Робот Optimus, который накладывает попкорн, автокинотеатр и зарядная станция Supercharger: пользователи соцсетей поделились впечатлениями от посещения первого ресторана Tesla

Заведение пока закрыто для широкой публики. Источник: @SawyerMerrittПервый ресторан владельца Tesla Илона Маска откроется в Лос-Анджелесе. Tesla Diner — закусочная в американском стиле, которая сочетает в себе эстетику 1950-х и футуристические элементы.Официальное открытие ресторана состоится 21 июля 2025 года, сообщил инсайдер Tesla Сойер Мерритт. До этого попасть в ресторан можно было только по приглашениям — например, 20 июля 2025-го Tesla Diner посетили сотрудники экстренных служб Лос-Анджелеса.Источник: @TeslaChargingВ меню закусочной от Tesla: бургеры, хот-доги, картошка, куриные крылышки и молочные коктейли. Цены на различные позиции пока неизвестны. Пользователи, уже посетившие заведение, отметили, что еда упакована в коробки, стилизованные под Cybertruck.Источник: @cb_doge Помимо самого ресторана на территории комплекса находится зарядная станция Supercharger, рассчитанная на 80 мест, и автокинотеатр с двумя LED-экранами.Для владельцев Tesla предусмотрены дополнительные функции, отмечает Мерритт. Например, звуковая дорожка из фильмов будет синхронизироваться и воспроизводиться внутри электромобиля.Помимо этого, посетители могут сделать заказ на дисплее Tesla, и сотрудники заведения принесут еду в автомобиль.Источник: @MarioNawfalЕщё одной деталью, которую отметили авторы обзоров на Tesla Diner, стал гуманоидный робот Optimus — он накладывает посетителям ресторана попкорн.Источник: @cb_dogeИлон Маск назвал Tesla Diner «одним из самых крутых мест в Лос-Анджелесе» и заявил, что в будущем компания может открыть подобные рестораны, совмещённые с зарядными станциями, в «крупнейших» городах по всему миру.Впервые Маск заявил о намерении открыть ресторан Tesla ещё в 2018 году, пишет Fox Business. Строительство Tesla Diner в Лос-Анджелесе началось осенью 2023-го.Источник: Getty Images#новости #tesla