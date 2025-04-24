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Таня Боброва
Офис

Несколько подразделений Google призвали удалённых сотрудников вернуться в офис, если они не хотят лишиться работы

Речь о тех, кто живёт недалеко от офиса.

  • Несколько подразделений Google сообщили сотрудникам, которые работают на удалёнке, что им нужно перейти на гибридный график, если они хотят сохранить работу. Об этом пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы.
  • Например, Google Technical Services предложила единовременную выплату на переезд поближе к офису. Отдел кадров (Google People Operations) заявил, что сотрудники, которые живут в пределах 50 миль (около 80 км) от офиса, должны перейти на «гибрид».
  • Представитель Google заявила, что решения о возвращении работников с удалёнки принимают команды, — это не политика всей компании. И подтвердила: некоторые команды попросили сотрудников, которые живут рядом с офисом, вернуться к работе лично на три дня в неделю.
  • Сотрудники должны вернуться в офисы к июню 2025 года. Те работники, которым разрешена полная удалёнка и которые живут на расстоянии дальше, чем 50 миль, могут сохранить текущие условия. Но им придётся перейти на гибридную работу, если они хотят получить новые должности.
  • В апреле 2025 года массовые сокращения затронули подразделение Google, которое занимается ОС Android и устройствами Pixel. Они были связаны с объединением команд. Перед увольнениями компания предложила сотрудникам, которые с чем-то не согласны, уйти по собственному желанию.
  • В марте 2025-го сооснователь Google Сергей Брин рекомендовал ИИ-подразделению DeepMind работать по 60 часов в неделю — это «оптимальный уровень продуктивности». Приходить в офис же стоит «как минимум каждый будний день».
  • Базово сотрудники Google должны ходить в офис три раза в неделю с 2022 года — компания пересмотрела свои политики после пандемии Covid-19. В 2023-м CNBC писало, что она решила следить за посещаемостью, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам».

#новости #google

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