День 619: учебники по китайскому и корейскому языкам стали покупать чаще, чем по немецкому Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).
Кто и как адаптируется
По данным «Авито Недвижимости», рынок глэмпинга (отдых на природе с размещением в необычном жилье — шатрах, бунгало, домах на воде и других) вырос в три раза год к году. Больше всего предложений в Московской области (29%), в Свердловской области (6%), Красноярском крае (5%). В среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на 11% — с 5,4 до 6 тысяч рублей.
Продажи учебников по корейскому языку за первое полугодие 2023 года выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении год к году. Пособия по китайскому — на 4% и на 11% соответственно, рассказали в крупнейшей в России книжной сети «Читай-город — Буквоед». Продажи пособий по английскому упали на 33% в штуках и на 30% в деньгах, но язык по-прежнему на первом месте по популярности. На втором месте — китайский, на третьем — корейский. Немецкий в 2022 году был на втором месте, сейчас — на четвёртом.
Какие есть проблемы и трудности
Минпромторг поручил ФАС изучить вопрос необоснованного роста цен на стройматериалы.
Контекст
Доля оплат безналичными в России превысила 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Показатель дошёл до 75% в 2021 году.
Рост российской экономики в 2023 году составит 2,8% после падения в 2022 году примерно на 2%, заявил министр финансов России Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия». Он также считает, что курс рубля «стабилизировался и будет находиться в нынешних параметрах».
Новости предыдущего дня, 3 ноября — здесь.
Наверное это владельцы машин Changan покупают учебники по китайскому. Видимо быстрее китайский выучить, чем дождаться русификации от дилеров.
JACвича и FAWды же...
Молодец Путин, избавил нашу страну от гнета Запада! Россия – это Азия, а не Гейропа! Китайцы и корейцы нам намного ближе и культурно, и лингвистически, и генетически, чем поганые англо-саксы! 💪💪💪
аватарка уже не актуальная, нужно звезду давида на зеленом фоне с арабской вязью
Что там, недоволен что язык эльфов менее популярен становится?)
Немецкий потому что не нужен, если не собираешься жить в немецкоговорящих странах. Раньше хотя бы на Цебите он мог пригодиться, но Цебит скукожился. А так для деловых и тур. поездок английского хватит. На фоне развития бизнес-связей с Азией, китайский, ясное дело, будет более востребован.
Приятно видеть что среди толпы идиотов всепропальщиков еще кто-то соображает
"китайский, ясное дело, будет более востребован."
Что за странная мантра ? Кем и зачем ? По количеству полезной инфы английский идёт с четырехкратным отрывом от китайского. А сами китайцы в бизнес-среде прекрасно говорят по английски.
Английский по любому будет номер один в мире. Куда бы ты не поехал в любом месте больше вероятность что тебя поймут. А Китайский только в Китае а там делать нечего славянскому человеку с европейской внешностью.
На мандаринском не везде и в Китае понимают, если чо. А самый распространенный язык, внезапно, испанский
Изучение немецкого не для переезда это наверное самое бесполезное занятие которое может быть. Все немцы прекрасно говорят по-английски, и обычно сами на него переходят чтобы не мучать вас (и себя)
25 лет назад неожиданно для себя открыл, что не вся европа говорит на английском. Как раз на примере германии, где найти человека с английским было достаточно сложно, 10 лет назад натолкнулся на подобную проблему в испании. Лет пять назад в Италии.
Может быть все поменялось, но что-то с трудом верится.
Ждем поездки Путина на рынок стройматериалов
нужно разработать реестр рыночных цен на стройматериалы
Китайский — новый английский.
Скоро будет вторым государственным. Готовимся потихоньку.
бред
Если смотреть на языке программирования, то скорей всего да, когда-то первый язык в мире считали Французский, потом перешли на Английский, теперь может и на Китайский передут все...
Нет. По количеству полезной инфы английский идёт с четырехкратным отрывом от китайского.
Понятно, значит обоснуют. Ну не снижать же, так не принято.
У нас же только на бумаге всё есть!
Начинаешь разбираться и оказывается: лес есть - бензопил нет, сталь есть - станков нет, нефть и газ есть - технологий производства пластмассы нет.
Странно, что испанский не в топе самоучителей. Мне кажется, после русского и английского — третьим языком лучше всего его учить. Близок к английскому и огромное число людей по всему миру на нем говорит
Испанский легче учить, потому что он флективный. К русскому он ближе, чем к английскому -)
Все же понимают зачем немецкий учили?
йа йа, натюрлихь
"Минпромторг поручил ФАС изучить вопрос необоснованного роста цен на стройматериалы."
Не туда...
Да где блять уже реестр рыночных цен?
То с опсосами цацкаемся, то с этими теперь!
"Рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%"
"курс рубля «стабилизировался и будет находиться в нынешних параметрах»."
Органчик...
всё будет заебок, нужно только немножко потерпеть
Вообще тема актуальная, тоже думаю дочь нужно китайскому начинать обучать. Вполне возможно даст хорошие преимущества по сравнению с теми кто только английский ферштейн
Это почему же, стесняюсь спросить? Кому, когда и где он даст преимущества ? Управлять полутора миллиардами катаеязычных белковых тел лаоваям не дадут. А по количеству полезной инфы английский идёт с четырехкратным отрывом от китайского.
Да понятное дело, что китайский в 100 раз больше востребован
А учить дойч, только время тратить
Да неужели ?! Кем и где он будет "в 100 раз больше востребован" ? В китайских ресторанах ?
Я щетаю надо 4 языка на Земле оставить. Русский, английский, китайский и испанский. Остальные не нужны. Запретить.
Интересно, как миллиард арабоязычных "щетают" ?
개자식, 이리 와, 이 개자식아!
나한테 무슨 짓을 하려는 거야? 너?
이 개자식아!
이리 와, 나랑 자려고 해봐, 내가 직접 해줄게, 이 개자식아, 이 망할 무신론자, 빌어 먹을 너.
너랑 네 가족 다 엿 먹어
이 개자식, 냄새나는 개자식, 이 개자식, 이 개년아!
이리 와 이 개자식아 이 개자식아
이리 와, 이 개자식아!
犬子式、来て、この犬子息子！
私に何をしたいですか？あなた？
この犬子よ！
こんにちは、私と一緒に寝てみて、私が自分でやってあげるよ、この犬子よ、この台無しな無神論者、クソ君。
君と君の家族は全部犯される
この犬子式、臭い犬子式、この犬子式、この開年児！
私はこの犬の子供です。
来て、この犬子よ！
"рынок глэмпинга (отдых на природе с размещением в необычном жилье — шатрах, бунгало, домах на воде и других) вырос в три раза год к году"
Теряюсь в догадках, почему?
Скоро в школе дети будут учить в параллель с родным языком, и не удивительно
Ожидаемый тренд. Мы в своем магазине увидели рост интереса к азиатским продуктам питания https://korfood.ru более того, рестораторы меняют ингредиенты из Европы, на Азию.