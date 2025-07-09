Минцифры сочло тарифы «Почты России» крайне низкими — и предложило «выровнять» их

А требования к компании — «непропорционально высоки».Источник: «РИА Новости»Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на заседании комитета по контролю Госдумы 20 июня 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания.По его словам, требования, которые предъявляют к компании, «непропорционально высоки» по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому Минцифры выступает за «выравнивание» конкурентных возможностей «Почты России» на рынке онлайн-коммерции и возврате ей «отдельных полномочий монопольного характера». Каких — не указано.«Ведомости» обратились за разъяснениями в Минцифры и Федеральную антимонопольную службу.В «Почте России» заявили, что большая часть их тарифов — меньше себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже, чем у коммерческих компаний. Например, тариф на простое письмо составляет 33 рубля вне зависимости от маршрута. При этом оператор работает во всех населённых пунктах страны — это «несжимаемая» инфраструктура и нерентабельных локаций в ней около 80%.При самом большом сроке доставки тарифы на основные услуги у «Почты России» ниже, чем у её конкурентов, проверили «Ведомости», сравнив цены у СДЭК и «Яндекс Доставки».Опрошенные изданием эксперты отмечают, что коммерческие логистические компании в отличие от почтового оператора работают только в «прибыльных» городских зонах. Также они устанавливают цены сами с учётом себестоимости услуги и конкурентоспособности. А «Почта России» вводит тарифы после утверждения ФАС.Но резкое повышение цен у «Почты России» может повлечь снижение числа людей и компаний, пользующихся её услугами, отмечают эксперты.Евгения ЕвсееваОфлайн9 апрПродажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России» Предложение находится на обсуждении, которое продлится до 29 апреля 2025 года.#новости #минцифры #почтароссии