Самые выгодные франшизы 2025 года по версии Forbes: Wildberries, образовательные центры «Полиглотики» и киберклубы Colizeum

Оборот рынка франчайзинга за 2024 год увеличился на 17% год к году — до 3,7 трлн рублей, по данным Franshiza.ru. Forbes составил рейтинг «30 самых выгодных франшиз в России» за 2025 год. Среди финалистов — семь новичков. За год с рынка ушли около 100 франшиз, большинство из них из традиционной розницы, торгующей одеждой, обувью и непродовольственными товарами.Forbes подготовил лонг-лист на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и собственной базы. Срок существования франшизы — не менее трёх лет. Данные по числу своих и партнёрских точек и выручке предоставили участники.Издание оценивало франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, коэффициенту доходности или убыточности бизнеса, сроку окупаемости, рентабельности и количественному приросту партнёрской сети с мая 2024-го по май 2025-го. Компании сгруппированы по объёму инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учётом всей информации.Инвестиции до 2 млн рублейНа первом месте — объединённая компания Russ и Wildberries. Инвестиции в открытие точки — 150 тысяч рублей. Средняя годовая выручка — 52 млн рублей, годовая прибыль точки — 1,6 млн рублей.Второе — у сети детских ИТ-школ Kiberone. Вложения — 350 тысяч рублей, выручка — 11,8 млн рублей, прибыль — 6,7 млн рублей.На третьем — Ozon. Инвестиции — 100 тысяч рублей, выручка — 1,5 млн рублей, прибыль — 850 тысяч рублей.Также в десятку попали детские школы IQ007 и «Зенит-Чемпионика», сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir, туристические агентства «Слетать.ру», сеть магазинов разливных напитков «Пенная Гильдия», сеть лабораторий «Хеликс», цветочные магазины Bambini Flowers. Первая пятёрка категории с инвестициями до 2 млн рублей / ForbesИнвестиции от 2 млн до 5 млн рублейПервую строчку занимают детские образовательные центры «Полиглотики». Инвестиции — 2,19 млн рублей, годовая выручка — 21,16 млн рублей, годовая прибыль — 10,32 млн рублей.На втором месте — ателье мебели Mr. Doors. Вложения — 2,8 млн рублей, выручка — 66 млн рублей, прибыль — 11,22 млн рублей.На третьем — магазины автотоваров «Автомоё». Инвестиции — 5 млн рублей, выручка — 39,33 млн рублей, прибыль — 16,99 млн рублей.Также в десятке: лаборатории «ЛабКвест» и «Гемотест», клиники Biorise и Clean Clinic, сеть магазинов разливных напитков Пив&ко, ритейлер «Аскона», сеть «Суши-Маркет».Первая пятёрка категории с инвестициями от 2 млн до 5 млн рублей / ForbesИнвестиции от 5 млн рублейНа первом месте в категории — киберспортивные клубы Colizeum. Инвестиции — 7 млн рублей, годовая выручка — 11,5 млн рублей, годовая прибыль — 9,6 млн рублей.На второй строчке — сеть ювелирных магазинов Sokolov. Вложения — 20 млн рублей, выручка — 99 млн рублей, прибыль — 38 млн рублей.На третьей — сеть магазинов «Пятёрочка». Инвестиции — 20 млн рублей, выручка — 162 млн рублей, прибыль — 7,8 млн рублей.Также в десятку попали: «Додо Пицца», киберспортивные клубы CyberX Community, кальянные HookahPlace, детские сады Sun School, сети ресторанов «Хачапури Марико» и Secret Kitchen, а также ритейлер «Магазин постоянных распродаж». Первая пятёрка категории с инвестициями от 5 млн рублей / ForbesРейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2022 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2023 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2024 год.#новости #франшизы