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Офис
Кирилл Казаков
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Офис Bacardi в Милане Материал редакции

Фоторепортаж Office Snapshots.

В миланском отделении работают отделы маркетинга и продаж компании. Оформляло пространство агенство Il Prisma. В рабочей зоне — много зелени, а кабинет для встреч украшен плакатами с продуктами дочерних брендов Bacardi: водки Gray Goose, джина Bombay Sapphire.

Вы тоже можете рассказать о своём офисе на vc.ru. Подготовьте побольше фотографий — и публикуйте материал в подсайте «Офис».

#bacardi

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2 комментария
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Sasha Korablyov

0

Когда фотографу налили

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Alex Petrov

0

Любая алкашка от Бакарди переоцененное за свой прайс  пойло, можно покупать только когда нет бабла  и на акциях когда ценник в пол.  Бухать вредно в любом количестве ,  но хочется.  Жопа у модели на фото, огонь.  

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