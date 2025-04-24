Несколько подразделений Google призвали удалённых сотрудников вернуться в офис, если они не хотят лишиться работы

Речь о тех, кто живёт недалеко от офиса.Несколько подразделений Google сообщили сотрудникам, которые работают на удалёнке, что им нужно перейти на гибридный график, если они хотят сохранить работу. Об этом пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы.Например, Google Technical Services предложила единовременную выплату на переезд поближе к офису. Отдел кадров (Google People Operations) заявил, что сотрудники, которые живут в пределах 50 миль (около 80 км) от офиса, должны перейти на «гибрид».Представитель Google заявила, что решения о возвращении работников с удалёнки принимают команды, — это не политика всей компании. И подтвердила: некоторые команды попросили сотрудников, которые живут рядом с офисом, вернуться к работе лично на три дня в неделю.Сотрудники должны вернуться в офисы к июню 2025 года. Те работники, которым разрешена полная удалёнка и которые живут на расстоянии дальше, чем 50 миль, могут сохранить текущие условия. Но им придётся перейти на гибридную работу, если они хотят получить новые должности.В апреле 2025 года массовые сокращения затронули подразделение Google, которое занимается ОС Android и устройствами Pixel. Они были связаны с объединением команд. Перед увольнениями компания предложила сотрудникам, которые с чем-то не согласны, уйти по собственному желанию.В марте 2025-го сооснователь Google Сергей Брин рекомендовал ИИ-подразделению DeepMind работать по 60 часов в неделю — это «оптимальный уровень продуктивности». Приходить в офис же стоит «как минимум каждый будний день».Базово сотрудники Google должны ходить в офис три раза в неделю с 2022 года — компания пересмотрела свои политики после пандемии Covid-19. В 2023-м CNBC писало, что она решила следить за посещаемостью, учитывать её в ревью и слать напоминания «прогульщикам».#новости #google