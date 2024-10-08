«Лаборатория Касперского» сократит присутствие в Великобритании

И «переориентирует местный бизнес на партнёрскую сеть».По данным TechCrunch, компания закроет лондонский офис и сократит его сотрудников — их меньше 50. Её клиенты, а также партнёры в Великобритании продолжат работу с «европейской командой».Мера позволит «Лаборатории Касперского» «более эффективно использовать имеющиеся возможности на британском рынке и укрепить позиции бизнеса в целом», отметили в пресс-службе.Источник фото: Getty ImagesВ июне 2024 года Минторг США ввёл против «Лаборатории Касперского» экспортные ограничения: с 20 июля компании запретили продавать в стране свои решения, а с 29 сентября — предоставлять местным клиентам обновления. Под санкции также попали 12 представителей топ-менеджмента.Из-за отсутствия «перспектив» компания решила свернуть бизнес в США и в сентябре перевела местных «домашних» пользователей на антивирус американского партнёра — UltraAV.#новости #лабораториякасперского
закрыть лондонский офис это значит укрепить позиции бизнеса… ДА УЖ…
Что вы хотите от структуры, плотно связанной с государством, которое уже третий год рассказывает, что несет соседям мир...
Возможно только в одном случае, если им бы грозила там смертельная опасность. Или переспектива стать обменным фондом в предверии активизации борьбы с нац.угрозами нового правительства Стармера
как их ссаными тряпками оттудава не погнали? Лондон на связи?