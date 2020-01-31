Офис Bacardi в Милане

Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Фоторепортаж Office Snapshots.
В миланском отделении работают отделы маркетинга и продаж компании. Оформляло пространство агенство Il Prisma. В рабочей зоне — много зелени, а кабинет для встреч украшен плакатами с продуктами дочерних брендов Bacardi: водки Gray Goose, джина Bombay Sapphire.
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Sasha Korablyov
Когда фотографу налили
Alex Petrov
Любая алкашка от Бакарди переоцененное за свой прайс пойло, можно покупать только когда нет бабла и на акциях когда ценник в пол. Бухать вредно в любом количестве , но хочется. Жопа у модели на фото, огонь.