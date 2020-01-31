Офис Bacardi в Милане

В миланском отделении работают отделы маркетинга и продаж компании. Оформляло пространство агенство Il Prisma. В рабочей зоне — много зелени, а кабинет для встреч украшен плакатами с продуктами дочерних брендов Bacardi: водки Gray Goose, джина Bombay Sapphire.