывать этих инфоцыган нужно всех,я хз кто там с них имеет денег,но это абсурд.

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

чота мне кажется, что всё закончится полюбовно... только не знаю между кем произойдет эта любовь) ставлю, что одной из сторон станут бабки Аяза

Ответить
Развернуть ветку
D.

Крыша другая силовая появится. Ну а Аяз по другим названием своих курсов по прежнему продолжит окучивать бизнесменов. Такая же судьба у Блиновской.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Egfrgfkar

Это так грязные деньги отмывают, "курсы" это прикрытие.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

АЯЗЪ

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Бабки верни

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Иван АбрАмович

https://www.youtube.com/watch?v=F0Seep4AuMc

Ответить
Развернуть ветку
Urban nomad

Так бывает, когда годами впариваешь за большие деньги совершенно пустой продукт, с помощью токсичного маркетинга и агрессивных продаж. Карма делает свое дело)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
fullstackoff

По мне так все эти курсы и карты желаний только прикрытие для отмывания денег. Видно передел какой-то пошел. Ну и пачка налика нормальная такая на съемной квартире)

Ответить
Развернуть ветку
Tok Allen

На той же квартире? Можно успеть заехать и раздать бедным?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Если в договоре обучения не было каких-то гарантий, типа "выйдете в плюс запустив бизнес по нашей методике", то походу отпустят. По-моему давно известно что подобные курсы такие себе, ещё и за 5млн...

Ответить
Развернуть ветку
Петя Вася

Договор должен содержать какие-то условия и его результат иначе это уже не договор. Думаю в этом вся суть. Если бы в каждом договоре было точно указано что по итогу, то не было бы такого количества наставников.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ovechkin

Последователь Гусейна Гасанова

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Гусейну до этого персонажа как до луны. Гусейн может только ботов крутить себе и малолеток кидать.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

Тащемто они все дети Парабеллума, от БМ до Аяза и прочих

Ответить
Развернуть ветку
Egor Veriga

Сколько ещё лохопетов будет нести миллионы шаболде этой. Это как себя не уважать надо, чтобы так сделать. Из судят, выпускают. А бесит, что довольно серьезные люди у него брали интервью... Руку от говна отмыть можно, а вот репутация...

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Репутация? Я вас умоляю. Тут одно крупное пиар-агентство спалили на копипиздинге - так их офф представитель с покерфейсом сказал, что плохой пиар тоже пиар

Ответить
Развернуть ветку
Yoyo

Тони Робинс очень много лет делает тоже самое 🤷🏻‍♂️ не поддерживаю инфоциган, но весьма сомнительно, что вера в свои возможности не является таблеткой для достижения амбициозных целей, а «правильные» методики всегда работают.

Ответить
Развернуть ветку
Edgard Gomez

1) Этот чорт не в России работает
2) Не говорит, что он бизнес-гуру
он ближе к Блиновской

Аяз же был бы только рад если б каждый россиянин хотел забить на скучную работу на дядю и пришел к нему "учиться делать кеш на вайлдберрис" :)
Если б он производить что-то учил.. а у него все просто - маркетплейсы тащат, значат забомблю мегакурс как стать миллионером на вайлдберрис (купил говно на алибабе, перепродал говно на вб). Завтра еще какая-нибудь штука в тренде будет и он на нее переключится.
Как-то даже образовательной деятельностью такое стыдно называть. Это и есть инфоцыганство.

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Kramskoy

Ему срочно требуются услуги траблшутера.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Большаков

Хорошие новости. Но интересен финал. Может просто конфликт "крыш".

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Ничего, папа отмажет.

Ответить
Развернуть ветку
Techno George

Если ты можешь спокойно выложить 5 миллионов за курс, то возникает вопрос, за каким тебе этот курс нужен

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Продал бабушкину квартиру и отдал за курс, например.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
True Chanel

Старейший воздухан

Ответить
Развернуть ветку
Никита

А лерчек, блиновская как поживают? Вроде первая на каком-то мероприятии розыгрыши на днях проводила?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Если бы я заплатил 5м я бы тоже психанул. Но с другой стороны, сами лохи же и заплатили

Ответить
Развернуть ветку
Пользователь VC
Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Зашёл в телегу этой секты. Почитал немного комментариев. Это лютый треш, фанатики ммм один в один. Ржач полный.
"Если Аяза посадят, он найдет себя, организует зону, запустит производство, заключённые будут купаться в деньгах".

Ответить
Развернуть ветку
Tok Allen

Жопой отработает на зоне если нужно, лишь бы вкладчиков не обмануть?

Ответить
Развернуть ветку
non7ense

ярдрей молодец. всем приятного просмотра кто не видел.

https://youtu.be/wwzFJq6B9lA?si=Zdj4rx6x8Ni1jalA

Ответить
Развернуть ветку
ASh Chile

Не в защиту этого м-дака, но таки справедливости ради, а что мешало подать в суд? Почему сцуко граждане РФ вечно бегут заявы катать в ментовку и фсб? В чём прикол? Мусорнул - и на душе похорошело?
Хотя сдаётся мне в обычном режиме с такой заявой пойдёшь ты лесом, выглядит как запланированное мероприятие и дело было в 2019 году... Муть как всегда в правоохране РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Мне одному кажется что мы все знаем кто настоящий инфоцыган?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Атланов

"Настоящий" - это какой-то босс, самый мощный инфоцыган?))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Nikita Klimanov

Это который придумал схему, как поднять 200к любому мужчине, старше 18 лет?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Курс в какой-то сраной Плешке тоже стоит 1м рублей. И абсолютно точно такая же шняка - просто зачитывают тексты из Википедия. Аяз не виноват!

Чел реально сам себя раскрутил и имеет право назначать любую цену за тренинг. То что он приводит себя в пример.. а чего нет.. он успешный.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

в Плешке тратишь за нетворкинг. Побухать в SOHO с сыном депутата - начало успешного бизнеса. А лекции там все на болте крутили, кому они нужны

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
ASh Chile

Кстати правильно замечено - гораздо большая проблема, это не то что курс Аяза по качеству, как курс Плешки, а то что курс Плешки по качеству ничем не лучше курса Аяза.
Образование (особенно экономическое и юридическое) в РФ себя тотально дискредитировало. Хотя и большой вопрос откуда было взяться экономическому образованию в стране, где рыночной экономики не было 80 лет, а юридическое было представлено ГУЛАГом...
А про Аяза - ну не знаю, там есть сектантство, есть воздух, есть инфоцыганство, но если человеку нужен пинок в виде потраченных на воздух пары лямов - так это выбор этого человека, Аяз тут как бы просто берет, что дают и силой никого не заставляет. В конце концов если есть вопросы - можно подать в суд, но нет - надо накатать заяву, а чего сразу киллера не наняли... С быдла зарабатывать - потом такие проблемы быдлятские и имеешь.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mr. xXx

Алиллуя 😈

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Volkov

Like кича

Ответить
Развернуть ветку
Renata Imamova

Справедливость есть

Ответить
Развернуть ветку
Rex Mundy
Следователи считают, что суть тренингов сводилась к призыву «верить в себя».

Не только

Ответить
Развернуть ветку
Иван Савин

Почему следователи считают такой тренинг преступным?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Яна Миронова

Finally

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий С

10 лет и штраф доход за 3 года забрать с перечислением в детские дома..

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Мне кажется все на сво идет

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Долматова

Блиновская на минималкаях

Ответить
Развернуть ветку
IKIsasha.l

Есть ли какие-либо комментарии или заявления от самого Шабутдинова

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Ионов

8 дуриков докопались до одного гения, мдаканешн

Ответить
Развернуть ветку
Истории компаний
Ответить
Развернуть ветку
Петя Вася

Это же однозначно Like ;)

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Андрюха Ковалев наверное от счастья прыгает))

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Будет уверять, что это исключительно благодаря ему)

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Думаю он был готов к этому событию, иначе зачем создавал столько проблем

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Живет, как какой-то монах... реально несклько маек и кросы

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

А нафига они сейф взламывают, он сам не открыл?

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Может код в панике забыл. Может куколд какой и код баба устанавливала, а он его банально не знает)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Gor Sam

Если бы он сам открыл, то подтвердил что это его бабло, а так хз чей, вместе с квартирой достался

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
valeriy ustinov

Если слышишь шелест денег значил ЛОХ пошел на нерест

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Аяз, вас уже отпустили? Важное "Т" в слове отпустили...

Ответить
Развернуть ветку
Квантовый Рост

Заплатит штрафы и будет дальше доить паству...

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и теоретики
до 1 млн рулей

🤔

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Latkin

Не понимаю, кто ходит на эти курсы? На деньги, которые ты вливаешь туда можно было бы уже самому открыть бизнес

Ответить
Развернуть ветку
igotosochi

Ученики против учителя поперли

Ответить
Развернуть ветку
Чиф Никиф

Ой да че ему, будет сидеть в своём замке на домашнем аресте год, выплатит долг и пойдет дальше делами своими заниматься

Ответить
Развернуть ветку
Иван АбрАмович

Эти 5 человек, вангую, пенсионерки, как это принято в России

Ответить
Развернуть ветку
Silver Surfer

Раз два три просто повтори и деньги в кармане

Ответить
Развернуть ветку
Tok Allen

Этого гада почему так долго не вязали, там же очевидно мошенники или крыша слила?

Ответить
Развернуть ветку
Ilnur Abbasov

"Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе»"-вся суть инфоцыганства в одном предложении

Ответить
Развернуть ветку
Tok Allen

Они еще БизнесМолодость пропихивали людям за бюджетные деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Гоги Твардовски

А че в смысле? Чувак продает электронные книжки, а цену какую хочет, такую и ставит.
Если кто-то покупает, его что ли проблема?

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Klimanov

Пора на бутылку, Аяз. На стиралке уже посидел, не хватает более интересного фото

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Хз, но помоему одной рекламы в единственном экземпляре достаточно чтобы понять что это будет очередной кашпировский

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Все верно, если они платят такие деньги, то это очевидно что они не верят в себя😂 в чем мошенничество то? Они что отзывы о курсе не читали? Попахивает заказным делом, видимо кто-то в силовых структурах хочет урвать кусок пирога

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
239 комментариев
Раскрывать всегда
null