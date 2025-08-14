Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Инвестиции
Деньги
Крипто
Путешествия
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Офлайн

В Белгороде на несколько дней перевели на удалёнку госучреждения и рекомендовали то же частным компаниям на фоне атак беспилотников

ТЦ и парки тоже временно закрыли.

  • Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
  • Все государственные и подведомственные им учреждения переходят на удалённую работу 14 и 15 августа 2025 года — решение касается местных министерств, МФЦ и других организаций. Продлится ли удалёнка после этого — не уточняется.
  • Кроме того, частным компаниям и федеральным учреждениям также рекомендовали перейти на удалённый формат работы и «принять меры по защите персонала».
  • Общепиту запретили обслуживание на открытых площадках, а все уличные мероприятия с 14 по 17 августа отменили.
  • Также до 15 августа не будут работать парки, скверы, пляжи и учреждения региона, где скапливается большое количество людей, а до 16 августа — торговые центры.
  • Движение автобусов будут регулировать с учётом информации о возможных атаках беспилотников. Жителей города и области попросили ограничить пребывание на улице, контролировать детей, а также следить за сообщениями властей и МЧС.

#новости

11
2
1
1
9 комментариев