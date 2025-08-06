Wildberries получил разрешение на строительство 400-метрового небоскрёба в «Москва-Сити» — он станет новой штаб-квартирой маркетплейса

Небоскрёб будет самым высоким в Москве.Источник: Архсовет Москвы Разрешение выдал Мосгосстройнадзор, говорится на официальном сайте мэра Москвы.Общая площадь здания — 202,6 тысячи м², из них под офисные помещения отведут 128 тысяч м². В небоскрёбе смогут работать до 17 тысяч человек. В нём также разместят шестиуровневый подземный паркинг на 305 машино-мест.Из-за «значительной высоты» и большого количества сотрудников в здании разместят три лифтовые зоны. Всего установят 84 лифта грузоподъёмностью от 160 до 1800 кг.Девелопер проекта — объединённая компания Wildberries и Russ. В декабре 2024 года она объявила, что выкупит строящееся офисное здание у моста Багратион в районе «Москва-Сити» для своей штаб-квартиры.«Заехать» в небоскрёб маркетплейс сможет примерно к 2031 году, пишет «Коммерсантъ».Источник: Архсовет Москвы#новости #wildberries