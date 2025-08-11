Популярное
Данила Бычков
Офлайн

Starbucks в Южной Корее запретила посетителям приносить «громоздкое» офисное оборудование, включая перегородки для столов и принтеры

Некоторые обустраивали в кофейнях «личный офис».

  • Starbucks обновила политику в своих заведениях в Южной Корее, запретив приносить «крупное» офисное оборудование, пишет Business Insider. Соответствующие объявления разместили в кофейнях сети.
Источник: The Straits Times
  • Мера вынужденная: некоторые посетители обустраивали в Starbucks «личные офисы», принося компьютеры, принтеры, перегородки для столов и удлинители.
  • В пресс-службе Starbucks Korea подтвердили, что обновили правила, чтобы все клиенты могли «приятно» провести время в заведении. При этом приходить с ноутбуками не запрещено, а время нахождения в Starbucks не ограничено.
  • Южная Корея — третий рынок для Starbucks после США и Китая. В стране насчитывается более 2000 заведений американской сети, в 2024 году Южная Корея обогнала Японию по этому показателю.

#новости #starbucks

54 комментария