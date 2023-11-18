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Деньги
Таня Боброва

День 633: «СПБ Биржа» предостерегла от мошенников после введения санкций США, Финляндия закрыла четыре пункта пропуска Статьи редакции

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Источник: fintrip.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 17 ноября: доллар — 90 рублей, евро — 97,82 рубля.

Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 89,06 рубля, евро — 96,85 рубля.

«СПБ Биржа» после введения санкций США предостерегла от возможной активности мошенников. Площадка отметила, что её клиенты — только юрлица-участники торгов, поэтому биржа «не запрашивает у физлиц персональные данные, не звонит, не просит перевести деньги, не размещает рекламу на сайтах и в соцсетях».

ЦБ описал механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами, пишет Frank Media. Но конкретные условия станут ясны после решений правкомиссии и совета директоров Банка России, говорят источники издания.

Контекст

Решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией вступило в силу. Пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии, будут закрыты до середины февраля 2024 года.

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Квартиры в корпусах на этапах котлована и монтажа первых этажей по итогам октября 2023 года сформировали 25,2% экспозиции на первичном рынке «старой» Москвы против 37,5% годом ранее, подсчитал «НДВ Супермаркет недвижимости» для «Ъ». Управляющий партнер bnMAP.pro Ирина Доброхотова отметила снижение доли лотов на начальных стадиях строительства в новостройках комфорт-класса с 34% до 23%, бизнес-класса — с 29% до 16%.

Активность покупателей-инвесторов на рынке новостроек Москвы привела к сокращению предложения объектов на начальных стадиях строительства почти на треть и опережающему росту цен, отмечает газета.

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями блокировать ресурсы, которые публикуют сведения о методах и способах обхода блокировок, пишет Forbes.

Новости предыдущего дня, 17 ноября — здесь.

#новости

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5 комментариев
Техно Механиус

Фотка сегодняшняя. Почему финны закрывают въезды и при чем тут велосипедисты

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Aina Timo / wdroid.net

Не вчерашняя разве?

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true iBegginer

Люди пытаются попасть в сад из джунглей на эко-транспорте?

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Юнг

Точно 633 день? По моим расчетам конец ноября это где-то 320-ый примерно

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Rick

Только вот почему Спб биржа до сих пор не открывает торги, если санкции вступают в силу только 31 января?

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2 комментария
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