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Евгения Евсеева
Офис

Wildberries получил разрешение на строительство 400-метрового небоскрёба в «Москва-Сити» — он станет новой штаб-квартирой маркетплейса

Небоскрёб будет самым высоким в Москве.

Источник: Архсовет Москвы
Источник: Архсовет Москвы
  • Разрешение выдал Мосгосстройнадзор, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
  • Общая площадь здания — 202,6 тысячи м², из них под офисные помещения отведут 128 тысяч м². В небоскрёбе смогут работать до 17 тысяч человек. В нём также разместят шестиуровневый подземный паркинг на 305 машино-мест.
  • Из-за «значительной высоты» и большого количества сотрудников в здании разместят три лифтовые зоны. Всего установят 84 лифта грузоподъёмностью от 160 до 1800 кг.
  • Девелопер проекта — объединённая компания Wildberries и Russ. В декабре 2024 года она объявила, что выкупит строящееся офисное здание у моста Багратион в районе «Москва-Сити» для своей штаб-квартиры.
  • «Заехать» в небоскрёб маркетплейс сможет примерно к 2031 году, пишет «Коммерсантъ».
Источник: Архсовет Москвы
Источник: Архсовет Москвы

#новости #wildberries

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