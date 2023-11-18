День 633: «СПБ Биржа» предостерегла от мошенников после введения санкций США, Финляндия закрыла четыре пункта пропуска Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18-20 ноября: доллар — 89,12 рубля (на 17 копеек больше, чем 17 ноября), евро — 96,76 рубля (на 17 копеек больше).
«СПБ Биржа» после введения санкций США предостерегла от возможной активности мошенников. Площадка отметила, что её клиенты — только юрлица-участники торгов, поэтому биржа «не запрашивает у физлиц персональные данные, не звонит, не просит перевести деньги, не размещает рекламу на сайтах и в соцсетях».
ЦБ описал механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами, пишет Frank Media. Но конкретные условия станут ясны после решений правкомиссии и совета директоров Банка России, говорят источники издания.
Контекст
Решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией вступило в силу. Пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии, будут закрыты до середины февраля 2024 года.
Квартиры в корпусах на этапах котлована и монтажа первых этажей по итогам октября 2023 года сформировали 25,2% экспозиции на первичном рынке «старой» Москвы против 37,5% годом ранее, подсчитал «НДВ Супермаркет недвижимости» для «Ъ». Управляющий партнер bnMAP.pro Ирина Доброхотова отметила снижение доли лотов на начальных стадиях строительства в новостройках комфорт-класса с 34% до 23%, бизнес-класса — с 29% до 16%.
Активность покупателей-инвесторов на рынке новостроек Москвы привела к сокращению предложения объектов на начальных стадиях строительства почти на треть и опережающему росту цен, отмечает газета.
Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями блокировать ресурсы, которые публикуют сведения о методах и способах обхода блокировок, пишет Forbes.
Новости предыдущего дня, 17 ноября — здесь.
Фотка сегодняшняя. Почему финны закрывают въезды и при чем тут велосипедисты
Не вчерашняя разве?
Люди пытаются попасть в сад из джунглей на эко-транспорте?
Точно 633 день? По моим расчетам конец ноября это где-то 320-ый примерно
Только вот почему Спб биржа до сих пор не открывает торги, если санкции вступают в силу только 31 января?