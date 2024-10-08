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Полина Лааксо
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«Лаборатория Касперского» сократит присутствие в Великобритании

И «переориентирует местный бизнес на партнёрскую сеть».

  • По данным TechCrunch, компания закроет лондонский офис и сократит его сотрудников — их меньше 50. Её клиенты, а также партнёры в Великобритании продолжат работу с «европейской командой».
  • Мера позволит «Лаборатории Касперского» «более эффективно использовать имеющиеся возможности на британском рынке и укрепить позиции бизнеса в целом», отметили в пресс-службе.
Источник фото: <a href="https://www.axios.com/2024/07/15/kaspersky-lab-shutting-down-us-operations" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Getty Images</a>
Источник фото: Getty Images
  • В июне 2024 года Минторг США ввёл против «Лаборатории Касперского» экспортные ограничения: с 20 июля компании запретили продавать в стране свои решения, а с 29 сентября — предоставлять местным клиентам обновления. Под санкции также попали 12 представителей топ-менеджмента.
  • Из-за отсутствия «перспектив» компания решила свернуть бизнес в США и в сентябре перевела местных «домашних» пользователей на антивирус американского партнёра — UltraAV.

#новости #лабораториякасперского

22
17
17 комментариев
Pasha Z

закрыть лондонский офис это значит укрепить позиции бизнеса… ДА УЖ…

3
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Император Нолимоций

Что вы хотите от структуры, плотно связанной с государством, которое уже третий год рассказывает, что несет соседям мир...

2
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Cтас Белов

Возможно только в одном случае, если им бы грозила там смертельная опасность. Или переспектива стать обменным фондом в предверии активизации борьбы с нац.угрозами нового правительства Стармера

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Герцогиня Фифи

как их ссаными тряпками оттудава не погнали? Лондон на связи?

2
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