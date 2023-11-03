В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиентов (Калистратовой Н.В.) о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий — 1,9 млн рублей. При этом, компания в полном объёме выполнила все взятые на себя обязательства.

Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства.