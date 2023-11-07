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Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:23 мск: доллар — 92,68 рубля, евро — 99,14 рубля.

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Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 92,68 рубля, евро — 99,17 рубля.

Кто и как адаптируется

«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления иностранных самолётов в российскую собственность, узнал «Коммерсантъ». Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечению которых к ней в собственность перейдут 19 Airbus. Стороны исключили из них требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли , а размер депозита скорректируют.

Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство отказаться от моратория на трудовые проверки. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников.

Какие есть проблемы и трудности

DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%. Об этом говорится в письме, отправленном клиентам — с ним ознакомился РБК. Расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались прежними, но сопутствующие услуги выросли. Например, надбавка за нестандартные габариты груза — на 37%, до 48000 рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей — на 72%, до 2000 рублей, доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2880 рублей.

Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство заморозить на неопредёленный срок требуемое количество баллов для признания диска отечественным. С начала 2024 года требование по количеству баллов должно увеличиться с 25 до 55. Достичь такого уровня можно только с помощью применения российского контроллера, которого не существует, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

По итогам трёх кварталов продажи офисов в Москве превысили 370 тысяч м², это максимальное значение с 2017 года. Если год назад 81% сделок приходился на аренду, то в 2023 году доля покупок достигла 37%. К этому привел избыток капитала на рынке, говорят эксперты Ricci.