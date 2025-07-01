Выходные дни в 2026 году: новогодние праздники продлятся 12 дней, майские — дважды по три дня

Минтруд опубликовал календарь нерабочих дней.Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных в 2026 году. Его должно согласовать правительство.Новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года. На майских праздниках россияне будут отдыхать два раза по три дня: с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. По три выходных будет в феврале, марте и июне: с 21 февраля по 23 февраля, с 7 марта по 9 марта, с 12 июня по 14 июня.4 ноября 2026 года — выходной, он выпадает на среду. 31 декабря 2026-го — также выходной день.Источник: Минтруд#новости #праздники