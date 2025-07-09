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Евгения Евсеева
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Минцифры сочло тарифы «Почты России» крайне низкими — и предложило «выровнять» их

А требования к компании — «непропорционально высоки».

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на заседании комитета по контролю Госдумы 20 июня 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания.
  • По его словам, требования, которые предъявляют к компании, «непропорционально высоки» по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому Минцифры выступает за «выравнивание» конкурентных возможностей «Почты России» на рынке онлайн-коммерции и возврате ей «отдельных полномочий монопольного характера». Каких — не указано.
  • «Ведомости» обратились за разъяснениями в Минцифры и Федеральную антимонопольную службу.
  • В «Почте России» заявили, что большая часть их тарифов — меньше себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже, чем у коммерческих компаний. Например, тариф на простое письмо составляет 33 рубля вне зависимости от маршрута. При этом оператор работает во всех населённых пунктах страны — это «несжимаемая» инфраструктура и нерентабельных локаций в ней около 80%.
  • При самом большом сроке доставки тарифы на основные услуги у «Почты России» ниже, чем у её конкурентов, проверили «Ведомости», сравнив цены у СДЭК и «Яндекс Доставки».
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что коммерческие логистические компании в отличие от почтового оператора работают только в «прибыльных» городских зонах. Также они устанавливают цены сами с учётом себестоимости услуги и конкурентоспособности. А «Почта России» вводит тарифы после утверждения ФАС.
  • Но резкое повышение цен у «Почты России» может повлечь снижение числа людей и компаний, пользующихся её услугами, отмечают эксперты.
Евгения Евсеева
Офлайн
Продажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России»

Предложение находится на обсуждении, которое продлится до 29 апреля 2025 года.

Продажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России»

#новости #минцифры #почтароссии

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