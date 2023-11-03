Аяза Шабутдинова задержали после заявлений восьми учеников, отдавших за его курсы 5 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции
Следователи считают, что суть тренингов сводилась к призыву «верить в себя».
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- В отношении Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или суммы доходов за три года), рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах и подтвердили в МВД. Основанием стали заявления восьми предпринимателей, заплативших за курсы в общей сложности 5 млн рублей.
- По версии следствия, методика по развитию любого бизнеса, которую автор выдавал за образовательную программу, сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится», утверждает издание.
- Потерпевшие рассказали, что за доступ к курсу надо было внести относительно небольшую сумму. Но первый урок был, по сути, «самопиаром Аяза Шабутдинова». А последующее обучение про организацию бизнес-процессов оплачивалось отдельно. По данным издания, стоимость курсов могла доходить до 1 млн рулей, но можно было оплатить их в рассрочку или «по специальной кредитной программе».
- Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе».
- В официальном Telegram-канале Аяза Шабутдинова заявили, что команда работает в штатном режиме, и уточнили, что «последние годы имеют образовательную лицензию и аккредитованы как ИТ-компания». По собственным данным, программы проходят более 20 тысяч участников.
- По данным «Ъ», Шабутдинова задержат на двое суток и поместят в изолятор временного содержания, а впоследствии Таганский суд в зависимости от ходатайства следствия отправит его в СИЗО или под домашний арест.
- Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в съёмной квартире в Москве после возвращения из Вены.
Вчера купил онлайн курс "Как не дать себя наебать". Дорого конечно, а что делать.
А сколько стоит?
я хочу его приобрести , пусть будет на всякий , я натура доверчивая
Парни, вы издеваетесь?
Шо там такое, что стоит по 600 тысяч?!
Ахаха))
Кто не понял, тот поймет (с)
в рекламе он писал что мог бы дать каждому по 20 тысяч, интересно дал ли хоть кому нибудь
Бригаду сюда срочно
ДА!
откуда у людей, которые готовы платить за пустые слова, такие деньги может мне кто объяснить?
Ну не знаю, некто инфоцыган Гундяев налоги не платит и ничего, а инфоциганка Блиновская обязана платить. Мир двойных стандартов, но почему бы не платить за пустые слова, взрослый человек может платить за все что угодно
Там идет обработка похлеще чем в сектах "У тебя всё получится" бери кредит на курс, а потом и на бизнес... Потом этот розовый туман вместе с циганом исчезает, а кредиты остаются. Видел много таких.
Бабушкина хата
Кредиты и рассрочки творят чудеса)
Контрольная закупка
Дебилов хватает.
Кредиты)) они для них придуманы
Надежда в людях живет, что они могут поменять свою жизнь за 20к рублей и стать миллионером резко
ФСБ: вы задержаны!
Аяз: Ребят, вы издеваетесь?!
Там же было "вы че, угораете что ли?". Если я правильно понял шутку про издеваетесь.
https://youtu.be/hHuLZFuugTQ?si=-bZ3ONCI6cmuaNry
Мотивировал он людей кредиты выплачивать, соответсвенно больше зарабатывать 🫢
Верно сказано))
Может кто объяснить, а в чем заключается-то мошенничество?
То, что там хуйня в духе "верь в себя и все получится" - это понятно, но где факт преступления? Они в договоре гарантируют, что бизнес будет зарабатывать от N суммы в год после прохождения курсов?
Пока что я вижу только вопли дураков, которые внезапно осознали свою глупость и начали кричать о том, что все ванильные фразочки об успехе оказались не такими ванильными.
Вы прямо наивный, живете в правовом государстве? Посмотрел Иван Иваныч, почесал за ухом...а не оу...л ли это Аяз лохов трясти на такие суммы, мы ему покажем кто здесь хозяин...) И вся любофф
Ну смотрите, вы взяли уроки английского, а вам преподаватель каждое занятие затирает в духе «чувак, ты сможешь, открой глаза, двигайся вперед и все получится! Вот я в твои годы уже на пять языках свободно говорил, так что и у тебя все получится. Дерзай!» и все в таком духе 😁 Это тоже было бы мошенничество
и кто эти люди что органы так сразу возбудились? Десятки тысяч, а может и больше за последние годы были обмануты в автосалонах всякими картами и тд. Об этом знают все, но ни один орган так и не возбудился
Какими картами вас обманули?
Это другое
Просто эти не делятся с товарищем майором. Считают себя самыми хитрожопыми. Странно что их раньше не трогали.
Еще бы неплохо внимательно посмотреть тех, кто выдает эти лицензии, и кому.
Может быть минэкономразития срочно потребовалась консультация, как в обмен на воздух и красивые истории пополнять бюджет миллионами. Лох - это тоже природный ресурс, который можно освоить.
Лох не мамонт - не вымрет. Закроют цыган - они найдут себе новый источник.........вангую скоро круг замкнется и на сцену опять выйдут Кашпировские........и лох, воспряв духом и укрепившись деньгами, опять понесет бабло шаману😂
Так уже https://journal.tinkoff.ru/diary-tarolog-izhevsk-250k/
Даже инфоцыгане сейчас имеют аккредитацию ИТ компании 🤦
Ждем курсы как заходить в хату первоходу)
Дык подожди. Сначала зайдет, потом выйдет и потом курсы. Наверное ))))))
Ой боюсь, боюсь (с)
А могли отнести эти деньги в Skillbox или Geekbrains и реально начать зарабатывать на фрилансе миллионы долларов сидя на Мальдивах
формулировка такого мошенничества как вилами по воде, хуй докажешь, что он объебывал. Может потерять бабки это и есть один из уроков
Не будьте наивным. Как мне видится перспектива процесса экспертиза, что его продукт не является образовательной программой и его ценность равна нулю. Деньги взял, образовательный продукт не предоставил, состав мошенничества. Если бы Аяз продавал свой продукт как шоу, экзотическое шоу звезды бизнеса, возможно притянуть не получилось бы. Придумали еще что нибудь.
Прямо сейчас обучу как достичь успеха всех читателей этого комментария. Итак! Принимайте правильные решения, а неправильные не принимайте. Жду донаты
Может, просто начнём с качественного борща?
Чтоб и не кисло, и не сладко, и желательно без уксуса?
Ведь это "так просто"!
Сомнительная история. К инфоцыганам отношусь негативно, но если наполнение курса по структуре и описанию совпадает с его рекламой, то никаких вопросов быть не должно.
Заплатил деньги и не понравился курс в процессе, проси возврат по фактически понесённые тратам.
Полностью прошёл курс и в конце решил, что недоволен? Твои ожидания - твои проблемы, больше не бери такие курсы и напиши плохой отзыв в отзовике.
И да, лох - не мамонт, лох не вымрет, защита лохов - не компетенция правоохранительных органов.
тем более они говорят, что пробный урок вообще бесплатно
Может он кого из родственниц / любовниц силовых "шишек" так кинул? Ведь там явно какое-то предварительное следствие шло и наверняка уже договорились с судом об аресте (может быть домашнем).
Их закрывать этих инфоцыган нужно всех,я хз кто там с них имеет денег,но это абсурд.
чота мне кажется, что всё закончится полюбовно... только не знаю между кем произойдет эта любовь) ставлю, что одной из сторон станут бабки Аяза
Крыша другая силовая появится. Ну а Аяз по другим названием своих курсов по прежнему продолжит окучивать бизнесменов. Такая же судьба у Блиновской.
Это так грязные деньги отмывают, "курсы" это прикрытие.
АЯЗЪ
Бабки верни
https://www.youtube.com/watch?v=F0Seep4AuMc
Так бывает, когда годами впариваешь за большие деньги совершенно пустой продукт, с помощью токсичного маркетинга и агрессивных продаж. Карма делает свое дело)
Комментарий удален модератором
По мне так все эти курсы и карты желаний только прикрытие для отмывания денег. Видно передел какой-то пошел. Ну и пачка налика нормальная такая на съемной квартире)
На той же квартире? Можно успеть заехать и раздать бедным?
Если в договоре обучения не было каких-то гарантий, типа "выйдете в плюс запустив бизнес по нашей методике", то походу отпустят. По-моему давно известно что подобные курсы такие себе, ещё и за 5млн...
Договор должен содержать какие-то условия и его результат иначе это уже не договор. Думаю в этом вся суть. Если бы в каждом договоре было точно указано что по итогу, то не было бы такого количества наставников.
Последователь Гусейна Гасанова
Гусейну до этого персонажа как до луны. Гусейн может только ботов крутить себе и малолеток кидать.
Тащемто они все дети Парабеллума, от БМ до Аяза и прочих
Сколько ещё лохопетов будет нести миллионы шаболде этой. Это как себя не уважать надо, чтобы так сделать. Из судят, выпускают. А бесит, что довольно серьезные люди у него брали интервью... Руку от говна отмыть можно, а вот репутация...
Репутация? Я вас умоляю. Тут одно крупное пиар-агентство спалили на копипиздинге - так их офф представитель с покерфейсом сказал, что плохой пиар тоже пиар
Тони Робинс очень много лет делает тоже самое 🤷🏻♂️ не поддерживаю инфоциган, но весьма сомнительно, что вера в свои возможности не является таблеткой для достижения амбициозных целей, а «правильные» методики всегда работают.
1) Этот чорт не в России работает
2) Не говорит, что он бизнес-гуру
он ближе к Блиновской
Аяз же был бы только рад если б каждый россиянин хотел забить на скучную работу на дядю и пришел к нему "учиться делать кеш на вайлдберрис" :)
Если б он производить что-то учил.. а у него все просто - маркетплейсы тащат, значат забомблю мегакурс как стать миллионером на вайлдберрис (купил говно на алибабе, перепродал говно на вб). Завтра еще какая-нибудь штука в тренде будет и он на нее переключится.
Как-то даже образовательной деятельностью такое стыдно называть. Это и есть инфоцыганство.
Ему срочно требуются услуги траблшутера.
Хорошие новости. Но интересен финал. Может просто конфликт "крыш".
Ничего, папа отмажет.
Если ты можешь спокойно выложить 5 миллионов за курс, то возникает вопрос, за каким тебе этот курс нужен
Продал бабушкину квартиру и отдал за курс, например.
Старейший воздухан
А лерчек, блиновская как поживают? Вроде первая на каком-то мероприятии розыгрыши на днях проводила?
Если бы я заплатил 5м я бы тоже психанул. Но с другой стороны, сами лохи же и заплатили
Зашёл в телегу этой секты. Почитал немного комментариев. Это лютый треш, фанатики ммм один в один. Ржач полный.
"Если Аяза посадят, он найдет себя, организует зону, запустит производство, заключённые будут купаться в деньгах".
Жопой отработает на зоне если нужно, лишь бы вкладчиков не обмануть?
ярдрей молодец. всем приятного просмотра кто не видел.
https://youtu.be/wwzFJq6B9lA?si=Zdj4rx6x8Ni1jalA
Не в защиту этого м-дака, но таки справедливости ради, а что мешало подать в суд? Почему сцуко граждане РФ вечно бегут заявы катать в ментовку и фсб? В чём прикол? Мусорнул - и на душе похорошело?
Хотя сдаётся мне в обычном режиме с такой заявой пойдёшь ты лесом, выглядит как запланированное мероприятие и дело было в 2019 году... Муть как всегда в правоохране РФ.
Мне одному кажется что мы все знаем кто настоящий инфоцыган?
"Настоящий" - это какой-то босс, самый мощный инфоцыган?))
Это который придумал схему, как поднять 200к любому мужчине, старше 18 лет?
Курс в какой-то сраной Плешке тоже стоит 1м рублей. И абсолютно точно такая же шняка - просто зачитывают тексты из Википедия. Аяз не виноват!
Чел реально сам себя раскрутил и имеет право назначать любую цену за тренинг. То что он приводит себя в пример.. а чего нет.. он успешный.
в Плешке тратишь за нетворкинг. Побухать в SOHO с сыном депутата - начало успешного бизнеса. А лекции там все на болте крутили, кому они нужны
Кстати правильно замечено - гораздо большая проблема, это не то что курс Аяза по качеству, как курс Плешки, а то что курс Плешки по качеству ничем не лучше курса Аяза.
Образование (особенно экономическое и юридическое) в РФ себя тотально дискредитировало. Хотя и большой вопрос откуда было взяться экономическому образованию в стране, где рыночной экономики не было 80 лет, а юридическое было представлено ГУЛАГом...
А про Аяза - ну не знаю, там есть сектантство, есть воздух, есть инфоцыганство, но если человеку нужен пинок в виде потраченных на воздух пары лямов - так это выбор этого человека, Аяз тут как бы просто берет, что дают и силой никого не заставляет. В конце концов если есть вопросы - можно подать в суд, но нет - надо накатать заяву, а чего сразу киллера не наняли... С быдла зарабатывать - потом такие проблемы быдлятские и имеешь.
Алиллуя 😈
Like кича
Справедливость есть
Не только
Почему следователи считают такой тренинг преступным?
Finally
10 лет и штраф доход за 3 года забрать с перечислением в детские дома..
Мне кажется все на сво идет
Блиновская на минималкаях
Есть ли какие-либо комментарии или заявления от самого Шабутдинова
8 дуриков докопались до одного гения, мдаканешн
Это же однозначно Like ;)
Андрюха Ковалев наверное от счастья прыгает))
Будет уверять, что это исключительно благодаря ему)
Думаю он был готов к этому событию, иначе зачем создавал столько проблем
Живет, как какой-то монах... реально несклько маек и кросы
А нафига они сейф взламывают, он сам не открыл?
Может код в панике забыл. Может куколд какой и код баба устанавливала, а он его банально не знает)
Если бы он сам открыл, то подтвердил что это его бабло, а так хз чей, вместе с квартирой достался
Если слышишь шелест денег значил ЛОХ пошел на нерест
Аяз, вас уже отпустили? Важное "Т" в слове отпустили...
Заплатит штрафы и будет дальше доить паству...
🤔
Не понимаю, кто ходит на эти курсы? На деньги, которые ты вливаешь туда можно было бы уже самому открыть бизнес
Ученики против учителя поперли
Ой да че ему, будет сидеть в своём замке на домашнем аресте год, выплатит долг и пойдет дальше делами своими заниматься
Эти 5 человек, вангую, пенсионерки, как это принято в России
Раз два три просто повтори и деньги в кармане
Этого гада почему так долго не вязали, там же очевидно мошенники или крыша слила?
"Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе»"-вся суть инфоцыганства в одном предложении
Они еще БизнесМолодость пропихивали людям за бюджетные деньги.
А че в смысле? Чувак продает электронные книжки, а цену какую хочет, такую и ставит.
Если кто-то покупает, его что ли проблема?
Пора на бутылку, Аяз. На стиралке уже посидел, не хватает более интересного фото
Хз, но помоему одной рекламы в единственном экземпляре достаточно чтобы понять что это будет очередной кашпировский
Все верно, если они платят такие деньги, то это очевидно что они не верят в себя😂 в чем мошенничество то? Они что отзывы о курсе не читали? Попахивает заказным делом, видимо кто-то в силовых структурах хочет урвать кусок пирога