Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Техника
Карьера
Сервисы
Путешествия
Право
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Офлайн

Без шоу мировых звёзд, но с новыми форматами и площадками: как изменился концертный бизнес в России

Выбрали основные тезисы из материала РБК.

  • Допандемийный 2019-й был пиком для концертного бизнеса в России. «В 2020-2021 годах все замерли, по сути, во сне и в ожидании, что медленно начнут просыпаться и всё будет как прежде — с иностранцами, спонсорами, sold out за день и так далее. Однако в 2022-м всё схлопнулось, и не только из-за иностранцев», — говорит глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.
  • По его словам, пропала «спонсорская тяга» — ушли иностранные бренды. Во-вторых, уехали топовые промоутеры в самых разных сегментах. Крупнейшие фестивали — «Усадьба джаз», «Боль», Park Live — просто отменились.
  • Концертное агентство TCI (организовывало выступления Rammstein в России, Scorpions и других) теперь перенаправило ресурс в сферу «альтернативных развлечений» и ведёт московский театр «Одеон», где ставит гастромюзикл. Этот формат «сочетает авторский ужин, шоу и атмосферу светской вечеринки». Но компания продолжает следить за рынком.
Но мы не видим достаточно драматичных и интересных проектов, с которыми следовало бы работать. То количество контента, которое осталось на рынке, нарасхват и часто по завышенной цене. Большие гиганты начинают бороться за одного и того же небольшого артиста, всё заканчивается завышенной стоимостью билета и экономией на сервисе. А это стресс и для артиста, и для публики.
Эдуард Ратников, гендиректор TCI
  • Русская медиагруппа до 2016 года проводила один из крупнейших рок-фестивалей Maxidrom. В 2024-м принадлежащее группе радио Maximum впервые провело «Maximum Гриль Фест» в формате музыкального и гастрофестиваля. По данным компании, ежедневно его посещали около 10 тысяч человек.
  • Кроме смены форматов организаторы концертов меняют и локации, пишет РБК: например, музыкальный фестиваль Park Live в 2024 году впервые пройдёт в Казахстане, партнёром стал «Яндекс». По словам директора по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, провести мероприятие в этой стране решили организаторы, а компания поддержала.
  • Нишу начали занимать непрофильные участники рынка, отмечает РБК. Например, ещё до пандемии «МТС Live», чтобы не зависеть от иностранных звёзд, скорректировал стратегию: запустил первые мюзиклы, взял в долгосрочную аренду театр МДМ.
Мы не делаем ставку на концерты, тем более в ущерб другим сегментам. Но наша деятельность в концертах вполне успешна. В том числе потому, что, проводя концерты на своих площадках, мы зарабатываем ещё и на барах, а не только на билетах.
Михаил Минин, глава «МТС Энтертейнмент»
  • Активно развивает концертное направление VK: в конце 2022 года появился VK Stadium, а в начале 2023-го — VK Gipsy. В 2024-м в Москве проходит open-air фестиваль «VK Музыка Летом».
  • Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отметил, что в поисках новых прибыльных форматов компании трансформируются, но этих форматов не так много: в первую очередь это мюзиклы, а также выставки или технические шоу.
Источник: VK Музыка Summer Stage, <a href="https://rg.ru/2023/09/07/festival-vk-muzyka-summer-stage-zavershilsia-koncertom-gruppy-hleb.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">rg.ru</a>
Источник: VK Музыка Summer Stage, rg.ru

#новости

2
1
16
16 комментариев
Фоксик

А что Шаман не вывозит?
Так есть еще Любе, Газманов, Розембаум

5
Ответить
Natalia

Они мало кому интересны;)

Ответить
Вадим Д.

Без шоу мировых звёзд, ноШаманят как могут.

1
Ответить
Илья О.

Так вот почему все так

Ответить
Kibi

Стаду нужно Хлеба и Зрелищь ). Как в классике. Ещё чуть чуть и шуты будут заменить концертные программы. А потом уже палец показать пойдёт.

Ответить
BblCMOPK HACMOPKA

все мы стадо. можно подумать ты не хаваешь перед сериалами.

Ответить