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Деньги
Евгения Евсеева

День 622: «Уральские авиалинии» договорились об условиях переоформления самолётов, DHL повысила стоимость услуг на 35% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:23 мск: доллар — 92,68 рубля, евро — 99,14 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 92,68 рубля, евро — 99,17 рубля.

Кто и как адаптируется

«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления иностранных самолётов в российскую собственность, узнал «Коммерсантъ». Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечению которых к ней в собственность перейдут 19 Airbus. Стороны исключили из них требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли , а размер депозита скорректируют.

Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство отказаться от моратория на трудовые проверки. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников.

Какие есть проблемы и трудности

DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%. Об этом говорится в письме, отправленном клиентам — с ним ознакомился РБК. Расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались прежними, но сопутствующие услуги выросли. Например, надбавка за нестандартные габариты груза — на 37%, до 48000 рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей — на 72%, до 2000 рублей, доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2880 рублей.

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Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство заморозить на неопредёленный срок требуемое количество баллов для признания диска отечественным. С начала 2024 года требование по количеству баллов должно увеличиться с 25 до 55. Достичь такого уровня можно только с помощью применения российского контроллера, которого не существует, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

По итогам трёх кварталов продажи офисов в Москве превысили 370 тысяч м², это максимальное значение с 2017 года. Если год назад 81% сделок приходился на аренду, то в 2023 году доля покупок достигла 37%. К этому привел избыток капитала на рынке, говорят эксперты Ricci.

Новости предыдущего дня, 6 ноября — здесь.

#новость

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51 комментарий
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Александр

Я думал что DHL ушёл из России

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Sultan Eshmi

Мы все так думали

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Премудрый пискарь

Я тоже...

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Tim Cookie

А они оказываются не ушли и зарабатывают, и с 1 ноября зарабатывают больше

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John Smith

Аналогично думал. Но видимо деньги важней русофобской истерики.

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noname

Ну, по России они отправления действительно прекратили почему-то, хотя международные отправляют и принимают.

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Вадим Д.

Западные самолёты переоформят в восточные.
Трудовые проверки — вернуть! Права работников под угрозой.
Тарифы на доставку в РФ растут — нет предела заботе.
Оказывается, есть российские SSD, но пока они недостаточно российские.
Офисы в МСК продаются, это ли не повод для гордости?

Хорошего дня всем 🤘🏻

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Александр Привалов
россиские

или Й пропущена, или Т...

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1 комментарий
Александр Привалов
Достичь такого уровня можно только с помощью применения российского контроллера, которого не существует

Концепция стратегического развития в одном предложении.

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S.Capusta

Контроллера не существует, с этим понятно. А как обстоят дела с остальными комплектующими? С самой памятью (которой, как мне кажется, тоже не существует) и т.д.?

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1 комментарий
Фоксик

Новость конечно вчерашняя, но думаю можно повторить.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо как можно скорее принять закон о всеобщем счастье, а впоследствии создать министерство счастья. Об этом она заявила на марафоне «Знание. Первые».

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Буратина

ой, что-то классикой повеяло: министерства любви, правды и счастья. Начитанные...

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Серж

На швятом западе выдвинули бы такую инициативу,российские либералы бы уже ванилью эякулировали,"боже как мы отстали"

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2 комментария
John Smith
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает

Считать она может все, что угодно. Не устали еще от вбросов чьих-то мнений?

Новость конечно вчерашняя, но думаю можно повторить.

В чем новость то? Приняли какой-то закон ужасный или что? Мнение это не новость.

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4 комментария
Премудрый пискарь

Ура! Ура! Всем впрыснуть счастья товарищи!

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Sultan Eshmi

Раньше мы все только об только угарали смеялись, в фильмах смотрели, а теперь это наяву.

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noname

А как эта новость связана с тематикой виси?

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Премудрый пискарь

"Федерация независимых профсоюзов России"
У нас есть профсоюзы? Однако...

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Александр Привалов

А как вы собираетесь пресекать забастовки и координацию между работниками? Если не можешь контролировать - возглавь ©

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5 комментариев
Sultan Eshmi

Я сам обалдел

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Артур А.

DHL и так стоил как космос, а сейчас ещё и +35%. Чем не Новогодний подарок)

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Александр Привалов

КТО придумал на новый год повышение цен дарить??? Сейчас же все подтянутся...

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S.Capusta

ФАС уже возбудился? Или он пока с раздачей интернета со смартфонов борется? ))

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1 комментарий
Abnatop Sky
Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство заморозить на неопредёленный срок требуемое количество баллов для признания диска отечественным.

Текст писал GPT???

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Премудрый пискарь

"DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку"
Растём!

"Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство"
Чего-чего производители?
"которого не существует"
Ну вот сами же и ответили...

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noname

Эппл - производитель?

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Иван Кучеренко

«Коммерсантъ» узнаёт секретные новости? Это же коммерческая тайна. Ну я отвлёкся. Интересно, иностранные самолёты какой страны перейдут в собственность "Уральских авиалиний"? Может украинские Игоря Коломойского или американские ... Ну, это, подарят за хорошие заслуги.

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Alena Ducatt

DHL понятно, а Поники?

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Сергей Леопольдович

"DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%."
Первый - пошел!

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Edgar Nikolenko

Мтт

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Baddy Boy

А этот необходимый контроллер сейчас тут? В этой комнате?

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Артур Максимов

«Уральские авиалинии» до сих пор готовятся подписать договоры финансового лизинга с «НЛК Финанс» на 17 лет и получат всего 19 Airbuсиков. Лучше попросить Уральские пельмени подписать договор на 10 штук F-16. Своих самолётов не куда девать.

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James Bomond

А зачем им одноразовая техника?

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James Bomond

Ждём превращения DHL в ИП Бочкова

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Роман Вячеславович

Все только улучшается.
Ури Банк решил постричь евровые остатки клиентов

С 10 ноября Ури Банк обнулит все счета в EUR со среднемесячным остатком менее €200 (включительно). Комиссия будет списываться ежемесячно в первый рабочий день после 10-го числа каждого месяца, то есть первая комиссия будет снята 13 ноября.
Даже брокеры, когда хотят избавиться от мелких остатков в валюте, применяют принудительную конвертацию в рубли. Списанная комиссия пойдет в доходы Ури Банка. Теперь клиентам банка нужно контролировать свой остаток по счету в EUR - всегда держать неснижаемый остаток свыше €200,01 (включительно).

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