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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 92,42 рубля, евро — 98,94 рубля.

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Курсы на Forex на 21:58 мск 3 ноября: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,08 рубля.

Кто и как адаптируется

По данным «Авито Недвижимости», рынок глэмпинга (отдых на природе с размещением в необычном жилье — шатрах, бунгало, домах на воде и других) вырос в три раза год к году. Больше всего предложений в Московской области (29%), в Свердловской области (6%), Красноярском крае (5%). В среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на 11% — с 5,4 до 6 тысяч рублей.

Продажи учебников по корейскому языку за первое полугодие 2023 года выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении год к году. Пособия по китайскому — на 4% и на 11% соответственно, рассказали в крупнейшей в России книжной сети «Читай-город — Буквоед». Продажи пособий по английскому упали на 33% в штуках и на 30% в деньгах, но язык по-прежнему на первом месте по популярности. На втором месте — китайский, на третьем — корейский. Немецкий в 2022 году был на втором месте, сейчас — на четвёртом.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг поручил ФАС изучить вопрос необоснованного роста цен на стройматериалы.

Контекст

Доля оплат безналичными в России превысила 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Показатель дошёл до 75% в 2021 году.

Рост российской экономики в 2023 году составит 2,8% после падения в 2022 году примерно на 2%, заявил министр финансов России Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия». Он также считает, что курс рубля «стабилизировался и будет находиться в нынешних параметрах».