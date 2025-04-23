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Таня Боброва
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Сделка по покупке «Яндексом» Boxberry не повлияет на конкуренцию — ФАС

У «Яндекса» «очень маленькая» рыночная доля.

  • Покупка «Яндекса» службы доставки Boxberry не повлияет на конкуренцию на рынке, заявил глава ФАС Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.
  • Руководитель антимонопольной службы пояснил, что у «Яндекса» «очень маленькая» рыночная доля — 8%, «поэтому это не влияет на конкуренцию».
  • «Яндекс» объявил о покупке Boxberry в апреле 2025 года. Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры компании. Интеграцию планируют завершить до конца 2025 года.
  • Сумму сделки стороны не назвали. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, которую приводило РБК, она может варьироваться от «нескольких сотен миллионов» до 1,5 млрд рублей.

#новости #boxberry #яндекс

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