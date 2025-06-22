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Таня Боброва
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«Сердце и душа FedEx»: основатель компании Фред Смит умер в возрасте 80 лет

Он запустил службу доставки в 1970-х — теперь одну из крупнейших.

Смит в 2019 году. Источник: Anna Moneymaker / Bloomberg
Смит в 2019 году. Источник: Anna Moneymaker / Bloomberg
  • О смерти основателя и председателя правления FedEx сообщил сотрудникам нынешний гендиректор компании Радж Субраманиам, назвав Смита «сердцем и душой» бизнеса.
  • Смит родился в 1944 году в Миссисипи, США. Идея логистической компании с системой, которая позволит доставлять посылки за ночь, возникла у него в 1965 году во время учёбы в Йельском университете. После окончания университета Смит служил во Вьетнаме, а вернувшись стал искать инвесторов для своей идеи.
  • Ему удалось привлечь $80 млн от нескольких инвесторов и семьи, и он запустил Federal Express. Хаб компании разместили в Мемфисе, штат Теннесси, в том числе из-за удобного расположения города и хорошей погоды, которая не мешает выполнять авиарейсы, пишет Bloomberg.
  • Federal Express начала работу в 1973 году, доставив за первую ночь 186 посылок. Тогда у неё был парк из 14 самолётов Dassault Falcon 20, переоборудованных в грузовые. По слухам, в какой-то момент вскоре после основания у компании заканчивались наличные. Тогда Смит якобы отвёз последние деньги в Лас-Вегас и выиграл $27 тысяч в блэкджек — достаточно, чтобы оплатить счета. К 1976 году Federal Express стала прибыльной.
  • По данным WSJ, компания стала пионером не только в модели доставки «ступица и спицы» (hub-and-spoke) с централизованным хабом. В 1994 году она одна из первых запустила сайт с возможностью отслеживания посылок.
  • Как пишет Reuters, теперь у компании более 700 самолётов, 200 тысяч транспортных средств и около 5000 объектов, а штат — свыше 500 тысяч человек. FedEx обрабатывает около 17 млн отправлений ежедневно. Смит ушёл с поста гендиректора в 2022 году.
Кадр из фильма «Изгой» (2000 год, 16+), в котором Смит сыграл эпизодическую роль. Источник: «Кинопоиск»
Кадр из фильма «Изгой» (2000 год, 16+), в котором Смит сыграл эпизодическую роль. Источник: «Кинопоиск»

#новости #fedex

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