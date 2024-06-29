Без шоу мировых звёзд, но с новыми форматами и площадками: как изменился концертный бизнес в России

Но мы не видим достаточно драматичных и интересных проектов, с которыми следовало бы работать. То количество контента, которое осталось на рынке, нарасхват и часто по завышенной цене. Большие гиганты начинают бороться за одного и того же небольшого артиста, всё заканчивается завышенной стоимостью билета и экономией на сервисе. А это стресс и для артиста, и для публики.

Эдуард Ратников, гендиректор TCI