В Белгороде на несколько дней перевели на удалёнку госучреждения и рекомендовали то же частным компаниям на фоне атак беспилотников

ТЦ и парки тоже временно закрыли.Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.Все государственные и подведомственные им учреждения переходят на удалённую работу 14 и 15 августа 2025 года — решение касается местных министерств, МФЦ и других организаций. Продлится ли удалёнка после этого — не уточняется.Кроме того, частным компаниям и федеральным учреждениям также рекомендовали перейти на удалённый формат работы и «принять меры по защите персонала».Общепиту запретили обслуживание на открытых площадках, а все уличные мероприятия с 14 по 17 августа отменили.Также до 15 августа не будут работать парки, скверы, пляжи и учреждения региона, где скапливается большое количество людей, а до 16 августа — торговые центры.Движение автобусов будут регулировать с учётом информации о возможных атаках беспилотников. Жителей города и области попросили ограничить пребывание на улице, контролировать детей, а также следить за сообщениями властей и МЧС.#новости