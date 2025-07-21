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Робот Optimus, который накладывает попкорн, автокинотеатр и зарядная станция Supercharger: пользователи соцсетей поделились впечатлениями от посещения первого ресторана Tesla

Заведение пока закрыто для широкой публики.

Источник: @SawyerMerritt
  • Первый ресторан владельца Tesla Илона Маска откроется в Лос-Анджелесе. Tesla Diner — закусочная в американском стиле, которая сочетает в себе эстетику 1950-х и футуристические элементы.
  • Официальное открытие ресторана состоится 21 июля 2025 года, сообщил инсайдер Tesla Сойер Мерритт. До этого попасть в ресторан можно было только по приглашениям — например, 20 июля 2025-го Tesla Diner посетили сотрудники экстренных служб Лос-Анджелеса.
Источник: @TeslaCharging
Источник: @TeslaCharging
  • В меню закусочной от Tesla: бургеры, хот-доги, картошка, куриные крылышки и молочные коктейли. Цены на различные позиции пока неизвестны. Пользователи, уже посетившие заведение, отметили, что еда упакована в коробки, стилизованные под Cybertruck.
Источник: @cb_doge
Источник: @cb_doge
  • Помимо самого ресторана на территории комплекса находится зарядная станция Supercharger, рассчитанная на 80 мест, и автокинотеатр с двумя LED-экранами.
  • Для владельцев Tesla предусмотрены дополнительные функции, отмечает Мерритт. Например, звуковая дорожка из фильмов будет синхронизироваться и воспроизводиться внутри электромобиля.
  • Помимо этого, посетители могут сделать заказ на дисплее Tesla, и сотрудники заведения принесут еду в автомобиль.
Источник: @MarioNawfal
Источник: @MarioNawfal
  • Ещё одной деталью, которую отметили авторы обзоров на Tesla Diner, стал гуманоидный робот Optimus — он накладывает посетителям ресторана попкорн.
Источник: @cb_doge
  • Илон Маск назвал Tesla Diner «одним из самых крутых мест в Лос-Анджелесе» и заявил, что в будущем компания может открыть подобные рестораны, совмещённые с зарядными станциями, в «крупнейших» городах по всему миру.
  • Впервые Маск заявил о намерении открыть ресторан Tesla ещё в 2018 году, пишет Fox Business. Строительство Tesla Diner в Лос-Анджелесе началось осенью 2023-го.
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images

#новости #tesla

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