VK переехала в новый офис в Беларуси — для местных сотрудников «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech

Из-за роста штата.Источник здесь и далее: VKОн расположен в бизнес-центре «Аякс» в Минске, сообщила компания. Площадь — 831 м². Офис станет рабочим местом для местных сотрудников «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech.Внутри есть рабочие зоны, конференц-зал и переговорные с названиями на белорусском языке: Родны кут (родной уголок), Валошка (василёк), Вясна (весна), Сонейка (солнце), Каханне (любовь), Хваля (волна).Расширение связано с ростом штата — он увеличился в 4,5 раза с момента открытия первого офиса в Беларуси в 2023 году.#новости #vk #беларусь