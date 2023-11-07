День 622: «Уральские авиалинии» договорились об условиях переоформления самолётов, DHL повысила стоимость услуг на 35% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 93,03 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 ноября), евро — 99,01 рубля (на две копейки больше).
Кто и как адаптируется
«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления иностранных самолётов в российскую собственность, узнал «Коммерсантъ». Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечению которых к ней в собственность перейдут 19 Airbus. Стороны исключили из них требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли , а размер депозита скорректируют.
Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство отказаться от моратория на трудовые проверки. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников.
Какие есть проблемы и трудности
DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%. Об этом говорится в письме, отправленном клиентам — с ним ознакомился РБК. Расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались прежними, но сопутствующие услуги выросли. Например, надбавка за нестандартные габариты груза — на 37%, до 48000 рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей — на 72%, до 2000 рублей, доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2880 рублей.
Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство заморозить на неопредёленный срок требуемое количество баллов для признания диска отечественным. С начала 2024 года требование по количеству баллов должно увеличиться с 25 до 55. Достичь такого уровня можно только с помощью применения российского контроллера, которого не существует, пишет «Коммерсантъ».
Контекст
По итогам трёх кварталов продажи офисов в Москве превысили 370 тысяч м², это максимальное значение с 2017 года. Если год назад 81% сделок приходился на аренду, то в 2023 году доля покупок достигла 37%. К этому привел избыток капитала на рынке, говорят эксперты Ricci.
Новости предыдущего дня, 6 ноября — здесь.
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Я думал что DHL ушёл из России
Мы все так думали
Я тоже...
А они оказываются не ушли и зарабатывают, и с 1 ноября зарабатывают больше
Аналогично думал. Но видимо деньги важней русофобской истерики.
Ну, по России они отправления действительно прекратили почему-то, хотя международные отправляют и принимают.
Западные самолёты переоформят в восточные.
Трудовые проверки — вернуть! Права работников под угрозой.
Тарифы на доставку в РФ растут — нет предела заботе.
Оказывается, есть российские SSD, но пока они недостаточно российские.
Офисы в МСК продаются, это ли не повод для гордости?
Хорошего дня всем 🤘🏻
или Й пропущена, или Т...
Концепция стратегического развития в одном предложении.
Контроллера не существует, с этим понятно. А как обстоят дела с остальными комплектующими? С самой памятью (которой, как мне кажется, тоже не существует) и т.д.?
Новость конечно вчерашняя, но думаю можно повторить.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо как можно скорее принять закон о всеобщем счастье, а впоследствии создать министерство счастья. Об этом она заявила на марафоне «Знание. Первые».
ой, что-то классикой повеяло: министерства любви, правды и счастья. Начитанные...
На швятом западе выдвинули бы такую инициативу,российские либералы бы уже ванилью эякулировали,"боже как мы отстали"
Считать она может все, что угодно. Не устали еще от вбросов чьих-то мнений?Новость конечно вчерашняя, но думаю можно повторить.
В чем новость то? Приняли какой-то закон ужасный или что? Мнение это не новость.
Ура! Ура! Всем впрыснуть счастья товарищи!
Раньше мы все только об только угарали смеялись, в фильмах смотрели, а теперь это наяву.
А как эта новость связана с тематикой виси?
"Федерация независимых профсоюзов России"
У нас есть профсоюзы? Однако...
А как вы собираетесь пресекать забастовки и координацию между работниками? Если не можешь контролировать - возглавь ©
Я сам обалдел
DHL и так стоил как космос, а сейчас ещё и +35%. Чем не Новогодний подарок)
КТО придумал на новый год повышение цен дарить??? Сейчас же все подтянутся...
ФАС уже возбудился? Или он пока с раздачей интернета со смартфонов борется? ))
Текст писал GPT???
"DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку"
Растём!
"Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) попросили правительство"
Чего-чего производители?
"которого не существует"
Ну вот сами же и ответили...
Эппл - производитель?
«Коммерсантъ» узнаёт секретные новости? Это же коммерческая тайна. Ну я отвлёкся. Интересно, иностранные самолёты какой страны перейдут в собственность "Уральских авиалиний"? Может украинские Игоря Коломойского или американские ... Ну, это, подарят за хорошие заслуги.
DHL понятно, а Поники?
"DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%."
Первый - пошел!
Мтт
А этот необходимый контроллер сейчас тут? В этой комнате?
«Уральские авиалинии» до сих пор готовятся подписать договоры финансового лизинга с «НЛК Финанс» на 17 лет и получат всего 19 Airbuсиков. Лучше попросить Уральские пельмени подписать договор на 10 штук F-16. Своих самолётов не куда девать.
А зачем им одноразовая техника?
Ждём превращения DHL в ИП Бочкова
Все только улучшается.
Ури Банк решил постричь евровые остатки клиентов
С 10 ноября Ури Банк обнулит все счета в EUR со среднемесячным остатком менее €200 (включительно). Комиссия будет списываться ежемесячно в первый рабочий день после 10-го числа каждого месяца, то есть первая комиссия будет снята 13 ноября.
Даже брокеры, когда хотят избавиться от мелких остатков в валюте, применяют принудительную конвертацию в рубли. Списанная комиссия пойдет в доходы Ури Банка. Теперь клиентам банка нужно контролировать свой остаток по счету в EUR - всегда держать неснижаемый остаток свыше €200,01 (включительно).