Сеть «Музторг» запланировала продавать цифровые фортепиано и гитары под собственным брендом

Инструменты будут представлены в низком и среднем ценовых сегментах, а производить их будут в Китае.«Музторг» (объединяет 49 магазинов в России) запускает собственную торговую марку (СТМ) Emotive, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. На первом этапе ритейлер планирует продавать цифровые фортепиано, акустические и классические гитары.Первые поставки в сети ожидают к середине ноября 2024 года. Инвестиции в запуск СТМ составили более 200 млн рублей.Производство — на китайских фабриках, которые специализируются на выпуске музыкальных инструментов для японских и европейских брендов. Источники «Ъ» на рынке предполагают, что речь может идти о крупнейшем китайском производителе Beijing Xinghai Musical Instruments Co.Собеседник на музыкальном рынке отметил, что заказывать продукцию у российских производителей невыгодно, так как у них сохраняются проблемы с поставкой комплектующих из-за рубежа.В «Музторге» объяснили запуск СТМ стремлением расширить ассортимент и необходимостью диверсификации поставок «из-за их нестабильности в текущих геополитических реалиях». Также это позволит закрыть потребности музыкантов в инструментах в низком и среднем ценовых сегментах, полагают в компании.По оценке источника «Ъ», на «Музторг» приходится около 10-15% продаж в b2c-сегменте. Он считает, что другие игроки вряд ли займутся выпуском своих СТМ, поскольку это «значительная финансовая нагрузка». «Скорее другие компании примутся дистрибутировать СТМ “Музторга”», — добавил он.Источник: музыкльные-инструменты.рф#новости
заказывать продукцию у российских производителей невыгодно, так как у них сохраняются проблемы с поставкой комплектующих из-за рубежа.Зрада какая то. Комплектующие ввести проблема, а готовое изделие - нет.
Я вам по своему рынку скажу. Бензогенератор это двигатель и альтернатор. Альтернатор это по сути дела электродвигатель поставленный наоборот. На двигатели в нашей стране пошлины, потому что двигатели производятся якобы (нет), а на бензогенераторы нет, потому что не производятся (да). И вот мы имеем ситуацию когда для сборки в России комплектующие облагается пошлиной, а готовое китайское изделие облагается
Это потому что лишний рот в цепочке производитель - покупатель.
Тоже смутил этот момент и почему невыгодно? Неудобно да, вероятно ждать надо. Скорее всего просто в Китае дешевле, но отмазку придумали другую, более официальную.
И, что в сравнимом качестве между ними? Если одинаковое, а в Китае дешевле, получается своего производства вообще никогда не будет. Тут вероятно надо делать как Эппл, используя просто фабрики в Китае. А иначе это херь по типу Тюменьмаска или как там его с наушниками.
Там ещё станки с ЧПУ надо ввести, которые будут делать нормально, а не так, что качество зависит от рукопопости работников.
Вот и пояснил
Кто не в теме, не пишите, пожалуйста, про говнокачество китайских гитар. В среднем и верхнем ценовом сегменте они умеют делать хорошие инструменты.
Другой вопрос, из каких поленьев будет заказывать это «Музторг». Да и в целом жаль, что даже такие нехитрые штуки теперь заказываем у жёлтеньких братьев. Раньше наши мебельные фабрики хоть что-то могли выпускать для «побренчать».